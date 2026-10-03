'బ్లూ బుల్లెట్'కు గోల్డెన్ జూబ్లీ - నేటితో 50 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్
రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్, దేశ రాజధాని దిల్లీని కలుపుతూ నడుస్తున్న 'తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్' రైలును ప్రారంభించి నేటి (శనివారం)తో అర్ధ శతాబ్దం పూర్తయింది. దీనిని 1976 అక్టోబరు 3న ప్రారంభించారు.
Published : October 3, 2026 at 10:10 AM IST
50 Years Of Telangana Superfast Express : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ను దేశ రాజధాని న్యూదిల్లీని కలుపుతూ తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ ఐదు దశాబ్దాలుగా లక్షలాది మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరుస్తోంది. నేటితో ఈ రైలు 50 వసంతాలను (గోల్డెన్ జూబ్లీ) పూర్తి చేసుకుంది. ఈ రైలును 1976 అక్టోబరు 3న ప్రారంభించారు. ఇది శనివారంతో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. తెలుగు వారికి దిల్లీ వెళ్లాలంటే ముందుగా గుర్తొచ్చే రైలు ఇదే.
'బ్లూ బుల్లెట్'గా సంచలనం
ఈ రైలును 1976 అక్టోబర్ 3న అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జలగం వెంగళ్రావు, రైల్వే శాఖ మంత్రి మధు దంతావతే చేతుల మీదుగా 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్ప్రెస్' పేరిట ప్రారంభించారు. ఈ రైలును ప్రారంభించిన రోజుల్లోనే అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే సూపర్ ఫాస్ట్ రైలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఈ రైలుకు వేసిన ప్రత్యేక ఆక్స్ఫర్డ్ బ్లూ, బంగారు రంగుల కారణంగా ప్రయాణికులు, రైల్వే అభిమానులు దీనిని 'బ్లూ బుల్లెట్' అని ముద్దుగా పిలుచుకునేవారు.
విలాసంవతమైన, వేగవంతమైన ప్రయాణ సాధనం
ప్రస్తుతం వందేభారత్, రాజధాని వంటి విలాసవంతమైన రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే అప్పట్లో వాటిని ప్రవేశపెట్టక ముందు, తెలుగు గడ్డ నుంచి దేశ రాజధానికి వెళ్లేందుకు ఇదే అత్యంత విలాసంవతమైన, వేగవంతమైన ప్రయాణ సాధనం. అయితే దీనిని ప్రారంభించిన రోజుల్లో కేవలం కాజీపేట జంక్షన్లో మాత్రమే స్టాప్ ఉండేది. తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకు రామగుండంలో దీనికి స్టాప్ కల్పించారు. 1991లో మంచిర్యాలలో, ఆ తర్వాత బెల్లంపల్లిలో స్టాప్ ఏర్పాటు చేశారు. కాగా ప్రస్తుతం పెద్దపల్లి జంక్షన్లో స్టాప్ సదుపాయం కల్పించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు.
"తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోవడం దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు ఒక కీలకమైన మైలురాయిగా, గర్వకారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రైలును సమర్థంగా కొనసాగించడానికి కృషి చేసిన రైల్వే ఉద్యోగుల సహకారాన్ని గుర్తించడానికి ఇది ఓ సందర్భం" - శ్రీధర్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో
నాటి నుంచి నేటి దాకా
ఈ రైలును ప్రారంభించిన తొలినాళ్లలో డీజిల్ ఇంజిన్తో 14 కోచ్లతో నడిచేది. అయితే ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా 1981 నాటికి ట్విన్ డీజిల్ ఇంజిన్తో 21 కోచ్లకు అప్గ్రేడ్ చేశారు. ప్రస్తుతం లాలాగూడ లోకో షెడ్కు చెందిన శక్తిమంతమైన విద్యుత్ ఇంజిన్తో 24 కోచ్లతో దీనిని నడుపుతున్నారు.
ఆ రోజుల్లోనే 23 గంటల్లోపే దిల్లీకి
ఈ రైలును ప్రారంభించిన సమయం 1976లో సింగిల్ లైన్ ట్రాక్లు, పాత సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థలు ఉండేవి. అయినప్పటికీ, సికింద్రాబాద్ నుంచి దేశ రాజధాని దిల్లీకి కేవలం 23 గంటల్లోపే చేర్చేది. అయితే తర్వాత ఈ రైలుకు స్టాప్లు పెరగడంతో సమయం కాస్త పెరుగుతూ వచ్చింది. నేడు 1,677 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 16 స్టాప్లతో కేవలం 26 గంటల 30 నిమిషాల్లోనే చేరుస్తోంది.
రాష్ట్ర విభజనతో మారిన పేరు
2014లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతరం ఈ రైలు పేరును కూడా మార్చాలని డిమాండ్లు వెల్లువెత్తతాయి. దీంతో 2015 నవంబరు 15న ఈ రైలు పేరును అధికారికంగా 'తెలంగాణ ఎక్స్ప్రెస్'గా మార్చారు.
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