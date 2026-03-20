చలాన్లు కట్టకపోతే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్​తో పాటు ఆర్సీ ఫ్రీజ్‌! - సిద్ధమవుతున్న రవాణాశాఖ

అభ్యంతరాలుంటే ఇక ఆన్‌లైన్‌లోనే పరిష్కారం - ఫిర్యాదుకు 45 రోజులు - పరిష్కారానికి 30 రోజులు - ఒకట్రెండు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ - జరిమానాలపై అభ్యంతరాలను పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్‌ రెడ్రెసల్‌ అథారిటీ

Telangana transport Department
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 10:19 PM IST

Telangana Transport Department Freeze Driving Licence : మీరు రోడ్లపై వాహనంపై వెళుతున్నపుడు పదేపదే నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడుతున్నారా? ట్రాఫిక్‌ చలాన్లు సకాలంలో చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తున్నారా? ఇకపై అలాచేస్తే మీ డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్​తోపాటు వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్​ కూడా ఫ్రీజ్‌ కావచ్చు. వాటికి సంబంధించిన ఆర్టీఏ సేవలు నిలిచిపోతాయి. ఈ ప్రక్రియను త్వరగా రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు రవాణాశాఖ సిద్ధమవుతోంది. ట్రాఫిక్‌ జరిమానాలపై వాహనదారుల నుంచి వస్తున్న ఫిర్యాదులను వేగంగా, పారదర్శకంగా పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం నూతన విధానాన్ని తీసుకువచ్చే దిశగా పావులు కదుపుతోంది. కేంద్ర మోటార్‌ వాహన నిబంధనల ప్రకారం జరిమానాలపై అభ్యంతరాలను పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్‌ రెడ్రెసల్‌ అథారిటీని నియామకం చేయనుంది. దీనికోసం ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ ఒకట్రెండు రోజుల్లో జారీ కానున్నట్లు విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం.

శాఖల వారీగా అధికారులు : నూతన విధానంలో చలాన్లపై వాహనదారులు తమ సందేహాలను ఆన్‌లైన్‌ పోర్టల్‌లో నమోదు చేయాలి. ఆఫ్‌లైన్‌లో మాత్రం ఉండదు. అధికారులు పరిశీలించి దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. నిర్ణయాన్ని వాహన యజమానికి లేదా డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ హోల్డర్‌కు ఎలక్ట్రానిక్‌ రూపంలో తెలియపరుస్తారు. ప్రక్రియను పారదర్శకంగా, సమయపాలనతో నిర్వహించేందుకు స్టాండర్డ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ప్రొసీజర్‌ను రూపొందించి తీసుకువచ్చారు.

  • పోలీసుశాఖ చలాన్ల విషయంలో హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి, ఫ్యూచర్‌సిటీ కమిషనరేట్లలో ఆయా జోన్ల ట్రాఫిక్‌ డీసీపీలు వరంగల్, నిజామాబాద్‌, ఖమ్మం, కరీంనగర్, రామగుండం, సిద్దిపేట నగర కమిషనరేట్లలో అదనపు డీసీపీలు(అడ్మిన్‌) ములుగు, నారాయణపేట జిల్లాల్లో ఎస్పీలు ఇతర జిల్లాల్లో అడిషనల్ ఎస్పీలు వివాదాలను పరిష్కరిస్తారు.
  • రవాణాశాఖలో డిప్యూటీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కమిషనర్, ఆర్టీఓలు, జిల్లా రవాణా అధికారులు గ్రీవెన్స్‌ రెడ్రెసల్‌ అధికారులుగా వ్యవహారిస్తారు. రవాణా శాఖ సిబ్బంది వేసిన జరిమానాలపై వచ్చిన ఫిర్యాదులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు.

వివాదాలు ఎందుకంటే : చలాన్ల వివాదాలకు కారణాలు అనేకంగా ఉంటున్నాయి. అతివేగం వంటి ఒకే ఉల్లంఘనకు ఆ మార్గంలోని వివిధ కెమెరాలు తీసిన ఫొటోలతో పలుమార్లు ఫైన్లు పడుతుంటాయి. వాహనం అమ్మిన తర్వాత కూడా అదే తీరుగా వస్తుంటాయి. సాంకేతిక లోపాలు, డేటా ఎంట్రీ పొరపాట్లు కూడా ఫిర్యాదులకు ఎక్కువగా కారణమవుతున్నాయి.

చలాన్ల జారీ, ఫిర్యాదు, పరిష్కారం

  • రహదారులపై ఫిక్స్​ చేసిన కెమెరాలు తీసిన ఫొటోలకు సంబంధించి చలాన్లను 3 రోజుల్లో పంపాల్సి ఉంటుంది. ఫిజికల్‌గా తీసినవైతే 15 రోజుల్లో పంపే అవకాశం ఉంటుంది.
  • చలాన్‌ వచ్చాక జరిమానా చెల్లించాలి. లేదంటే 45 రోజుల్లో కంప్లైంట్​ చేయాలి.
  • ఫిర్యాదు వచ్చాక పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకునేందుకు అధికారులకు ఉండే గడువు 30 రోజులుగా నిర్ణయించారు.
  • అధికారి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అంగీకరిస్తే 30 రోజుల్లో జరిమానా కట్టాలి. లేదంటే చలాన్‌ మొత్తంలో 50 శాతం చెల్లించి కోర్టుకు వెళ్లొచ్చు. కోర్టుకు వెళ్లకపోతే చలాన్‌ మొత్తం చెల్లించడానికి మరో 15 రోజుల వెసులుబాటును ఇస్తారు.
  • చలాన్‌ తప్పుగా జారీ అయిందని న్యాయస్థానం భావిస్తే పరిశీలించి రద్దు చేస్తుంది. సరిగా ఉందని తేలితే కచ్చితంగా ఫైన్‌ కట్టాలి.

చెల్లించకపోతే ఏమవుతుందంటే : ఏడాదికి 5 కంటే ఎక్కువ చలాన్లు మన వాహనంపై నమోదైతే లైసెన్సింగ్‌ అథార్టీ అయిన రవాణాశాఖకు ఎలర్ట్‌ వెళుతుంది. వాహనదారు డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ను లేదంటే వాహనం ఆర్సీని అధికారులు వెంటనే బ్లాక్‌ చేస్తారు. పెండింగ్‌ చలాన్లు చెల్లిస్తేనే వాటికి సంబంధించిన ఆర్టీఏ సేవలు తిరిగి యథాతధంగా యాక్టివేట్‌ అవుతాయి. తుది నోటిఫికేషన్‌లో పోర్టల్‌ వివరాలు, ఇతర పూర్తి సమాచారాన్ని అధికారులు వెల్లడించనున్నట్లు తెలిసింది.

