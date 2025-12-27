ETV Bharat / state

సంక్రాంతి సెలవుల తేదీలొచ్చేశాయ్ - తెలంగాణలో హాలిడేస్ ఎప్పటినుంచంటే?

సంక్రాంతి పండగకు తెలంగాణలో వారం రోజుల సెలవులు - జనవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ వరకు నిర్ణయించిన విద్యాశాఖ - త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడనున్నట్లు వెల్లడి

Sankranthi Holidays In Telangana
Sankranthi Holidays In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 27, 2025 at 11:29 AM IST

Sankranthi Holidays in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈసారి సంక్రాంతి పండగకు వారం రోజుల పాటు సెలవులు రానున్నాయి. పాఠశాల విద్యాశాఖ గత మే నెలలో జనవరి 11 నుంచి 15వ తేదీ వరకు ఐదు రోజుల పాటు సెలవులు ఉంటాయని ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ప్రభుత్వం తాజాగా 14న భోగి, 15న సంక్రాంతి, 16న కనుమ పండుగగా పేర్కొంది.

జనవరి 10న రెండో శనివారం కూడా కలిసి రావడంతో ముందు ప్రకటించిన సెలవుల్ని అధికారులు పునః సమీక్షించారు. దీంతో జనవరి 10 నుంచి 16వ తేదీ వరకు సెలవులుగా నిర్ణయించారు. జనవరి 17 శనివారం రోజున పాఠశాలలు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు. దీనిపై త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటనను వెలువరిస్తామని విద్యాశాఖ అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

