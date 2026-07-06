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'ఛార్జీలు ఎక్కువైనా సౌకర్యాలుంటాయి బ్రో' - ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సుల వైపే మొగ్గు చూపుతున్న ప్రజలు

ఆధునిక వసతులు లేకపోవడంతో ఆర్టీసీ స్లీపర్​ బస్సులకు తగ్గుతున్న ఆదరణ - ప్రైవేట్ తరహాలో ఆధునికీకరించాలని భావిస్తున్న ఆర్టీసీ అధికారులు - యాజమాన్యం ఆమోదిస్తే కొన్ని బస్సులను మార్చేందుకు ప్రణాళికలు

టీఎస్ ఆర్టీసీ స్లీపర్ బస్సుల ఆధునికీకరణ
TS RTC SLEEPER BUSSES MODERNIZATION (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 6, 2026 at 3:27 PM IST

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RTC Sleeper Busses Modernization : ప్రస్తుతం దూరప్రాంతాలకు వెళ్లాలంటే అధిక భాగం సామాన్య ప్రజలు సైతం ప్రైవేట్​ స్లీపర్ బస్సుల్లోనే ప్రయాణిస్తున్నారు. అనుకూలం మేరకు రైళ్లలోనూ వెళ్తున్నారు. స్లీపర్​ బస్​ సేవలను ఆర్టీసీ కూడా అందిస్తున్నా కేవలం అత్యవసరంగా వెళ్లాల్సి వచ్చినప్పుడో లేదా రైలు, ప్రైవేట్ స్లీపర్లు అందుబాటులో లేని సందర్భాల్లో మాత్రమే ప్రభుత్వ రవాణా సేవలను వినియోగించుకుంటున్నారు. దీంతో ఆర్టీసీ స్లీపర్ బస్సులు వెల వెలబోతూ, వాటి ఆదరణ కోల్పోతున్నాయి. మరోవైపు సమీప ప్రాంతాల ప్రయాణించే ఆర్టీసీ బస్సులు మాత్రం కిక్కిరిసిపోతున్నాయి.

ఆర్టీసీ బస్సులనూ ఆధునికీకరించేందుకు : ప్రభుత్వ రవాణాతో పోల్చితే, ప్రైవేట్ స్లీపర్లు అధిక ఛార్జీలు మోపుతున్నప్పటికీ, ఆకర్షణీయమైన లైటింగ్, ఆధునిక ఇంటీరియర్​ను అమర్చి, బెర్తులను శుభ్రంగా ఉంచడంతో ప్రజలను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆర్టీసీ స్లీపర్​ బస్సుల్లో మాత్రం కర్టెన్లు మాసిపోయి, సీటు కవర్లు చినిగిపోయి, లైట్ హోల్డర్లు జారిపోయి కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నిర్వహణ లోపాల కారణంగానే ఆర్టీసీ వెనకబడుతోంది. ఆర్టీసీ అధికారులు ఈ సమస్యలను గుర్తించి ప్రయోగాత్మకంగా ఒక బస్సును ఆధునికీకరించారు. ఈ తరహా మార్పులకు యాజమాన్యం నుంచి కూడా ఆమోదం లభిస్తే, మిగితా బస్సులన్నింటిలో కూడా అమలు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.

బస్సుల సంఖ్యలో భారీ వ్యత్యాసం : ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఆపరేటర్లు వందలాది స్లీపర్, స్లీపర్​ కమ్​ సీటర్ బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ప్రయాణికుల డిమాండ్‌ను అందిపుచ్చుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజూ, 350కి పైగా ఇలాంటి బస్సులు హైదరాబాద్ నుంచి తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రయాణికుల్ని తరలిస్తున్నాయి. అయితే, ఆర్టీసీ మొత్తం 125 బస్సులను మాత్రమే ఈ సేవలను అందిస్తోంది. వీటిలో కేవలం 56 ఏసీ బస్సులు కాగా, మిగిలినవి నాన్ ఏసీ బస్సులు. బస్సుల సంఖ్య, సౌకర్యాల పరంగా ప్రైవేట్ బస్సులతో పోటీ పడలేకపోవడం వల్ల, ఆదాయం విషయంలో ఆర్టీసీ వెనుకబడుతోంది.

నిద్రించడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందని : సుదూర ప్రయాణాల విషయంలో ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యతలు గణనీయంగా మారుతున్నాయి. ఉదయానికల్లా గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా రాత్రిపూట ప్రయాణాలకే చాలా మంది ప్రయాణికులు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ క్రమంలో సాధారణ సీట్లలో రాత్రంతా కూర్చోవడానికి కూడా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. అదే స్లీపర్ బస్సుల్లో అయితే నిద్రించడానికి అనువుగా ఉండటంతో వాటికి ఆదరణ పెరుగుతోంది. కొన్ని బస్సుల్లో సౌకర్యం మేరకు స్లీపర్ బెర్త్‌లకు కలయికగా సాధారణ సీట్లు కూడా ఉంటున్నాయి.

స్లీపర్​ బస్సులను పెంచడంలో విఫలం : ఆర్టీసీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 9,234 బస్సుల ద్వారా ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తోంది. అయితే, వీటిలో కేవలం 125 బస్సులు మాత్రమే పూర్తిగా స్లీపర్ లేదా స్లీపర్ కమ్ సీటర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. అంటే మొత్తం బస్సుల సంఖ్యలో ఇవి కేవలం 1.18 శాతం మాత్రమే. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా స్లీపర్, స్లీపర్ కమ్ సీటర్ బస్సుల సంఖ్యను వేగంగా పెంచడంలో ఆర్టీసీ విఫలమైంది.

యాప్​లు, వెబ్​సైట్​ల ద్వారా : టికెట్​ బుక్​ చేసుకోవడానికి, బస్​ లొకేషన్​ తెలుసుకోవడానికి, ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​కు తోడుగా అభి బస్​, రెడ్​ బస్ వంటి ప్రైవేట్​ యాప్​లు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. మొబైళ్లు, ల్యాప్​టాప్​లకు ఛార్జింగ్​, ఉచిత వాటర్ బాటిల్స్ వంటి సౌకర్యాలు ప్రజలకు ఎంతో అవసరమవుతున్నాయి. దీనికి తోడు ప్రైవేట్ స్లీపర్లు నగరంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యం మేరకు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఆగుతుండగా, ఆర్టీసీ బస్సులు కేవలం అధికారిక బస్టాపుల్లో మాత్రమే ఆగుతాయి.

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TAGGED:

RTC SLEEPER BUSSES MODERNIZATION
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టీఎస్ ఆర్టీసీ స్లీపర్ బస్సులు
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