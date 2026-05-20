డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ టెస్ట్ - ఇలా చేశారంటే పాస్ అవ్వడం వెరీ ఈజీ!
లైసెన్స్ లేకుండా బండితో రోడ్డెక్కితే జరిమానే - పది నిమిషాల వ్యవధిలో నిర్వహించే పరీక్షలో 20 ప్రశ్నలకు 12 సరైన సమాధానాలు ఇస్తే లెర్నింగ్ జారీ - అవి కూడా గుర్తించలేకపోతున్న వాహనదారులు
Published : May 20, 2026 at 2:27 PM IST
Driving License Policy In Telangana : ద్విచక్ర వాహనం మన ఇంట్లో ఉంటే చాలు దానిని నడపాలని అందరికీ భలే సరదాగా ఉంటుంది. కానీ లైసెన్స్ లేకుండా బండితో రోడ్డెక్కితే జరిమానా పడే అవకాశముంది. లైసెన్స్ తీసుకుందామని ఫీజు కట్టి రవాణా శాఖ కార్యాలయానికి వెళ్తే ఆన్లైన్ పరీక్ష (ఎల్ఎల్ఆర్) గట్టెక్కుతామో, లేదోననే సందేహం ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమవుతుంది.
తొలి యత్నంలో 50 శాతం మంది ఫెయిల్! : వాహన చోదకులకు అవసరమైన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లో ముందుగా జారీ చేసే ఎల్ఎల్ఆర్ సాధించడం అనేక మందికి ఒక పెద్ద సవాలుగా నిలుస్తోంది. ఈ లైసెన్స్ కోసం పది నిమిషాల వ్యవధిలో నిర్వహించే పరీక్షలో 20 ప్రశ్నలకు 12 సరైన సమాధానాలు తప్పకుండా ఇవ్వాలి. లేకుంటే ఫెయిలైనట్లుగానే భావిస్తారు. ప్రతి 100 మందిలో 50 మంది తొలిసారి ఫెయిల్ అవ్వడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
ఆర్టీవో పరీక్ష యాప్ ద్వారా : గూగుల్ ప్లేస్టోర్లోకి వెళ్లి ఆర్టీవో పరీక్ష యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. యాప్ ఓపెన్ చేయగానే క్వశ్చన్ బ్యాంక్, ప్రాక్టీస్, ఎగ్జామ్, సెట్టింగ్స్ హెల్ప్ ఆప్షన్లు స్క్రీన్పైన కనిపిస్తాయి. క్వశ్చన్ బ్యాంక్ ఎంచుకోగానే 318 ప్రశ్నలు, జవాబులు కనిపిస్తాయి. పక్కనే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ కాలమ్ ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేస్తే ట్రాఫిక్ సైన్లు, వాటిని ఏమని పిలుస్తారో వెంటనే తెలుస్తుంది. ప్రాక్టీస్లోకి వెళ్తే ఒక్కో ప్రశ్న, నాలుగు జవాబులు వస్తాయి. ఒక్కో ప్రశ్నకు సమాధానం క్లిక్ చేస్తూ వెళ్తుంటే మరో ప్రశ్న ప్రత్యక్షమవుతుంది. అనంతరం ఎగ్జామ్ ఎంచుకుంటే ప్రశ్న, నాలుగు సమాధానాలు ఇస్తారు.
ఒక్కో ప్రశ్నకు సమాధానం ఎంపిక చేసుకున్న తర్వాత అది సరైనదా, కాదా? చెబుతుంది. ప్రతి ప్రశ్నకు 30 సెకన్ల సమయం ఇస్తారు. పది నిమిషాలు ముగియగానే పాసయ్యారో, ఫెయిల్ అయ్యారో అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చే ప్రశ్నలకు సమాంతరమైనవే మీ సంబంధిత ఆర్టీఏ కార్యాలయంలో పరీక్ష సందర్భంగా అడిగే అవకాశముంది. అక్కడ తడబడకుండా పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణత సాధించి లైసెన్స్ను సులభంగా పొందవచ్చు.
తెలంగాణ రవాణా శాఖ ఏం చెబుతోందంటే? : రోడ్ సేఫ్టీ టెస్ట్లో గతంలో జరిగిన రహదారుల ప్రమాదాలను, డ్రైవింగ్లో చేసే పొరపాట్లను వీడియోల రూపంలో రవాణా శాఖ చూపించి అలర్ట్ చేస్తుంది. రోడ్డుపైకి వాహనంతో ఎలా వెళ్లాలి? మిర్రర్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి? ముందు వెళుతున్న వాహనాలను ఎలా ఓవర్ టేక్ చేయాలి? తదితర అంశాలపై రోడ్ సేఫ్టీ టెస్ట్ అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రమాదాలు ఎలా జరిగాయి? ఎవరి తప్పిదం ఉంది? బాధితులకు జరిగే నష్టం ఆయా కుటుంబాలపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? వంటి విషయాలను ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలతో కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తారు.
కొత్తగా డ్రైవింగ్ నేర్చుకునే వారు అలాంటి తప్పులేమీ చేయకుండా ఈ నూతన విధానం ఉపకరిస్తుందని రవాణా శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రతి మాడ్యూల్ (మొత్తం ఆరు)కు చిన్న పరీక్ష కూడా ఉంటుంది అని చెబుతున్నారు. ఈ పరీక్షలు కఠినంగా ఏ మాత్రం ఉండవని, కొంత సామాజిక అవగాహన ఉంటే సులభంగానే పాస్ అవుతారని రవాణా శాఖ చెబుతోంది.
ఇలా చేస్తే ప్రమాదాలు తగ్గే అవకాశం : లక్షల మంది డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నా ప్రమాదాలు మాత్రం పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. అందుకే సమూల మార్పులతో సరికొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులు మార్చి నెలలోనే నిర్ణయించారు. నూతన విధానంలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడం కఠినంగా ఉండదని, అయితే రోడ్డు ప్రమాదాలను వీలైనంత తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
