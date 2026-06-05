ETV Bharat / state

అమెరికాలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో తెలుగు విద్యార్థిని - బిడ్డను చూసే అవకాశం లేక అల్లాడిపోతున్న తల్లిదండ్రులు

కళాశాల నుంచి నివాసానికి వచ్చే క్రమంలో మెట్రోస్టేషన్​లో ప్రమాదం - తలతో పాటు పక్కటెముకలు, వెన్నెముకకు తీవ్ర గాయాలు - ప్రభుత్వమే సహాయం అందించాలని వేడుకుంటున్న తల్లిదండ్రులు

అమెరికాలో ప్రాణప్రాయ స్థితిలో తెలుగు విద్యార్థిని
telugu student in critical situation at us (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telanagana Student In Critical Situation At US : మన తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ప్రమాదానికి గురై ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారని తెలిస్తే వెంటనే వెళ్లి పరామర్శిస్తాం. వారి యోగా క్షేమాలను దగ్గరుండి చూసుకోగలుగుతాం. అదే వారు మనకు దూరంగా ఉంటే ఆ బాధ వర్ణణాతీతంగా ఉంటుంది. వారు ఎలా ఉన్నారో కూడా చూసుకునే అవకాశం లేక విలవిలలాడిపోతాం. ప్రస్తుతం ఓ తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి కూడా ఇదే. బిడ్డను పై చదువుల కోసమని విదేశాలకు పంపించారు. ఇప్పుడు ఆమె ప్రమాదంలో ఉందని తెలిసినా వెళ్లి చూడలేని దుస్థితి ఏర్పడింది.

పై చదువుల కోసం అమెరికా : వివరాల్లోకి వెళ్తే మంచిర్యాల కార్పొరేషన్​ పరిధిలోని నస్పూర్​ నాగార్జున కాలనీలో లగిశెట్టి శ్రీనివాస్​, సునీత దంపతులు నివసిస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. శ్రీనివాస్ క్యాబ్​ నడిపిస్తూ కుటుంబ అవసరాలతో పాటు ఇద్దరు కుమార్తెలను చదివిస్తున్నారు.పెద్ద అమ్మాయి స్పందన(22) చెన్నైలో బీటెక్​ పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వాత ఎంఎస్​ చదవడానికి అమెరికా వెళ్లింది. చికాగో నగరానికి దగ్గర్లోని ఇల్లినాయిస్​ రాష్ట్రంలోని ఎల్మ్​ర్​హర్ట్స్​ విశ్వవిద్యాలయంలో ఎంఎస్​ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది.

TS STUDENT CRITICAL SITUATION AT US
అమెరికాలో ప్రమాదానికి గురైన స్పందన (Eenadu)

ప్రమాదం జరిగిందిలా : కళాశాల నుంచి మెట్రోలో తన నివసానికి చేరుకునే క్రమంలో ఒకరోజు ప్రమాదం జరిగింది. మెట్రోస్టేషన్​ మెట్ల పైభాగం నుంచి కిందపడి తీవ్రంగా గాయపడింది. ఈ విషయాన్ని స్నేహితులు స్పందన తల్లిదండ్రులకు తెలిపారు. అమెరికాలో స్పందన స్నేహితులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం భారత కాలమానం ప్రకారం మే 31న 25 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కింద పడింది. ఈ ప్రమాదంలో స్పందనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తలతో పాటు పక్కటెముకలు, వెన్నెముకకు దెబ్బలు తగిలాయి.

అల్లడిపోతున్న తల్లిదండ్రులు : ప్రస్తుతం స్పందన ఇల్లినాయిస్​ రాష్ట్రంలోని పార్క్​రిడ్జ్​లోని అడ్వొకేట్​ లూథరన్​ జనరల్ హాస్పిటల్​లో చికిత్స పొందుతోంది. తల్లిదండ్రులు అమెరికాకు వెళ్లటానికి వారికి పాస్​పోర్ట్​, వీసా లేదు. అక్కడికి వెళ్లేంతా ఆర్థిక స్తోమత కూడా వారికి లేదు. దీంతో బిడ్డను చూసుకునే అవకాశం లేనందున వారు అల్లాడిపోతున్నారు. గతంలో శ్రీనివాస్​కు ప్రమాదం జరిగిందని అప్పటినుంచి తన చేయి సరిగా పనిచేయటం లేదని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో తన కుమార్తెకు అండగా నిలవాలని వేడుకుంటున్నారు.

ప్రభుత్వాన్ని సాయం కోరుతున్న తండ్రి : జరిగిన ఘటన గురించి తండ్రి కలెక్టర్​ కుమార్​ దీపక్​కు వివరించారు. వారి కుమార్తెకు ప్రభుత్వం సహాయం అందించాలని కోరారు. ఈ విషయంపై మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్​సాగర్​ స్పందించారు. వారికి అండగా ఉంటానని తెలిపారు. అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వారు తమ బిడ్డను కాపాడాలని వేడుకున్నారు. పాస్‌పోర్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నానని, వీసా కోసం మళ్లీ ఎంత సమయం పడుతుందో తెలియదని, తమ పేదరికాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం, దాతలు ఆదుకోవాలని ప్రాధేయపడ్డారు.

ముగ్గురు స్నేహితులను కాపాడి - తాను ప్రాణాలు కోల్పోయి : అమెరికాలో రంగారెడ్డి జిల్లా యువకుడి మృతి

TAGGED:

SITUATION OF SPANDANA AT US
MANCHIRYALA SPANDANA SITUATION
TELUGU STUDENT SPANDANA AT US
అమెరికాలో ప్రమాదానికి గురైన స్పందన
TS STUDENT CRITICAL SITUATION AT US

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.