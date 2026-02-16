కోఠి ఎస్బీఐ కాల్పుల కేసులో పురోగతి - హరియాణాలో ఒక నిందితుడు అరెస్ట్
హైదరాబాద్ కోఠి ఎస్బీఐ కాల్పుల కేసులో అప్డేట్ - నిందితుల్లో ఒకరిని హరియాణాలో పట్టుకున్న తెలంగాణ టాస్క్ఫోర్స్ టీమ్ - మరో వ్యక్తి కోసం యూపీ, హరియాణాలో గాలింపు
Gun Firing At Koti Update (getty images)
Published : February 16, 2026 at 12:48 PM IST
Gun Firing At Koti Update : హైదరాబాద్ కోఠి ఎస్బీఐ కాల్పుల కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. తెలంగాణ టాస్క్ఫోర్స్ టీమ్ నిందితుల్లో ఒకరిని హరియాణాలో పట్టుకుంది. మరో వ్యక్తి కోసం యూపీ, హరియాణాలో టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసుల గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గత నెల 31 న ఉదయం ఎటీఎంలో డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తిపై కాల్పులు జరిపి నిందితులు 6 లక్షల రూపాయలు ఎత్తుకెళ్లారు. ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల కోసం గాలించి హరియాణాలో ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.