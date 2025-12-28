ETV Bharat / state

200-300 కి.మీ దూరంలో టెట్ పరీక్షా కేంద్రాలు - ఆందోళన చెందుతున్న అభ్యర్థులు

రాష్ట్రంలో జనవరి 3 నుంచి టెట్​ పరీక్షలు - అభ్యర్థులకు దూరంగా పరీక్ష కేంద్రాలు - అంతదూరం ఎలా వెళ్లాలని ఆందోళన చెందుతున్న అభ్యర్థులు

Telangana TET Exams
Telangana TET Exams (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 28, 2025 at 2:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana TET Exams : రాష్ట్రంలో జనవరి 3 నుంచి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్​) జరగనుంది. హాల్ ​టికెట్లు కూడా శనివారం నుంచి డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఈ పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థులకు పరీక్ష కేంద్రాలను సుదూరంలో కేటాయించారు. ఫలితంగా వారు 200-300 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి పరీక్షలు రాయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. టెట్​ హాల్​ టికెట్లు శనివారం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​ జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న మెజారిటీ టీచర్లకు ఖమ్మం జిల్లాలోని ఖమ్మం, సత్తుపల్లి, కొత్తగూడెంలోని కేంద్రాలను కేటాయించారు. వీరు పరీక్ష రాయాలంటే ఒక రోజు ముందుగా వెళ్లాల్సిందే. దూరంతో పాటు ఆర్థికభారం తప్పదని కొందరు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం టీచర్లగా పని చేస్తున్న వారు మాత్రం తమకు ఆన్​డ్యూటీ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం శాఖాపరమైన పరీక్ష, ప్రయాణ కాలాన్ని ఆన్​డ్యూటీగానే పరిగణిస్తారు. టెట్​ రాసే ఉపాధ్యాయులకు కూడా దీన్ని వర్తింపజేయాలని టీఎస్​యూటీఎఫ్​ కోరింది. ఆ మేరకు పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్​కు వినతి పత్రం అందించింది. అభ్యర్థుల ఇబ్బందులను పరిగణనలోకి తీసుకొని సమీప జిల్లాల్లోనే పరీక్ష కేంద్రాలు కేటాయించాలని, టీచర్లు ఉంటే వారికి ఆన్​ డ్యూటీ సౌకర్యం కల్పించాలని ఎస్​టీయూటీఎస్​ ఒక ప్రకటనలో డిమాండ్​ చేసింది.

ఫస్ట్​ కమ్​ ఫస్ట్​ సర్వే : విద్యాశాఖ వర్గాలు మాత్రం మొదట దరఖాస్తు చేసుకున్న వారికి మొదట పరీక్ష కేంద్రాలు కేటాయించడమనే విధానాన్ని(ఫస్​ కమ్​ ఫస్ట్​ సర్వే) అమలు చేశామని స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈసారి కేంద్రాల సంఖ్యను కూడా పెంచామన్నారు. చివరిలో దరఖాస్తు చేసుకున్న కొద్ది మందికి మాత్రమే దూరంలో కేంద్రాలు వచ్చి ఉండొచ్చని తెలుపుతున్నారు.

ఈ టెట్​కు ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువగా దరఖాస్తు : ఈసారి టెట్​కు భారీగానే దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇంచుమించు 2.50 లక్షల దరఖాస్తు వచ్చినట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. గత జూన్​లో నిర్వహించిన 2025 టెట్​ తొలి విడతకు 1.83 లక్షల మందే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వారిలో కేవలం 1.37 లక్షల మందే పరీక్ష రాశారు. ఈసారి ఆ సంఖ్య పెరిగింది. ఈసారి జరిగే టెట్​ పరీక్షకు ఉద్యోగంలో ఉన్న టీచర్లు సైతం సై అంటున్నారు. ఈసారి టెట్​కు 70,851 మంది టీచర్లే దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రెండేళ్లలో టెట్​ పాస్​ కాకుండే ఉద్యోగంలో కొనసాగలేరని సుప్రీంకోర్టు సెప్టెంబరు 1వ తేదీన తీర్పు వెలువరించిన విషయం తెలిసిందే.

ప్రిపరేషన్​ ఈ విధంగా చేయండి : వచ్చే ఏడాది జనవరి 3 నుంచి 31వ తేదీ వరకు ఎస్జీటీ, స్కూల్​ అసిస్టెంట్​ ఉపాధ్యాయ అర్హత కోసం పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా సాధన చేస్తే, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ప్రిపరేషన్​ సాగిస్తే అర్హత సాధించే అవకాశం ఉంది. గత ప్రశ్నాపత్రాలను చూసి ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతున్నారో తెలుసుకుంటే పరీక్ష పట్ల అవగాహన పెరుగుతుంది. మోడల్​ ప్రశ్నలను సాధన చేస్తే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ప్రస్తుతం సమయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల పునశ్చరణ చేసుకుంటే మేలు.

అలాగే స్కూల్​ అసిస్టెంట్​ కోసం సాధన చేసే వారు సబ్జెక్టులతో పాటు మెథడాలజీపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలి. గణితంలో మొత్తం 150, సైన్స్​ నుంచి 60, ఇంగ్లీషు నుంచి 30 మార్కులు ఉంటాయి. తెలుగు, మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం నుంచి చెరో 30 మార్కులు ఉంటాయి. సబ్జెక్టుల నుంచి 60 మార్కులు, మెథడాలజీ నుంచి 14 మార్కులు అడుగుతారు. ఆరో తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు ప్రతి అంశాన్ని సాధన చేస్తే మంచిది. 20 శాతం ప్రశ్నలు 9, 10 తరగతుల నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

టెట్‌ పరీక్ష షెడ్యూల్‌ ప్రకటన- అర్హత పొందేందుకు ఈ టిప్స్​ ఫాలో అవ్వండి

తెలంగాణ టెట్​ షెడ్యూల్​ విడుదల - జనవరి 3 నుంచి పరీక్షలు!

TAGGED:

TELANGANA TET
TELANGANA ELIGIBILITY TEST
TG TET EXAM HALLTICKETS
తెలంగాణ టెట్​ పరీక్ష కేంద్రాలు
TELANGANA TET EXAM CENTERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.