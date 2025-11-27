12 ప్రత్యేక కారిడార్లు, 8 ఇంటర్సిటీ బస్ టెర్మినళ్లు - ముసాయిదా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన ఆర్టీసీ
100 శాతం విద్యుత్ బస్సులు - ‘తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047’కి ఆర్టీసీ ముసాయిదా ప్రణాళిక - 8 చోట్ల ఇంటర్సిటీ బస్ టెర్మినళ్లు, బస్సుల రాకపోకలకు 12 మార్గాల్లో ప్రత్యేక కారిడార్లు
Published : November 27, 2025 at 1:29 PM IST
RTC Prepared Draft for Telangana Vision : వందశాతం విద్యుత్ బస్సులు, 8 చోట్ల ఇంటర్సిటీ బస్ టెర్మినళ్లు, బస్సుల రాకపోకలకు 12 మార్గాల్లో ప్రత్యేక కారిడార్లు నిత్యం కోటి మందికి పైగా ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చడం కొత్తగా 134 బస్డిపోలు, బస్టాండ్ల నిర్మాణం 60 వేల ఉద్యోగాల సృష్టి వంటి లక్ష్యాలతో రోడ్డు రవాణా సంస్థ (ఆర్టీసీ) తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ -2047లో తమ వంతు భాగస్వామ్యాన్ని అందించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది.
రాష్ట్ర ప్రగతిలో రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధి కీలకమైన అంశం కావడంతో భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ప్రజారవాణా సంస్థను విస్తరించనున్నట్లు ముసాయిదా ప్రణాళికలో తెలిపారు. గడిచిన రెండేళ్లలో సాధించిన విజయాలను తెలపడంతో పాటు విజన్ 2047లో రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, ప్రయాణికులకు మెరుగుపరిచే సేవలను వివరించింది. ముసాయిదాలో ఉన్న అంశాలు ఇవే.
బస్ టెర్మినళ్లు ఎక్కడెక్కడంటే : హైదరాబాద్లో ప్రధాన బస్ స్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గించడం, భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా 8 భారీ ఇంటర్సిటీ బస్ టెర్మినళ్లు నిర్మిస్తారు. ఇవి ఇబ్రహీంపట్నం, బాటసింగారం, మొయినాబాద్, శంషాబాద్, శామీర్పేట, మేడ్చల్, ఘట్కేసర్, ఫ్యూచర్సిటీలో వస్తాయి. ఇందులో 2030 నాటికి, మిగతా మూడు 2039 వరకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ప్రస్తుతం 9,878 బస్సులున్నాయి. 2030 నాటికి మరో 2,132 సమకూర్చుకోవడం. 2047కి మరో 13,522 పెంచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ప్రస్తుతం రోజుకు కనీసం 60 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. 2039కి కోటి మందికి ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. పెరిగే బస్సులకు 2047 నాటికి మరో 134 బస్డిపోలు, బస్టాండ్లు వస్తాయి. ఫలితంగా 60 వేల కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయి.
ప్రత్యేక కారిడార్లు : ట్రాఫిక్ సమస్యలు లేకుండా వేగంగా ప్రయాణించేలా 12 డెడికేటెడ్ బస్ కారిడార్లను ఆర్టీసీ ప్రతిపాదించింది. శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి-కడ్తాల్/ఆమన్గల్లు, నాగార్జునసాగర్ జాతీయ రహదారి-ఇబ్రహీంపట్నం/మాల్, విజయవాడ హైవే-చౌటుప్పల్, కీసర-తుర్కపల్లి, ఘట్కేసర్-భువనగిరి, కరీంనగర్ హైవే-గజ్వేల్/ప్రజ్ఞాపూర్, మేడ్చల్-తూప్రాన్, దుండిగల్/నిజామాబాద్ హైవే-నర్సాపూర్, కోకాపేట-శంకర్పల్లి, ముంబయి హైవే-సంగారెడ్డి, అప్పా జంక్షన్-చేవెళ్ల, బెంగళూరు హైవే-షాద్నగర్. ఇందులో నాలుగింటిని 2030కి, మిగిలిన 8ని 2039కి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్నదే లక్ష్యం.
- కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం, పర్యావరణ అనుకూలంగా ఉండేలా డీజిల్ బస్సుల స్థానంలో 2030 నాటికి 30 శాతం విద్యుత్తు బస్సులు తేవాలన్నది లక్ష్యం. 2039 నాటికి ఆర్టీసీలో 100 శాతం బస్సులు ఎలక్ట్రిక్వే తిరుగుతాయి.
- 2030 నాటికి 51 బస్డిపోల్లో సోలార్ రూఫ్టాప్ ఏర్పాటు చేస్తారు. 2 ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణం ఉన్న ఖాళీ భూముల్లో 50 శాతం భూములను సౌరవిద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం ఉపయోగంలోకి తేవాలన్నది లక్ష్యం.
ఏఐ సేవలు డిస్ప్లే బోర్డులు : 2030 నాటికి ఏఐ ఆధారిత ప్రయాణికుల సహాయక వ్యవస్థ అమలు చేస్తారు. తద్వారా సేవలు స్మార్ట్గా, మరింత వేగంగా, కచ్చితత్వంతో ఆటోమేటెడ్ పద్ధతిలో అందుతాయి. బస్సుల రాకపోకలు, ఆలస్యం, గమ్యస్థానం సమాచారం వంటి వివరాలు చూపించేలా 2039 నాటికి 335 బస్స్టేషన్లలో రియల్టైం డిస్ప్లే బోర్డులను ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఏఐ ఆధారంగా ప్రయాణికుల డిమాండ్ను అంచనా వేస్తూ రూట్లు, బస్సులు నడిపే విధానం అమలు చేయాలన్నది ప్రణాళిక. బస్సు డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా ఉన్నారా? అలసిపోయారా? అని గమనించేందుకు 2030 నాటికి 200 దూరప్రాంత బస్సుల్లో మానిటరింగ్, సేఫ్టీ సిస్టమ్ ఏర్పాటుకు నిర్ణయించారు. 2047 నాటికి అన్ని బస్సులో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో 2,800 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడపాలని నిర్ణయించారు.
