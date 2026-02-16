ETV Bharat / state

కోఠి ఎస్‌బీఐ కాల్పుల కేసులో పురోగతి - హరియాణాలో ఒక నిందితుడు అరెస్ట్

హైదరాబాద్‌ కోఠి ఎస్‌బీఐ కాల్పుల కేసులో అప్​డేట్​ - నిందితుల్లో ఒకరిని హరియాణాలో పట్టుకున్న తెలంగాణ టాస్క్‌ఫోర్స్ టీమ్​ - మరో వ్యక్తి కోసం యూపీ, హరియాణాలో గాలింపు

Gun Firing At Koti Update
Gun Firing At Koti Update (getty images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 16, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gun Firing At Koti Update : హైదరాబాద్‌ కోఠి ఎస్‌బీఐ కాల్పుల కేసులో పోలీసులు పురోగతి సాధించారు. తెలంగాణ టాస్క్‌ఫోర్స్ టీమ్‌ నిందితుల్లో ఒకరిని హరియాణాలో పట్టుకుంది. మరో వ్యక్తి కోసం యూపీ, హరియాణాలో టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసుల గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. గత నెల 31 న ఉదయం ఎటీఎంలో డబ్బులు డిపాజిట్‌ చేయడానికి వచ్చిన వ్యక్తిపై కాల్పులు జరిపి నిందితులు 6 లక్షల రూపాయలు ఎత్తుకెళ్లారు. ప్రత్యేక బృందాలుగా ఏర్పడి నిందితుల కోసం గాలించి హరియాణాలో ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

TAGGED:

KOTI SBI FIRING CASE
SBI FIRING CASE HYDERABAD
హైదరాబాద్‌ కోఠి కాల్పుల కేసు
UPDATE ON HYDERABAD FIRING CASE
GUN FIRING AT KOTI UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.