ఫ్రెండ్ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్లి - విగతజీవిగా మారి : లండన్లో కామారెడ్డి విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి
లండన్లో కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి - స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకకు వెళ్లి తెల్లారేసరికి శవమైన విద్యార్థి - మృతదేహాన్ని భారత్కు రప్పించాలని కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి
Published : June 27, 2026 at 11:47 AM IST
Kamareddy Student Dies in London : విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకుంటున్న తెలంగాణ విద్యార్థుల వరుస మరణాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఒంటరితనం, వాతావరణ పరిస్థితులు, అనారోగ్యం, ప్రమాదాల కారణంగా ఈ విషాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కారణం ఏదైనా సరే తమ బిడ్డల మరణ వార్తలతో ఆయా కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకుంటున్నాయి. తాజాగా లండన్లో తెలంగాణకు చెందిన ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.
వివరాల్లోకి వెళితే, కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం తలమడ్ల గ్రామానికి చెందిన సావుసాని శ్రీనాథ్ రెడ్డి (25) రెండు రోజుల క్రితం అనుమానాస్పద రీతిలో మరణించాడు. ఉన్నత చదువుల కోసం శ్రీనాథ్ గతేడాది లండన్కు వెళ్లినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. మధుసూదన్ రెడ్డి, మంజుల దంపతుల కుమారుడు శ్రీనాథ్ రెడ్డి లండన్లోని లీసెస్టర్ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు.
అసలేం జరిగిదంటే? : రెండు రోజుల క్రితం స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకలకు వెళ్లిన శ్రీనాథ్, రాత్రి అక్కడే నిద్రించాడు. తెల్లవారేసరికి విగతజీవిగా పడి ఉన్నట్లు స్నేహితులు అక్కడే ఉన్న శ్రీనాథ్ బంధువులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ మరణ వార్తతో స్వగ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఎన్నో కలలతో ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన తమ కుమారుడు, తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. శ్రీనాథ్ మృతదేహాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ఇటీవల వెలుగుచూసిన వరుస ఘటనలు :
- అమెరికాలోని టెంపా నగరంలో ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందిన అరుణ్ సాయిరెడ్డి అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు.
- ఫిలిప్పీన్స్ మనిలాలో ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్న సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన స్నిగ్ధ తన పుట్టినరోజున గదిలో విగతజీవిగా కనిపించడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
- అమెరికాలో నార్త్ ఫిలడెల్ఫియాలో ఉంటున్న మేడ్చల్ జిల్లాకు చెందిన యువకుడు అన్షుల్ అనే యువకుడు పిజ్జా డెలివరీ చేయడానికి వెళ్లగా, దుండగుల జరిపిన కాల్పుల్లో మృతి చెందాడు.
ఒకే కుటుంబంలో నలుగురి అనుమానాస్పద మృతి - హత్యేనని అనుమానాలు
భద్రాచలంలో అవమానవీయ ఘటన - మృతదేహాలను అద్దె ఇంట్లోకి తేవొద్దని తాళం