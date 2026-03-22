ETV Bharat / state

డ్రైవింగ్‌ టెస్ట్ పాస్ కావడం ఇక అంత అల్లాతప్పా కాదు!

డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పరీక్ష ఇక కఠినతరం - ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌కు ముందు ఆన్‌లైన్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీటెస్ట్‌ - సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో నూతన విధానం - అదనంగా ఆన్‌లైన్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ అవేర్‌నెస్‌ మాడ్యూల్స్‌ టెస్ట్‌

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 22, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Driving License Test In Telangana : అతివేగం, నిర్లక్ష్యం, రోడ్డు భద్రతపై కనీస అవగాహన లేని రాష్ డ్రైవింగ్‌ ఇవన్నీ రహదారి ప్రమాదాలకు కారణాలు అవుతున్నాయి. చాలామంది వచ్చీరాని డ్రైవింగ్‌తో తమతో పాటు ఇతరుల ప్రాణాలతో కూడా చెలగాటం ఆడుతున్నారు. దేశంలో ఏటా దాదాపు 1.7 లక్షల మంది ప్రమాదాల కారణంగా మరణించడం ఆందోళన కలిగించే విషయమే. తెలంగాణలో ఏటా సుమారు ఏడున్నర వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. 23 వేల మంది క్షతగాత్రులవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రహదారి ప్రమాదాలు, మరణాల నియంత్రణకు రోడ్డు భద్రత చర్యలు చేపట్టాలంటూ కొద్దినెలల క్రితం దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై రవాణా శాఖ దృష్టి సారించింది.

రెండు నుంచి మూడు దశల విధానం : డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌(డీఎల్‌) పొందే విధానంలో కీలక మార్పులు తీసుకొస్తూ రవాణాశాఖ నూతన విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురాబోతుంది. డ్రైవింగ్ లైసెన్సు జారీ చేసే విధానంలో ప్రస్తుతం ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌(లెర్నర్స్‌ లైసెన్స్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌) పరీక్ష, శాశ్వత డ్రైవింగ్‌ పరీక్ష అనే రెండంచెల ప్రక్రియ ఉంది. వీటికి అదనంగా ఆన్‌లైన్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ అవేర్‌నెస్‌ మాడ్యూల్స్‌ పరీక్షను తీసుకురానుంది. దీనిని ఏప్రిల్‌ తొలివారం నుంచి ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు సమాచారం తెలిసింది. ఇకపై ఎల్‌ఎల్‌ఆర్‌కు అప్లై చేసుకునే ముందు ఆన్‌లైన్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ అవేర్‌నెస్‌ మాడ్యూల్‌ పరీక్షను కూడా తప్పనిసరిగా అమలు చేయనున్నారు.

పరీక్ష మీ ఇంటి నుంచే : రోడ్‌ సేఫ్టీ టెస్ట్‌లో భాగంగా ఆరు మాడ్యూళ్లు ఉంటాయి. ఒక్కోటి 30 నిమిషాలపాటు ఉంటుంది. అన్నింటికీ కలిపి 3 గంటల సమయం పడుతుంది. రహదారి భదత్ర అవగాహనకు ట్రైనింగ్​తో కూడిన పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ పరీక్షకోసం అభ్యర్థులు ఎక్కడికీ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు. కెమెరా ఉన్న ల్యాప్‌టాప్‌ లేదా డెస్క్‌టాప్‌ కంప్యూటర్‌తో మీ ఇల్లు లేదా ఆఫీస్‌ నుంచి ఈ పరీక్షను సులభంగా రాయవచ్చు. లేదంటే డ్రైవింగ్‌ స్కూల్‌ సెంటర్‌ నుంచీ పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. పరీక్ష పూర్తయ్యాక అభ్యర్థికి ప్రత్యేకంగా ఓ సర్టిఫికెట్‌ నంబర్‌ను కేటాయిస్తారు. దాని ఆధారంగానే లెర్నర్‌ లైసెన్స్‌ టెస్ట్‌కు దరఖాస్తు చేసుకునే అర్హత లభిస్తుందని రవాణా శాఖ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

ప్రమాదాలు తప్పించుకోవడమెలా? : రోడ్‌ సేఫ్టీ టెస్ట్‌లో భాగంగా యదార్థంగా జరిగిన రహదారి ప్రమాదాలను, డ్రైవింగ్‌లో చేసే పొరపాట్లను వీడియోల రూపంలో రవాణాశాఖ చూపిస్తుంది. అసలు రోడ్డుపైకి వాహనంతో ఎలా వెళ్లాలి? సైడ్​ మిర్రర్‌ ఎలా సెట్‌ చేసుకోవాలి. ముందు వెళుతున్న వాహనాల్ని ఎలా దాటి వేయాలి? వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పిస్తారు. ప్రమాదాలు ఎలా జరిగాయి, అందులో ఎవరి తప్పిదం ఉంది.

డ్రైవింగ్​ టెస్టుల్లో సలభంగానే పాస్ అవుతారు : బాధితులకు జరిగే నష్టం, కుటుంబాలపై ప్రభావం ఎలా పడుతోంది, వంటి విషయాలను ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలతో చూపిస్తారు. కొత్తగా డ్రైవింగ్‌ నేర్చుకునేవారు అలాంటి తప్పులను చేయకుండా ఈ కొత్త విధానం చాలా ఉపకరిస్తుంది. ప్రతి మాడ్యూల్‌కు చిన్న ఎక్జామ్​ కూడా ఉంటుంది. ఇదేమీ అంత కఠినంగా ఉండదు. సులభంగానే పాస్‌ అయ్యే అవకాశం ఉందని రవాణాశాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు ఈటీవీ భారత్​కు తెలిపారు. ఈ కొత్త విధానంతో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పొందడం మరింత కఠినం కానుంది. అయితే దీనిద్వారా రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించే అవకాశం ఉందని రవాణా శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణలోని రవాణాశాఖ కార్యాలయాల్లో మధ్యవర్తుల దందా హెచ్చు మీరిపోయిందనేటువంటి ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి. వాటిని అరి కట్టాలని ప్రజలు చెబుతున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.