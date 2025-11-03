'మైస్ టూరిజం'పై సర్కార్ ఫోకస్ - విదేశీ, ఇతర రాష్ట్రాల పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యం
వచ్చే నాలుగు నెలల్లో హైదరాబాద్కు వేల మంది విదేశీ పర్యాటకులు, వ్యాపారుల రాక - రాష్ట్రంలో పర్యటించేలా టూరిజం కార్పొరేషన్ ప్రణాళిక - వ్యాపార పని కోసం రండి తెలంగాణను దర్శించండి అనే ట్యాగ్లైన్
Published : November 3, 2025 at 2:06 PM IST
Telangana Tourism Corporation MICE : విదేశీ, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా మైస్ టూరిజంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ప్రధానంగా నవంబర్ నెల నుంచి వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి వరకు రాజధాని నగరం హైదరాబాద్లో పలు గ్లోబల్ సదస్సులు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీజీ టూరిజం కార్పొరేషన్ ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొంది స్తోంది.
మైస్ టూరిజం 2.O అంటే తెలుసా? : దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే రకరకాల సంస్థలు, కంపెనీలకు చెందిన ప్రతినిధుల వివరాల్ని తెలుసుకుని వారిని రాష్ట్రంలోని ఆకర్షణీయ ప్రదేశాల్లో పర్యటించేలా చేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకుంది. మైస్ (మీటింగ్స్, ఇన్సెంటివ్స్, కాన్ఫరెన్సెస్, ఎగ్జిబిషన్స్) టూరిజం 2.0తో సంస్థ ముందుకెళ్తోంది. "వ్యాపార పని కోసం రండి.. తెలంగాణను దర్శించండి" అనే ట్యాగ్లైన్ను కూడా టూరిజం కార్పొరేషన్ సిద్ధం చేసింది.
హోటళ్లలో డెస్కులు
- దేశ, విదేశీ పెట్టుబడుల్ని ఆకర్షించే లక్ష్యంతో ఈ నెలలో హైదరాబాద్లో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ నిర్వహించేందుకు తెలంంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది.
- డిసెంబరులో అంతర్జాతీయ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, జనవరిలో బిట్స్ పిలానీ సంస్థ గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరగనున్నాయి.ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్కి వేలాదిగా వచ్చే విదేశీ టూరిస్టులు, దేశీయ బిజినెస్ పర్యాటకుల దృష్టిని తెలంగాణ వైపు తిప్పేలా బ్రోచర్లు, డిజిటల్ విజువల్స్ను టూరిజం కార్పొరేషన్ సిద్ధం చేస్తోంది. వాటిని హోటళ్లు, ఎయిర్పోర్టు, కాన్ఫరెన్స్ వేదికల్లో ప్రదర్శించనుంది. టూరిస్టులు విడిది చేసే హోటళ్లలో ప్రత్యేక టూరిజం డెస్కులు ఏర్పాటు చేయడంతోపాటు ఈవెంట్ల ఆర్గనైజర్లతోనూ ప్రమోషన్స్ చేయనుంది.
"దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులు వారి తిరుగు ప్రయాణం కోసం ఫ్లైట్ టికెట్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ముందే తెలంగాణ టూరిజం ప్రదేశాల పూర్తి సమాచారం అందేలా చూస్తాం. తద్వారా ఆసక్తి ఉన్నవాళ్లు తమ షెడ్యూల్ను సరైన తయారు చేసుకోగలరు. వారు కోరితే అన్ని ప్రదేశాలను చూపించేలా కస్టమైజ్ట్ టూరిజం ప్లాన్లను కచ్చితంగా అందిస్తాం" -వల్లూరి క్రాంతి, టూరిజం కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
నర్సాపూర్ అటవీ ప్రాంతంలో అర్బన్ ఎకో పార్క్ : హైదరాబాద్ మహా నగరానికి అతి సమీపంలో ఉన్న నర్సాపూర్ అడవులను ప్రకృతి ప్రేమికులతో పాటు టూరిస్టులకు నచ్చేలా అర్బన్ ఎకో పార్క్ను పర్యాటక శాఖ తీర్చిదిద్దింది. రెండురోజుల కిందట అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ నర్సాపూర్ నియోజకవర్గంలో ఎకో పార్క్, కాటేజీలను ప్రారంభించారు. పర్యాటకులను మరింతగా ఆకట్టుకోవాలని తమ ప్రభుత్వం నర్సాపూర్ అడవుల్లో అర్బన్ ఎకో పార్కులో అధునాతన సౌకర్యాలతో కాటేజీల నిర్మాణాన్ని చేపట్టిందని తెలిపారు.
అటవీ శాఖ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో కాటేజీలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు మంత్రి సురేఖ వెల్లడించారు. పార్కులో ట్రెక్కింగ్, సైక్లింగ్ వంటి సౌకర్యాల వంటి వాటిని అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తెలంగాణను ఎకో టూరిజం హబ్ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రకృతి ప్రేమికులకు నచ్చేటువంటి ప్రాంతాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందులో భాగంగా లక్నవరం, సోమశిల వంటి ప్రాంతాలు ప్రముఖంగా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రకృతిలో సేద తీరాలనుకుంటే సోమశిల నుంచి బోటింగ్ ద్వారా శ్రీశైలం వరకు చేరుకునే సౌకర్యాన్ని టూరిజం కార్పొరేషన్ కల్పిస్తుంది.
