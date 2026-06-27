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ఫ్రెండ్​ బర్త్​డే పార్టీకి వెళ్లి - విగతజీవిగా మారి : లండన్​లో కామారెడ్డి విద్యార్థి అనుమానాస్పద మృతి

లండన్‌లో కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన యువకుడు అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి - స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకకు వెళ్లి తెల్లారేసరికి శవమైన విద్యార్థి - మృతదేహాన్ని భారత్‌కు రప్పించాలని కుటుంబ సభ్యుల విజ్ఞప్తి

Kamareddy Student Dies in London
Kamareddy Student Dies in London (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 27, 2026 at 11:47 AM IST

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Kamareddy Student Dies in London : విదేశాలకు వెళ్లి చదువుకుంటున్న తెలంగాణ విద్యార్థుల వరుస మరణాలు తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఒంటరితనం, వాతావరణ పరిస్థితులు, అనారోగ్యం, ప్రమాదాల కారణంగా ఈ విషాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కారణం ఏదైనా సరే తమ బిడ్డల మరణ వార్తలతో ఆయా కుటుంబాల్లో విషాద ఛాయలు అలుముకుంటున్నాయి. తాజాగా లండన్​లో తెలంగాణకు చెందిన ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

వివరాల్లోకి వెళితే, కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం తలమడ్ల గ్రామానికి చెందిన సావుసాని శ్రీనాథ్​ రెడ్డి (25) రెండు రోజుల క్రితం అనుమానాస్పద రీతిలో మరణించాడు. ఉన్నత చదువుల కోసం శ్రీనాథ్​ గతేడాది లండన్​కు వెళ్లినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. మధుసూదన్​ రెడ్డి, మంజుల దంపతుల కుమారుడు శ్రీనాథ్​ రెడ్డి లండన్​లోని లీసెస్టర్​ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్​ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు.

అసలేం జరిగిదంటే? : రెండు రోజుల క్రితం స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకలకు వెళ్లిన శ్రీనాథ్​, రాత్రి అక్కడే నిద్రించాడు. తెల్లవారేసరికి విగతజీవిగా పడి ఉన్నట్లు స్నేహితులు అక్కడే ఉన్న శ్రీనాథ్​ బంధువులకు సమాచారం అందించారు. వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ మరణ వార్తతో స్వగ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ఎన్నో కలలతో ఉన్నత చదువుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన తమ కుమారుడు, తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడంతో తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. శ్రీనాథ్​ మృతదేహాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా స్వగ్రామానికి తీసుకువచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

ఇటీవల వెలుగుచూసిన వరుస ఘటనలు :

  • అమెరికాలోని టెంపా నగరంలో ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాకు చెందిన అరుణ్​ సాయిరెడ్డి అనారోగ్యంతో మృతి చెందాడు.
  • ఫిలిప్పీన్స్​ మనిలాలో ఎంబీబీఎస్​ చేస్తున్న సంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన స్నిగ్ధ తన పుట్టినరోజున గదిలో విగతజీవిగా కనిపించడం తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
  • అమెరికాలో నార్త్‌ ఫిలడెల్ఫియాలో ఉంటున్న మేడ్చల్ జిల్లాకు చెందిన యువకుడు అన్షుల్​ అనే యువకుడు పిజ్జా డెలివరీ చేయడానికి వెళ్లగా, దుండగుల జరిపిన కాల్పుల్లో మృతి చెందాడు.

ఒకే కుటుంబంలో నలుగురి అనుమానాస్పద మృతి - హత్యేనని అనుమానాలు

భద్రాచలంలో అవమానవీయ ఘటన - మృతదేహాలను అద్దె ఇంట్లోకి తేవొద్దని తాళం

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KAMAREDDY STUDENT DIES IN LONDON

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