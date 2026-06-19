ఫిన్లాండ్లో తెలంగాణ విద్యార్థి అదృశ్యం - 45 రోజులైనా తెలియని ఆచూకీ
2025 లో ఉన్నత చదువుల కోసమని విదేశాలకు - రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాల దృష్టికి వెళ్లిన విషయం - హై కోర్టులో పిటిషన్ - విద్యార్థి అదృశ్యంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ కేంద్రానికి ఆదేశాలు జారీ
Published : June 19, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 12:43 PM IST
Telangana Student Goes Missing In Finland : విదేశాల్లో చదువుతున్న మన తెలుగు విద్యార్థుల అదృశ్యం కేసులు, మరణ వార్తలు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా వింటున్నాం. ఉన్నత చదువుల కోసమని అక్కడకు వెళ్లి చివరకు అనుమానాస్పదంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. వారికి దూరంగా ఉంటున్న తల్లిదండ్రులకు కడుపుకోత మిగుల్చుతున్నారు. తాజాగా బీటెక్ చదవటానికి ఫిన్లాండ్కు వెళ్లిన ఓ తెలంగాణ విద్యార్థి అదృశ్యమయ్యాడు. అతను కనపడకుండా పోయి 45 రోజులు గడుస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ ఆ కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి సమాచారం తెలియడం లేదు. దాంతో ఆ తల్లిదండ్రులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే,
ఉన్నత చదువుల కోసం 2025లో ఫిన్లాండ్కు : హైదరాబాద్ వనస్థలిపురంలోని వైదేహి నగర్కు చెందిన మణిదీప్ రెడ్డి ఉన్నత చదువుల కోసమని 2025లో ఫిన్లాండ్కు వెళ్లాడు. అక్కడ లాతీ పట్టణంలోని ఎల్యూటీ యూనివర్సిటీలో బీటెక్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. గత నెల 1 నుంచి కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్కు స్పందించకపోవటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందారు. అనుమానం వచ్చి ఫిన్లాండ్లోని స్నేహితులు, తెలిసిన వారిని రూమ్కు, కాలేజీకి పంపించారు. అక్కడ ఎలాంటి సమాచారం లభించలేదు. దీంతో లాతి పట్టణంలో అదృశ్యం కేసు నమోదు చేయించారు.
అయినా ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాచారం లేదు. తమ కుమారుడి ఆచూకీ కోసం తల్లిదండ్రులు బండారు దత్తాత్రేయ, కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డిని కలిసి సహాయం కోరారు. విద్యార్థి అదృశ్యం అయ్యి 45 రోజులు గడుస్తుంది. కానీ ఫిన్లాండ్ అధికారులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఎలాంటి సమాచారం రాలేదు. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సమాచారం కేంద్రం వద్దకు వెళ్లినా తమకు ఎలాంటి సమాచారం అందటం లేదని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు.
"మా బాబు పేరు మణిదీప్ రెడ్డి. 2025లో ఫిన్లాండ్కు బీటెక్ కోసం వెళ్లాడు. అక్కడ 2026లో బీటెక్ మొదటి సంవత్సరం అయిపోయింది. మే 1 నుంచి మాకు కాంటాక్ట్లో లేడు. అప్పుడు మాకు భయం వేసింది. మా బాబు వాళ్ల స్నేహితుడు కృష్ణకు విషయం చెప్పాం. వెంటనే ఆ బాబు మా అబ్బాయి రూమ్కు వెళ్లి చెక్ చేశాడు. సమాచారం లభించకపోవడంతో లాతీ పట్టణంలో ఫిర్యాదు చేయించాం. కేసు పెట్టాక కృష్ణ తిరిగి దిల్లీకి వచ్చాడు. అప్పటి నుంచి మాకు ఏ సమాచారమూ లేదు. ఈ విషయాన్ని కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి వద్దకూ తీసుకెళ్లాం. అయినా ఇప్పటి వరకు మాకు ఎలాంటి సమాచారం తెలియడం లేదు." - ముత్యంరెడ్డి, విద్యార్థి తండ్రి
హైకోర్టులో పిటిషన్ : తమ కుమారుడి అదృశ్యంపై ఫిర్యాదు చేసినా చర్యలు తీసుకోలేదంటూ తల్లిదండ్రులు జి.మర్ణత, ముత్యంరెడ్డిలు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. గత బుధవారం ఈ పిటిషన్ బెంచ్కు వచ్చింది. విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు విద్యార్థి అదృశ్యంపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ కేంద్రానికి ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అలాగే అదృశ్యంపై ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై తీసుకున్న చర్యలు వివరించాలంటూ కేంద్రం, ఫిన్లాండ్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం, తెలంగాణ పోలీసులు తదితరులకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ విషయంపై కేంద్రం తరపు న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ, పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారని, దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని తెలిపారు. వాదనలు విన్న హైకోర్టు దర్యాప్తుపై తదుపరి వివరాలను సమర్పించాలని ఆదేశిస్తూ విచారణను ఈ నెల 24కు వాయిదా వేసింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు, అధికారులు చొరవ తీసుకొని తమ కుమారుడి ఆచూకీ కనుగొని క్షేమంగా ఇంటికి తీసుకురావాలని మణిదీప్ రెడ్డి తల్లిదండ్రులు వేడుకుంటున్నారు.
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