టూరిస్ట్ హబ్లుగా తెలంగాణ బౌద్ధస్థూపాలు - ఆగ్నేయాసియా దేశాల సహకారంతో ప్రణాళికలు
రాష్ట్రంలో బౌద్ధ చారిత్రక ప్రదేశాల పట్ల ఆగ్నేయాసియా దేశాల ఆసక్తి - వారి సహకారంతో అభివృద్ధి, విస్తరణ దిశగా పర్యాటక శాఖ - ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులను ఆకర్షించే అవకాశం
Published : August 20, 2026 at 11:35 AM IST
Buddhist Tourism in Telangana : బౌద్ధ పర్యాటకానికి అంతర్జాతీయ సహకారంతో కొత్త రూపుని ఇచ్చేలా తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ శ్రీకారం చుడుతోంది. హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ఉన్న చారిత్రక బౌద్ధ క్షేత్రాలకు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉండటంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అపారమైన ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఆగ్నేయాసియా దేశాలు రాష్ట్రంలోని బౌద్ధ చారిత్రక ప్రదేశాల పట్ల మంచి ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నాయి. వాటి అభివృద్ధికి వివిధ దేశాలూ తోడ్పాటును కూడా అందిస్తున్నాయి. నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జుసాగర్ బుద్ధవనం ఆసియాలోనే అతిపెద్ద బౌద్ధ థీమ్ పార్కుగా గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడ స్తూపాలు, మహాస్తూప ప్రతిరూపాలు, ధ్యానవనం ఉన్నాయి.
శ్రీలంక ప్రభుత్వ సహాకారం : ఆచార్య నాగార్జునుని కాలం నుంచే శ్రీలంక-తెలంగాణ మధ్య మంచి ఆధ్యాత్మిక అనుబంధం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో శ్రీలంక ప్రభుత్వంతో పాటు అక్కడ బౌద్ధులు బుద్ధవనంపై ప్రత్యేకమైన మక్కువ కనబరుస్తున్నారు. శ్రీలంక ప్రభుత్వం బుద్ధవనంలో 27 అడుగుల ప్రసిద్ధ అవుకన బుద్ధ విగ్రహం ప్రతిరూపాన్ని, ధర్మ గంటను కానుకగా అందించిన విషయం తెలిసిందే. బుద్ధవనంలో సింహళ విహార్ నిర్మాణానికి శ్రీలంక దేశం ఎంతగానో సహకరిస్తోంది.
సూర్యాపేట జిల్లా ఫణిగిరిలో ఇటీవల జరిపిన తవ్వకాల్లో అరుదైన తోరణాలు, ఆచార్య నాగార్జున ఆచారాల ఆధారాలు, సున్నపురాయి విగ్రహాలు వెలుగు చూశాయి. పెద్దపల్లి సమీపంలోని ధూళికట్టలో శాతవాహనుల పరిపాలన కాలం నాటి పురాతన బౌద్ధ స్తూపం ఉంది. ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి, సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్లో రాతితో నిర్మించిన స్తూపాలు, బౌద్ధ విహారాల అవశేషాలు టూరిస్టులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఆగ్నేయాసియా దేశాల మక్కువ : ఆగ్నేయాసియా నుంచి వచ్చే థేరవాద బౌద్ధ యాత్రికులకు తెలంగాణ ప్రధాన కేంద్రంగా మారేందుకు ఉన్న అవకాశాన్ని తెలంగాణ పర్యాటశాఖ వినియోగించుకోవాలని చూస్తోంది. థాయిలాండ్ టూరిస్టు సంస్థలు తెలంగాణతో కలిసి ఉమ్మడి టూర్ ప్యాకేజీలు, సాంస్కృతిక మార్పిడి కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు ఆసక్తితో ఉన్నాయని టూరిజం కార్పొరేషన్ అధికారులు వివరించారు.
నాగార్జునకొండ, ధూళికట్ట : జైకా లాంటి జపాన్ సంస్థలు, జపనీస్ బౌద్ధవిహారాలు మన దేశంలో బౌద్ధ హెరిటేజ్ కారిడార్లలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కృషి చేస్తున్నాయి. జపాన్ బౌద్ధ పర్యాటకులను ఆకర్షించేందుకు మెడిటేషన్ కేంద్రాలు ఉపయోగపడనున్నాయి. ప్రాచీన చైనా యాత్రికుడు హూయాన్త్సాంగ్ తన రచనల్లో తెలంగాణలోని నాగార్జునకొండ, ధూళికట్ట పరిసరాలను ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు. చైనాలోని మహాయాన బౌద్ధులకు నాగార్జునాచార్యుల సిద్ధాంతాలు శ్రేష్ఠమైనవి కావడంతో చైనా యాత్రికులకు బుద్ధవనం గొప్ప ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా మారనుంది.
బౌద్ధులను ఆకట్టుకునేలా : హుస్సేన్సాగర్లో జిబ్రాల్టర్ రాక్పై 58 అడుగుల ప్రతిమ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏకశిలా బుద్ధ విగ్రహాల్లో ఒకటిగా ప్రఖ్యాతి పొందింది. తెలంగాణ పురావస్తు శాఖ మ్యూజియంలో బౌద్ధ గ్యాలరీ ప్రత్యేకంగా ఉంది. ఇక్కడ శాతవాహన, ఇక్ష్వాకుల కాలం నాటి బౌద్ధ శిల్పాలు, శాసనాలు, నాణేలు ఉన్నాయి. ఫణిగిరి, అమరావతి తవ్వకాల్లో దొరికిన పవిత్ర ధాతువులు బౌద్ధ అవశేషాలు, ధాతు పేటికలు ఈ మ్యూజియంలో భద్రంగా ఉన్నాయి. ప్రపంచంలోని బౌద్ధులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్న అవకాశాల సద్వినియోగం ద్వారా బౌద్ధ పర్యాటకాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు పర్యాటకశాఖ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కొలంబో, బ్యాంకాక్, టోక్యో సహా ఇతర నగరాలకు నేరుగా విమాన రాకపోకలను మరింత విస్తరిస్తే పర్యాటకులను ఆకట్టుకోవచ్చని భావిస్తున్నారు.
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