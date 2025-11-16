ETV Bharat / state

Increasing Prices of Fancy Numbers
Increasing Prices of Fancy Numbers (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 7:58 AM IST

2 Min Read
Increasing Prices of Fancy Numbers : పెళ్లి రోజు, పుట్టిన రోజు, అదృష్ట సంఖ్య, ప్రత్యేక తేదీలకు సంబంధించిన నంబర్లను పెట్టుకునేందుకు వాహనదారులు ఎక్కువ మక్కువ చూపుతుంటారు. ఇటీవలి కాలంలో ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు భారీగా డిమాండ్ నెలకొనడంతో రవాణాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాటి ధరలను భారీగా పెంచింది. గతంలో ఉన్న ధరలతో పోల్చితే మూడింతలు పెంచుతూ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇక నుంచి సవరించిన ధరల ప్రకారమే ఫ్యాన్సీ నంబర్లను కేటాయించనున్నట్లు రవాణాశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి వికాస్ రాజ్ ప్రకటించారు.

ఫ్యాన్సీ నంబర్లకు రాబడే రాబడి - 9999 నంబరుకు ఫీజు రూ.1,50,000 పెంపు (ETV)

ఆ నంబర్‌ను రద్దు చేసి రీ నోటిఫికేషన్​ : సవరించిన రిజర్వేషన్ నంబర్ల కోసం www.transport.telanagana.gov.in లో అవసరమైన ఫీజును ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు చెల్లించవచ్చు అని వికాస్​ రాజ్​ పేర్కొన్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత వాహనదారులు వేసిన బిడ్​లను ఓపెన్ చేసి ఎక్కువ బిడ్ చెల్లించిన వారికి ఆయా నంబర్లను కేటాయించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

నంబర్ కేటాయించిన 15 రోజుల్లోపు వాహనాన్ని తీసుకువచ్చి చూపించాల్సి ఉంటుంది. లేకుంటే ఆ నంబర్‌ను రద్దు చేసి అదే నంబర్‌కు తిరిగి రీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు. తుది నిర్ణయం రవాణాశాఖ కమిషనర్‌కే ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. కరెంట్ నంబర్​కు గతంలో రూ.1000 ఉంటే ప్రస్తుతం దాన్ని రూ.2 వేలకు పెంచింది. రిజర్వేషన్ కాని నంబర్లకు గతంలో రూ.5 వేలు ఉంటే మరో రూ.1,000 పెంచి రూ.6 వేలకు చేసింది.

కేటగిరీ నంబర్​ 1లో మరో రూ.50 వేలు వసూలు : కేటగిరీ నంబర్ 1లో 9999 నంబర్‌కు రూ.1.50 లక్షలు ప్రారంభ ధర చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో l, 9, 999, 9999 నంబర్లకు రవాణాశాఖ కేవలం రూ.50 వేలే వసూలు చేసేది. ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.లక్ష అదనంగా పెంచేసింది. ఈ సిరీస్‌లో ఒక్క 9999 నంబర్ మాత్రమే ఉంచి మిగతా వాటిని రెండో కేటగిరీలో చేర్చింది.

రెండో కేటగిరీలో రెండింతలు వసూలు : ఇక రెండో కేటగిరీలో 1, 9, 6666 నంబర్లకు రూ.లక్ష ప్రారంభ ధర చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో 1, 9 నంబర్లకు రూ.50,000లు ఉండగా ప్రస్తుతం దాన్ని రూ.లక్ష అంటే రెండింతలు చేసింది. 6666 నంబర్​కు గతంలో రూ.30,000లు ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.లక్ష పెంచేసింది. కేటగిరీ నంబర్ 3లో 99, 999, 3333, 4444, 5555, 7777 నంబర్లకు రూ.50,000లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గతంలో ఈ నంబర్లు కావాలంటే రూ.30 వేలు చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు అదనంగా మరో రూ.20 వేలు పెంచింది.

ఐదు ఉంటే ప్రస్తుతం ఆరు కేటగిరీలు విభజన : కేటగిరీ 4, 5, 6 వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ఆరు కేటగిరీలకు చెందని నంబర్లకు రూ.6000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇవే కేటగిరీలకు చెందిన ద్విచక్రవాహనాలకు మాత్రం రూ.3 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఆరోజు కొనసాగుతున్న నంబర్ కోసం రూ.2 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని రవాణాశాఖ పేర్కొంది.

