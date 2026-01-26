ETV Bharat / state

అభివృద్ధేతర వ్యయానికి కళ్లెం వేయడంలో తెలంగాణ టాప్ - ఆర్​బీఐ

దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో తెలంగాణ - 2024-25లో 18.8% తగ్గించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - - మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో పెరుగుదల - రాష్ట్రాల బడ్జెట్లపై విశ్లేషణలో ఆర్‌బీఐ వెల్లడి

Non Development Expenditure In TG : బడ్జెట్‌ కేటాయింపుల్లో అభివృద్ధేతర వ్యయానికి కల్లెంవేయడానికి సంబంధించి తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తొలి ఏడాది సక్సెస్​ ఫుల్ అయింది. దీంతో తెలంగాణ దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన తొలి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్‌ (2024-25 ఫైనాన్సియల్​ ఇయర్) వ్యయంను పరిశీలించినట్లయితే నాన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ వ్యయపద్దు కింద అనవసర ఖర్చులను తగ్గించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది. ఈ మేరక రాష్ట్రాల బడ్జెట్లపై విశ్లేషణలో మనదేశంలోని కేంద్రబ్యాంకు అయిన రిజర్వు బ్యాంకు (ఆర్‌బీఐ) వివరాలను వెల్లడించింది. పలు ఆసక్తికర విషయాలను తెలిపింది.

తెలంగాణకు మొదటిస్థానం : తెలంగాణలో 2023-24 వాస్తవ బడ్జెట్‌ గణాంకాల ప్రకారం ఎన్‌డీ వ్యయపద్దు కింద రూ.56,554 కోట్లను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యయం చేసింది. 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంతకన్నా 18.8% తగ్గించి రూ.45,894.10 కోట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది. ఈవిధంగా ‘మైనస్‌ 18.8 శాతం’ ఇంకే ఇతర రాష్ట్రంలో లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో నమోదు కాలేదని రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్పష్టం చేసింది. ఈ పద్దు కింద ఖర్చుచేసే నిధుల వల్ల రాష్ట్ర ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయం ఏమీ ఉండదు. ఈ వ్యయం ఎంత తగ్గితే అంతమేర ‘అభివృద్ధి వ్యయం’ పద్దు కింద అదనంగా పెంచుకునేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది.

ఉత్తరప్రదేశ్​ లో నాన్​ డెవలప్​మెంట్ వ్యయపద్దు కింద 2023-24లో రూ.1.61 లక్షల కోట్లు వెచ్చించారు. 2024-25 సంవత్సరంలో అంతకన్నా ఏకంగా 22.2% ఎక్కువ (రూ.1.97 లక్షల కోట్లు) వ్యయమైందంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రం ‘మైనస్‌ 18.8 శాతం’ నమోదవడానికున్న ప్రాధాన్యం అర్థమవుతుంది.

బిహార్‌ రాష్ట్రంలో 34.4, కర్ణాటకలో 18, మధ్యప్రదేశ్‌లో 19.2, మహారాష్ట్రలో 16.7, తమిళనాడులో 11.2, ఏపీలో 3.3 శాతం చొప్పున ఇలా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎన్‌డీ వ్యయం పెరగడమే తప్ప తగ్గిందే లేదని, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక్కటే తగ్గించగలిగిందని రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వివరించింది. జాతీయస్థాయిలో కూడా ఇది సగటున 13.6 శాతానికి పెరిగింది.

ఆర్​బీఐ అధ్యయనంలో ముఖ్యాంశాలు :

  • ఈ ఏడాది (2025-26లో) ఇదే పద్దు కింద రూ.50,320 కోట్లను వెచ్చించాలని రాష్ట్ర బడ్జెట్‌లో సర్కారు అంచనా వేసింది. ఇది మొత్తం ఖర్చవుతుందా లేదా అనేది వచ్చే మార్చి నెల చివరునాటికి తేలనుంది. ఈ మొత్తం కూడా 2023-24లో అభివృద్ధేతర వ్యయం కింద పెట్టిన రూ.56,554 కోట్ల కన్నా తక్కువగానే ఉండటమనేది గమనార్హం.
  • ఎన్‌డీ వ్యయాన్ని తగ్గించి అగ్ర స్థానంలో నిలిచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అభివృద్ధి వ్యయం 24.8% పెంపుద్వారా 11వ స్థానంలో ఉంది. ఈ పెరుగుదల శాతం జాతీయస్థాయిలో 22.2 శాతంగా నమోదైంది. ఈ క్రమంలో మణిపుర్‌ (96.9%), త్రిపుర (48.3%), బిహార్‌ రాష్ట్రం (46.1%) తొలి 3 ర్యాంకుల్లో నిలిచాయి.
  • 2023-24 సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి వ్యయపద్దు కింద రూ.1.62 లక్షల కోట్లకు పైగా ఖర్చవగా 2024-25లో రూ.2.03 లక్షల కోట్లను వ్యయం చేశారు. ఈ ఏడాది కూడా గతేడాదికన్నా 15.5 శాతం పెంచి రూ.2.34 లక్షల కోట్లను వ్యయం చేస్తామని బడ్జెట్‌లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపినట్లుగా రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వివరించింది.
  • అభివృద్ధి పనుల కోసం కేపిటల్ ఎక్స్పేండేచర్ ఎలా ఉందనేది ఆర్‌బీఐ విడిగా వివరించింది. దీనిప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది సామాజిక సేవల రంగానికి రూ.10,503 కోట్లను బడ్జెట్‌లో కేటాయించారని గత మూడేళ్ల కాలంలో ఇదే అధికమని తెలిపింది.
  • మూలధన వ్యయం కింద 2024-25లో ఎడ్యుకేషన్, స్పోర్ట్స్​, సాంస్కృతిక రంగాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.1,225.15 కోట్లు ఖర్చుచేయగా ఈ ఏడాది దానిని రూ.1,225.40 కోట్లు కేటాయించింది. ఈక్రమంలో వైద్యం, ప్రజారోగ్యంలో మూలధన వ్యయాన్ని రూ.1,320 కోట్ల నుంచి రూ.1,992.78 కోట్లకు రోడ్లు, వంతెనలకు రూ.947 కోట్ల నుంచి రూ.3,131 కోట్లకు పెంచింది.

