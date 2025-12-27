ETV Bharat / state

పర్యాటక శాఖ ఆధ్వర్యంలో వినూత్న పోటీలు - గెలవండి రూ.50వేలు సొంతం చేసుకోండి

కొత్త ప్రదేశాల అన్వేషణకు పర్యాటక శాఖ వినూత్న కార్యక్రమం - 100 వీకెండ్ వండర్స్​ ఆఫ్ తెలంగాణ పేరుతో పోటీలు - విజేతలకు నగదు పురస్కారాలను అందజేస్తామన్న నిర్వాహకులు

Telangana Tourism Dept Contest : నిత్యం విధుల్లో బిజీబిజీగా ఉండే ఉద్యోగులు, చదువుల్లో మునిగిపోయే విద్యార్థులు, ఉద్యోగ విరమణ పొందిన విశ్రాంత ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రజలు ఉల్లాసం కోసం ప్రకృతి ఒడిలో గడపాలని భావిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే విహార యాత్రలకు వెళుతుంటారు. అయితే కొన్ని బాహ్యప్రపంచానికి తెలియకుండా, అంతగా ప్రాచుర్యం లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. అలాంటి వాటిని వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ ‘100 వీకెండ్‌ వండర్స్‌ ఆఫ్‌ తెలంగాణ’ పేరుతో ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. ఇందుకోసం పోటీలను నిర్వహిస్తోంది. ఇందులో ఉత్తమంగా నిలిచే వారికి నగదు పురస్కారాలను కూడా అందజేస్తారు. మరి ఈ పోటీల్లో ఎలా పాల్గొనాలి? ఏవిధంగా ఎంట్రీలు పంపించాలి? ఎంత బహుమతి ఉంటుంది తదితర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఏం చేయాలంటే : ఎవరికీ తెలియని, అంతగా వెలుగులోకి రానటువంటి పర్యాటక ప్రాంతాల ఫొటోలు, వీడియోలను తీసి వంద పదాలకు మించకుండా గూగుల్‌ ఫామ్‌ లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ అకౌంట్‌కు ట్యాగ్‌చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉత్తమంగా నిలిచే వాటికి నగదు పురస్కారం అందజేస్తారు. ప్రజలకు పెద్దగా తెలియనటువంటి జలపాతాలు, పురాతన దేవాలయాలు, ట్రెక్కింగ్‌ పాయింట్లు లాంటి 100 కొత్త గమ్యస్థానాలను గుర్తించి వాటి వివరాలతో ఒక కాపి టేబుల్‌ బుక్​ను తయారు చేసే ఉద్దేశ్యంతో తెలంగాణ పర్యాటక శాఖ ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. విజేతలకు నగదు బహుమతులు కూడా అందజేస్తారు.

పది విభాగాల్లో ఎంట్రీలు : ప్రకృతి(నేచుర్), వైల్డ్‌లైఫ్, ఆర్ట్‌ అండ్‌ కల్చర్(సంస్కృతి కళలు), హెరిటేజ్, జలపాతాలు, వంటకాలు, ఫామ్‌ స్టెస్, రిసార్ట్, స్పిరిచువల్, అడ్వెంచర్‌ లాంటి పది విభాగాల్లో ఎంట్రీలను పంపవచ్చు. ఎంచుకున్న ప్రదేశం గురించి మంచి మూడు ఫొటోలు, 60 సెకండ్ల వీడియో, ఆ ప్రదేశానికి రవాణా, బస, బడ్జెట్‌ తదితర వివరాలతో కూడిన సమాచారాన్ని రూపొందించి. తెలంగాణ టూరిజం శాఖ వారి అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.tourism.telangana. gov.in లో పొందుపరచాల్సి ఉంటుంది. వచ్చిన ఎంట్రీలన్నింటిని పరీశీలించి విజేతలను ఎంపిక చేస్తారు.

ఎంపికైన వారికి నగదు పురస్కారం : పోటీల్లో పాల్గొనే అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన ఎంట్రీలను పర్యాటకశాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ఉత్తమమైన వాటిని ఎంపిక చేసి నగదు పురస్కారం అందజేస్తారు. మొదటి బహుమతి కింద రూ.50 వేలు, రెండో బహుమతి సాధించిన వారికి రూ.30 వేలు, మూడో స్థానంలో నిలిచిన వాటికి రూ.20 వేల నగదు పురస్కారాలను అందిస్తారు. కన్సోలేషన్‌ బహుమతులు పొందిన వారికి హరిత హోటల్‌లో ఉచిత బస కల్పిస్తారు. ఆసక్తి ఉన్న వారు వచ్చే ఏడాది జనవరి 5వలోపు(2026) ఎంట్రీలను పంపించాలి. సంక్రాంతికి విజేతలను ప్రకటిస్తారని పర్యాటక శాఖ అధికారి వెల్లడించారు. ఈ పోటీలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరారు.

ఆసక్తి గల వారు ఉత్సాహంగా పాల్గొనాలి : ప్రజలకు తెలియని ప్రదేశాలను వెలికి తీసేందుకు ఆసక్తి కల్గిన యువతీయువకులు, ఆడియో, కవులు, వీడియో గ్రాఫర్లు, రచయితలు, ప్రకృతి ప్రేమికులు ఇలా ఎవరైనా పోటీలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంది. ఆయా జిల్లాలో దాగి ఉన్న అందాలను తమ కెమెరాల్లో చిత్రీకరించి ఎంట్రీకి పంపొచ్చు. ఈ పోటీలకు సంబంధించి ఇటీవల ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్‌ దోత్రే, జిల్లా పర్యాటక శాఖ అధికారి అశ్ఫక్‌ హైమద్‌ , ఆర్డీవో లోకేశ్వర్‌రావు తదితరులు గోడప్రతులు ఆవిష్కరించారు. ఈ పోటీల్లో ఆసక్తి గల యువత పాల్గొని నగదు బహుమతులను గెలుచుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

