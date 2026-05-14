వాహనాన్ని ఎక్కడపడితే అక్కడ నిలిపారో ఇక ఛార్జీల మోతే - ఆ ఫైన్​లన్నీ కట్టేవరకు బండి మీ చేతికి రాదు!

రోజువారీ పార్కింగ్‌ ఫీజులు సైతం - బ్రేక్‌డౌన్‌ అయిన వాహనాలను రోడ్లపై వదిలేస్తే కఠిన చర్యలు - పీపీపీ విధానంలో యార్డుల ఏర్పాటు - ముసాయిదా పాలసీ రూపకల్పన ప్రభుత్వానికి పంపించిన రవాణా శాఖ

NEW POLICY FOR TRAFFIC PROBLEMS
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 12:12 PM IST

New Policy For Permanent Solution To Traffic Problems : రోడ్లపై ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాహనాల్ని నిలపడం, బ్రేక్‌ డౌన్‌ అయిన వాటిని రోజుల తరబడి పట్టించుకోకుండా వదిలేయడంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్యలతో పాటు పలుచోట్ల ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణం చేసే వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారంగా తెలంగాణ రవాణా శాఖ నూతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఆమోదం కోసం ముసాయిదా పాలసీని సర్కారుకు సమర్పించింది.

ఆమోదం తర్వాత అమల్లోకి కొత్త పాలసీ : రోడ్డు ప్రమాదాల నియంత్రణ, ట్రాఫిక్‌ సమస్యల పరిష్కారం కోసం అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ ముసాయిదాను రూపొందించినట్లు రవాణా శాఖ వివరించింది. ప్రభుత్వం నుంచి ఆమోదం పొందిన తర్వాత ముసాయిదా పాలసీపై ప్రజల నుంచి సూచనలు, అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తారు. ఆ తర్వాత కొత్త పాలసీ అమల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.

అడ్డదిడ్డంగా పార్కింగ్‌ చేస్తే? : రోడ్లపై ఎప్పుడైనా వాహనం వదిలేసి వెళ్లారా? సంబంధిత అధికారులు స్వాధీనం చేసుకుంటారు. సాధారణంగా ఇప్పుడైతే నో పార్కింగ్‌ వంటి ఫైన్ చెల్లించి వాహనం అక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నారు. కానీ కొత్త పాలసీలో ఖర్చు, జరిమానాలు తడిసి మోపెడవుతాయి. టోయింగ్‌ ఛార్జీలను సదరు వాహనదారు కచ్చితంగా కట్టాల్సిందే. ఎన్ని రోజుల తర్వాత వాహనం తెచ్చుకుంటే అన్నిరోజులకు పార్కింగ్‌ ఫీజును సైతం చెల్లించేలా నిబంధనల కోసం రవాణా శాఖ ప్రతిపాదన చేసింది. వాహనంపై ఇప్పటికే ఉన్న చలాన్లు, రోడ్‌ ట్యాక్స్, ఫిట్‌నెస్, బీమా, ఇతర జరిమానాలు ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ తప్పనిసరిగా చెల్లించేలా రూల్స్​ను ప్రతిపాదించారు. 30 నుంచి 45 రోజుల్లో మీ వాహనం కావాలని క్లెయిమ్‌ చేయకపోతే నేరుగా వేలానికి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది.

టోయింగ్‌ ఎప్పుడు చేస్తారంటే? : ట్రాఫిక్‌కు అడ్డంగా ఉన్న, బ్రేక్‌డౌన్‌ అయిన వాహనాలను ఫుట్‌పాత్‌లపై, నోపార్కింగ్‌ జోన్లలో నిలిపి ఉంచిన వాహనాలను టోయింగ్‌ చేయాలని ముసాయిదా పాలసీలో రవాణా శాఖ పేర్కొంది. టోయింగ్‌కు, యార్డుల్లో పార్కింగ్‌కు నగరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వారీగా వేర్వేరు ఛార్జీలను వసూలు చేయాలని రవాణా శాఖ ప్రతిపాదించింది. ప్రస్తుతం స్వాధీనం చేసుకుంటున్న వాహనాల్ని నిలిపేందుకు విస్తీర్ణం సరిపోవడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ వాహనాలను పార్కింగ్‌ చేసేందుకు ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం (పీపీపీ)తో మోడ్రన్ పార్కింగ్‌ యార్డులు ఏర్పాటు చేయాలని రవాణా శాఖ ప్రతిపాదించింది.

టోయింగ్‌ ఛార్జీలు ఇలా : రవాణా శాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పార్క్​ చేసే వాహనాల్ని అధికారులు పార్కింగ్‌ యార్డుకు తరలిస్తారు. వాటిని యాజమానులు తీసుకునేప్పుడు చెల్లించాల్సిన టోయింగ్‌ ఛార్జీలను భారీ స్థాయిలోనే రవాణా శాఖ ప్రతిపాదించింది. ఈ ఛార్జీలను చూసైనా వాహనదారులు పార్కింగ్ విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తారని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ట్రాఫిక్, ప్రమాదాల నియంత్రణ కొంత వరకు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.

పార్కింగ్‌ ఛార్జీలూ భారీగానే : నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పార్క్​ చేసిన వాహనాల్ని స్వాధీనం చేసుకుని యార్డుకు తరలిస్తారు. తర్వాత వాటిని తీసుకోవాలంటే నగర-పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలను బట్టి రోజుకు పార్కింగ్‌ ఛార్జీలు విధిస్తారు. ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ.20 నుంచి 30, ఆటోలకు రూ.35 నుంచి 50, కార్లకు రూ.60 నుంచి రూ.80, బస్సులకు రూ.200 నుంచి రూ.300 రోజుకు చెల్లించాలని అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

