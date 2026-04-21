రేపు మొదటి షిఫ్టు నుంచే ఆర్టీసీ సమ్మె - ప్రకటించిన జేఏసీ నేతలు
ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేటుపరం చేయాలని చూస్తున్నారన్న జేఏసీ - ఆర్టీసీని హైదరాబాద్లో లేకుండా చేయాలని భావిస్తున్నారని ఆరోపణ - ఆర్టీసీ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ధారాదత్తం చేయాలని యోచిస్తున్నారన్న జేఏసీ నేతలు
Published : April 21, 2026 at 2:03 PM IST
RTC Strike in Telangana : ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని, రెండో వేతన సవరణ, విశ్రాంత ఉద్యోగుల బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలనే తదితర డిమాండ్లతో కార్మికలోకం పూర్తిగా సమ్మెలోకి వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది. అన్ని కార్మిక సంఘాలతో చర్చలు జరిపి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమ్మె నివారణ చర్యలు తీసుకోలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 22న ఉదయం అంటే రేపు మొదటి షిఫ్టు నుంచే కార్మికులు సమ్మెలో పాల్గొంటారని, మద్దతుదారులు సమ్మెను విజయవంతం చేయాలని, పెద్ద ఎత్తున భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.
సమస్యలతోనే సమ్మె దిశగా అడుగు : సమ్మెకు ఆర్టీసీ, ప్రజా సంఘాలు మద్దతు ప్రకటించాయని, ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదని జేఏసీ ఛైర్మన్ ఈదురు వెంకన్న తెలిపారు. తాము సమ్మె నోటీసు ఇచ్చి 41 రోజులు గడుస్తున్నా ఏ రకమైన చర్యలు లేవని అన్నారు. ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం చర్చలు జరపకపోవడం విచారకరమని, ప్రభుత్వంలో ఆర్టీసీ విలీన ప్రక్రియ ఇప్పటికీ మొదలు పెట్టలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదని మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ సమ్మెపై జేఏసీ నేతలు విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించి మాట్లాడారు.
ఆర్టీసీని ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు : ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో ఆర్టీసీ ఆస్తులను ప్రైవేటుపరం చేసే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉందని జేఏసీ నేతలు పేర్కొన్నారు. ఆర్టీసీని హైదరాబాద్లో లేకుండా చేయాలని చూస్తున్నారని, ఆర్టీసీ భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ధారాదత్తం చేసే విధంగా వారి వ్యవహారం ఉందని ఆరోపించారు. అద్దె బస్సుల నిర్వాహకుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, ఆర్టీసీ ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది కూడా సమ్మెలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఈసారి ఆర్టీసీ సమ్మె మరో సకల జనుల సమ్మెగా మారబోతోందని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సమ్మెపై జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. కాలయాపన కోసమే విలీనం పేరు మీద కమిటీ వేశారని, నష్టాల్లో ఉన్న మెట్రోను మాత్రం ప్రభుత్వపరం ఎలా చేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ఆర్టీసీని మాత్రం ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ వెనక ఆర్టీసీ కార్మికులు తప్ప మరెవరూ లేరన్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోతే మూసీ అభివృద్ధి ఎలా చేస్తున్నారో చెప్పాలని జేఏసీ ఛైర్మన్ వెంకన్న ప్రశ్నించారు.
ఈ నెల 22న తలపెట్టిన ఆర్టీసీ సమ్మెకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు తెలంగాణ జాతీయ మజ్దూర్ యూనియన్ (టీజేఎంయూ) రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి హనుమంతు ముదిరాజ్ వెల్లడించారు.
