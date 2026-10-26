తెలంగాణ చరిత్రను తెలిపే వేదికగా ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ - పర్యాటక శాఖ సన్నాహాలు!
తెలంగాణ వైవిధ్యాన్ని చాటేందుకు వేదికగా 'ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ 2026'ను నిర్వహించాలని పర్యాటక శాఖ భావిస్తోంది. అథ్లెట్లకు తెలంగాణ పర్యాటకాన్ని తెలుపుతూ జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం పొందేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది.
Published : October 26, 2026 at 2:57 PM IST
Telangana Tourism Department On Khelo India : తెలంగాణ వేదికగా డిసెంబరులో జరగనున్న ప్రతిష్ఠాత్మక 'ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్-2026'ను పర్యాటక అవకాశంగా మలచుకునేందుకు పర్యాటక శాఖ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తోంది. సుమారు 7 వేల మందికి పైగా క్రీడాకారులు, ప్రతినిధులు, అంతర్జాతీయ అతిథులు హాజరుకానున్న నేపథ్యంలో పర్యాటక శాఖ ఈవెంట్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ క్రీడలు డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు హైదరాబాద్ సహా ఆరు నగరాల్లోని వివిధ వేదికల్లో జరగనున్నాయి.
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలు జరగనుండగా, ముగింపు వేడుకలకు ఎల్బీ స్టేడియం వేదికగా మారనుంది. దేశవ్యాప్తంగా 7,500 మందికి పైగా యువ అథ్లెట్లు, కోచ్లు ఈ క్రీడా సంబురంలో పాల్గొననున్నారు. అంతేకాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో క్రీడాభిమానులు కూడా భాగస్వామ్యులు కావొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
అథ్లెట్లకు పర్యాటక ప్రాంతాల గురించి తెలిసేలా
ప్రతిష్ఠాత్మక ఈవెంట్ నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలతో పాటు తెలంగాణ సంస్కృతి, చారిత్రక కట్టడాలు సహా హైదరాబాద్ నగరం గురించి జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం లభిస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. క్రీడాకారులకు పర్యాటక ప్రాంతాల గురించి సమాచారం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే అథ్లెట్లకు తెలంగాణ, హైదరాబాద్ల ప్రత్యేక వంటకాలను పరిచయం చేయడం, ఆసక్తి ఉన్నవారిని చారిత్రక ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లడం వంటి ప్రణాళికలపై దృష్టి సారిస్తున్నారు.
తెలంగాణ వైవిధ్యాన్ని తెలిపేందుకు గొప్ప అవకాశం
వేలాది మంది క్రీడాకారులు, సహాయక సిబ్బంది రాష్ట్రానికి రానుండటంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రవాణా సేవలకు డిమాండ్ పెరుగుతుందని, దీని వల్ల మన రాష్ట్ర ప్రత్యేకతను చాటిచెప్పడానికి ఇదో చక్కని అవకాశమని పర్యాటక శాఖ అధికారులు పేర్కొంటున్నారు. తెలంగాణ సంస్కృతి, ఆతిథ్యం, పర్యాటక వైవిధ్యాన్ని జాతీయ స్థాయిలో తెలిపేందుకు ఇదో గొప్ప అవకాశమని ఒక సీనియర్ పర్యాటక శాఖ అధికారి తెలిపారు.
దేశానికి దిక్సూచిగా నిలవాలి
రాష్ట్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి వకిటి శ్రీహరి ఈ క్రీడలకు సంబంధించి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమం అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా జరిగేలా అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని చెప్పారు. దేశవ్యాప్తంగా తరలివచ్చే క్రీడాకారులు, కోచ్లు, ప్రతినిధులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని సూచించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని యువతలో దాగి ఉన్న క్రీడా ప్రతిభను వెలికితీసి, వారిని జాతీయ స్థాయిలో రాణించేలా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో నిర్వహించనున్న ఖేలో ఇండియా క్రీడలు దేశం మొత్తానికే దిక్సూచిగా నిలవాలని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఆకాంక్షించారు.
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