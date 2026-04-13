టెట్ నోటిఫికేషన్-2026 విడుదల - జూన్ 15 నుంచి 30 వరకు పరీక్షలు

ఏప్రిల్ 15 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం - ఏప్రిల్ 15 నుంచి 30 వరకు టెట్‌ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ - జూన్ 9 నుంచి టెట్‌ హాల్‌టికెట్లు జారీ

TELANGANA TEACHERS ELIGIBILITY TEST
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 12:48 PM IST

Telangana Teachers Eligibility Test in Telangana : తెలంగాణలో టెట్ (ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష) నోటిఫికేషన్-2026 విడుదలైంది. ఏప్రిల్ 15 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం కానుండగా, 30 వరకు ఆన్‌లైన్​లో దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. జూన్ 9 నుంచి టెట్‌ హాల్‌ టికెట్లు జారీ చేసి, జూన్ 15 నుంచి 30 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జులై 28 నుంచి 31 మధ్య ఫలితాలు విడుదల చేస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

టెట్ నోటిఫికేషన్-2026 ముఖ్య వివరాలు :

  • ఏప్రిల్ 15 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం
  • ఏప్రిల్ 15 నుంచి 30 వరకు టెట్‌ ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ
  • జూన్ 9 నుంచి టెట్‌ హాల్‌టికెట్లు జారీ
  • జూన్ 15 నుంచి 30 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో టెట్‌ పరీక్ష నిర్వహణ
  • జులై 28 నుంచి 31 మధ్య టెట్‌ ఫలితాలు విడుదల

