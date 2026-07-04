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2 కిలోమీటర్లు - 4 గ్రామాలకు తిప్పలు : రహదారి లేక దుర్భర పరిస్థితులు

మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామాల్లో రవాణా కష్టాలు - వర్షాకాలంలో దుర్భరంగా మారుతున్న రాకపోకలు - సొంత డబ్బులతో మట్టి రోడ్లు వేసుకుంటున్న రైతులు- 2 కి.మీ రహదారి నిర్మించక 4 గ్రామాలకు దుర్భర పరిస్థితి

తెలంగాణ మహారాష్ట్ర సరిహద్దు గ్రామాల రోడ్డు సమస్యలు
Telangana To Maharashtra Border Villages Road Problems (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 9:34 AM IST

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Telangana Border Villages Road Problems : ఓ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే ముందుగా అక్కడ రవాణా వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలి. కానీ పలుచోట్ల ఇప్పటికీ సరైన రహదారులు లేక ప్రజలకు అవస్థలే మిగులుతున్నాయి. మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న జుక్కల్ మండలంలో ఇదే దుస్థితి నెలకొంది. వర్షాకాలం వస్తే ఇక్కడ రాకపోకలకు దుర్భర పరిస్థితి నెలకొంటోంది. సరిహద్దు ప్రాంతం కావడంతో ప్రజా ప్రతినిధులు, పాలకులు తమ సమస్యలను పట్టించుకోవట్లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రవాణా సమస్యలతో దయనీయంగా మారిన జుక్కల్ మండల ప్రజలు నిత్యం తమ గోడును వెళ్లదీస్తున్నారు.

రూ.90 లక్షల వంతెన నిరుపయోగం : కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ మండలంలోని మాదాపూర్, చండేగావ్, బిజ్జల్ వాడి, కథల్ వాడి గ్రామాలు మహారాష్ట్ర సరిహద్దులకు సమీప ప్రాంతాలు. ఈ గ్రామాల రైతులు తాము పండించిన పంట, కూరగాయలను నిత్యం మహారాష్ట్రలోని దెగ్లూరు మార్కెట్​కు తరలిస్తుంటారు. తెలంగాణలోని చండేగావ్, మహారాష్ట్రలోని దేవాపూర్ రోడ్డు మధ్య రూర్బన్ పథకం కింద రూ.90 లక్షల నిధులతో ఓ వంతెన నిర్మించారు. అక్కడి నుంచి దేవాపూర్ వరకు తారు రోడ్డు నిర్మిస్తామని అప్పటి పాలకులు 2023లో రూ.కోటి నిధుల శిలాఫలకం ఆవిష్కరించారు. కానీ తారు రోడ్డు పనులు మొదలు పెట్టకపోవడంతో వానాకాలంలో వంతెన నిరుపయోగంగా మారుతోంది. భారీ వర్షాలు కురిస్తే ఆయా గ్రామాలకు రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోంది.

పంటను అమ్ముకునేందుకు నానా తంటాలు : వర్షాకాలం మాదాపూర్ సమీపంలోని లో లెవెల్ వంతెన పైనుంచి నీరు పారడంతో రాకపోకలు స్తంభిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాలు కురిస్తే కొన్ని గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలోనూ చిక్కుకుంటున్నాయి. ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఊరు దాటని పరిస్థితి నెలకొంటోంది. దీంతో పంట దిగుబడిని అమ్ముకునేందుకు రైతులు ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు. సమీపంలో ఉన్న దెగ్లూర్ మార్కెట్​​కు వెళ్లేందుకు కేవలం 2 కి.మీ రహదారి లేనందున 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మద్నూర్​కు పంటను తరలించాల్సి వస్తోందని పలువురు రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అత్యవసరంగా ఆసుపత్రికీ వెళ్లలేమంటూ : ఏటా రైతులే సొంతంగా నగదు పోగు చేసుకుని మట్టి వేసి రోడ్డు నిర్మాణం చేసుకుంటున్నారు. తీరా వర్షాకాలం వచ్చేసరికి ఆ రోడ్డు కొట్టుకుపోతుంది. అత్యవసర సమయంలో ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకూ నానా అవస్థలు పడుతున్నామని స్థానికులు వాపోతున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దు మధ్య కల్వర్టు నిర్మించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య కేవలం రెండు కిలోమీటర్ల మేర తారు రోడ్డు వేసి, ఓ కల్వర్టు నిర్మిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని, ఇప్పటికైనా పాలకులు, అధికారులు స్పందించి తమ సమస్యను పరిష్కరించాలని వేడుకుంటున్నారు.

"వంతెన నిర్మించి 3 సంవత్సరాలు అవుతోంది. కానీ రహదారి పనులను అలాగే వదిలేశారు. మా గ్రామం నుంచి రాకపోకలకు చాలా ఇబ్బంది అవుతోంది. పొలాలకు ఎరువులు తీసుకెళ్లాలన్నా, పంటను అమ్ముకోవాలన్నా చాలా కష్టంగా ఉంది. మా ఊరి నుంచి దెగ్లూర్ మార్కెట్​కు 14 కి.మీ ఉంటుంది. రహదారి సరిగా లేనందున మేము మాదాపూర్, హంగర్​ మీదుగా 25 కి.మీ దూరంలో ఉన్న మద్నూర్​కు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. 2కి.మీ రహదారిని పూర్తి చేస్తే, 4 గ్రామాల ప్రజల కష్టాలు తీరుతాయి. మా ఆవేదనను పట్టించుకోవాలని అధికారులను వేడుకుంటున్నాం" - స్థానిక రైతులు

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TAGGED:

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BORDER VILLAGES ROAD PROBLEMS
తెలంగాణ సరిహద్దు గ్రామాల సమస్యలు
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