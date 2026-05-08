'బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్'గా హైదరాబాద్ - ఎయిర్పోర్ట్ సమీపంలోనే ఏర్పాటు
బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ నిర్మించడానికి 400 నుంచి 500 ఎకరాల భూములు అవసరం - ప్రభుత్వ భూములకు బహదూర్గూడ అనువైన ప్రాంతమంటున్న అధికారులు - బుల్లెట్ రైళ్లతో తగ్గనున్న విమానాశ్రయాల అవసరం
Published : May 8, 2026 at 10:31 AM IST
Bullet Train Hub In Shamshabad : హైదరాబాద్లో బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు దగ్గరలోనే బహదూర్గూడలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకోసం 650 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూములను కేటాయించింది. హైదరాబాద్ టూ ముంబయి, హైదరాబాద్ టూ చెన్నై వయా అమరావతి, హైదరాబాద్ టూ బెంగళూరు కారిడార్ల మధ్య బుల్లెట్ రైళ్ల మధ్య జరిగే రాకపోకలు, వాటికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలను బహదూర్గూడ నుంచి నిర్వహించాలని రాష్ట్రం భావిస్తుంది. దీంతోపాటుగానే ఇక్కడే భారీ బస్ టెర్మినల్ కూడా నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.
శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు సమీపంలోనే బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి రెండు నెలల కిందట నిర్ణయించారు. అందుకు శంషాబాద్ నుంచి తుక్కుగూడ ఓఓఆర్ సర్వీస్ రోడ్డుకు దగ్గరలోనే బహదూర్గూడలో ప్రభుత్వ భూములు అనువుగా ఉన్నాయంటూ రెవెన్యూ అధికారులు సీఎంవోకు వివరించారు. దీనికి సంబంధించిన నివేదికను కూడా రూపొందిస్తున్నారు.
కూతవేటు దూరంలోనే భూములు : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు రన్వేకు కూతవేటు దూరంలోనే బహదూర్గూడలో ప్రభుత్వ భూములున్నాయి. బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ నిర్మించడానికి 400 నుంచి 500 ఎకరాల వరకు భూములు అవసరమవుతాయని రైల్వేశాఖ అధికారులు ప్రభుత్వానికి సూచించారు. సర్వే నంబరు 62, 28లో మొత్తం 650 ఎకరాల భూములున్నాయి. అయితే ఒకేచోట 500 ఎకరాల భూములు ఉండడంతో రెవెన్యూ అధికారులు వీటిని ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్ ఏర్పాటైతే రైళ్లలో ప్రయాణించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. రైల్వేలైన్ జాతీయ రహదారికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల బుల్లెట్ ట్రైన్లో వచ్చే ప్రయాణికులు ఇక్కడదిగి సొంతూళ్లకు వెళ్లేందుకు అనువుగా ఉంటుంది.
రాష్ట్రంలో భారీ బస్ టెర్మినళ్ల నిర్మాణం : ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక నుంచి వచ్చే ఆర్టీసీ బస్సులను రాష్ట్రం హైదరాబాద్ శివార్లకే పరిమితం చేసింది. అక్కడి నుంచి విద్యుత్తు బస్సుల్లో సిటీలోని వేర్వేరు ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులను చేర్చడానికి ప్రభుత్వం భారీ బస్ టెర్మినళ్ల నిర్మాణాన్ని వెలుగులోకి తీసుకువచ్చింది. బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్కు సమీపంలో 150 ఎకరాల్లో బస్ టెర్మినల్ నిర్మిస్తామని సీఎం ఇటీవల ప్రకటించారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ హబ్, బస్ టెర్మినల్ నిర్మాణాలు ఏర్పాటయ్యాక బహదూర్గూడ రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోతాయి.
బుల్లెట్ ట్రైన్ల వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు : బుల్లెట్ రైళ్లు వస్తే ఎయిర్పోర్టులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా నేషనల్ హైవేలపై కూడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి. హైదరాబాద్ టూ ముంబయి, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై వయా అమరావతి, హైదరాబాద్ టూ బెంగళూరు వంటి మార్గాల్లో ఈ బుల్లెట్ ట్రైన్ వెళ్లడం వల్ల ఇండస్ట్రీయల్, ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగాలలో అనుసంధానం పెరుగుతుంది. దానితో పాటు ఈ రంగాలన్నీ సింగిల్ జోన్గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. బుల్లెట్ రైళ్ల వాడడం వల్ల కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇవి వంద శాతం ఎలక్ట్రిక్గా నడుస్తాయి. రైళ్లు 250 కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వేగంతో నడిస్తే వాటిని 'హైస్పీడ్ రైల్స్' అంటారు. ఇవి నడవాలంటే స్పెషల్ టెక్నాలజీ అవసరం.
ఆర్థికంగా ప్రయోజనాలు : హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నైలలో నెట్వర్క్ ఉండడం వల్ల వీటి మధ్య కనెక్టివిటీ చాలా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ఐటీ, మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా ఉన్న ఈ నాలుగు సిటీల మధ్య అనుసంధానం పెరగడమే కాక ఆర్థికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. దీంతో ఎకనామిక్ హబ్స్గా ఎదిగేందుకు ఎన్నో అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి నగరాల్లో బుల్లెట్ రైళ్లు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రయాణికులకు దాదాపుగా 70 నుంచి 80 శాతం వరకు సమయం ఆదా అవుతుంది.
