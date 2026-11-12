భారత్ సమిట్కు సిద్ధమైన భాగ్యనగరం - నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు అంతర్జాతీయ సదస్సు
Bharat Summit-2026 in Hyderabad : భారత్ సమిట్–2026 నిర్వహణకు హైదరాబాద్ హెచ్ఐసీసీలోని హైటెక్స్ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. దాదాపు 70 దేశాల ప్రతినిధులు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
Published : November 12, 2026 at 7:29 AM IST
ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మారుతున్న సమీకరణాలు, ప్రజాస్వామ్యానికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లు, ఆర్థిక అసమానతలు, వాతావరణ మార్పులు, కృత్రిమ మేథ ఇలా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ వేదికగా మారబోతోంది. భారత్ సమిట్–2026కు భాగ్యనగరం సిద్ధమైంది. ఇవాళ్టి నుంచి మూడు రోజులపాటు జరిగే ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సుకు దాదాపు 70 దేశాల నుంచి 1000 మంది ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు.
విద్యారంగానికి చెందిన ప్రముఖులు
భారత్ సమిట్–2026 నిర్వహణకు హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లోని హైటెక్స్ సర్వాంగసుందరంగా ముస్తాబైంది. దాదాపు 70 దేశాలకు చెందిన 1000 మంది ప్రతినిధులు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన రాజకీయ, పారిశ్రామిక, విద్యారంగానికి చెందిన ప్రముఖులు హాజరుకానున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, సీనియర్ నేత సల్మాన్ ఖుర్షీద్, తదితర నాయకులు పాల్గొననున్నారు.
నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను
ఈ సదస్సులో 12 అంతర్జాతీయ ప్రత్యేక సెషన్లు నిర్వహించనున్నారు. ఆయా అంశాలపై నిపుణులు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకోనున్నారు. అవర్ వరల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు ద్వారా ప్రగతిశీల రాజకీయ, సామాజిక శక్తులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం, అంతర్జాతీయ సమస్యలపై ఉమ్మడి ఆలోచనలు, రూపొందించడం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు చెబుతున్నారు.
"ప్రపంచ దేశాల్లో ఈరోజు అనేక దేశాల్లో అహింస, అశాంతి, విద్వేశపూరితమైన రాజకీయాలు, సమాజ విభజన జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రగతిశీల భావాలు కలిగినటువంటి వారందర్నీ ఈ సమిట్లో మేథో మధనంతో ప్రపంచానికి ఒక విజన్ అందించడం కోసం ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతోంది" -భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
ప్రపంచ రాజకీయాలపై దిశానిర్దేశం ఉంటుందని ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు. భారత్ సమిట్ను రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వచ్చే వేదికగా మలుచుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు.
"ఇక్కడ 12 అంతర్జాతీయ సదస్సులు జరుగుతాయి. ఆర్థిక విధానాలు ఎలా బాగుంటుంది. టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి వేరు వేరు దేశాల నుంచి పెట్టుబడిదారులు వస్తున్నారు. దీనిని మేం ఒక ఎకనామిక్ సమిట్గా కూడా ఉపయోగించుకుంటాం" -శ్రీధర్బాబు, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి
సదస్సు ముగింపు కార్యక్రమం 14న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, కాంగ్రెస్ జాతీయాధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీ హాజరుకానున్నారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
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