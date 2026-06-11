ETV Bharat / state

4.20 కోట్లు దాటిన తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా - 16 ఏళ్లలో పెరిగిన 70 లక్షల మంది

మొదటి దశ జనగణనలో నమోదైన వివరాల అంచనా - 2010-11 లెక్కల ప్రకారం 3.50 కోట్లు - ఓఆర్​ఆర్​ లోపల జనాభా సంఖ్య కోటిన్నర దాటి ఉంటుందని భావిస్తున్న అధికారులు

TELANGANA STATE POPULATION
CENSUS IN TELANGANA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 11, 2026 at 7:52 AM IST

|

Updated : June 11, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana State Population : రాష్ట్ర జనాభా 4.20 కోట్లు దాటిందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేంద్ర జనాభా లెక్కల విభాగం రాష్ట్రంలో గత నెల 11 నుంచి ఈ నెల 9 వరకు మొదటి దశ జనగణన పూర్తి చేసింది. ప్రతి కుటుంబ వివరాల నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయింది. ఇంకా ఎవరి ఇంటికైనా జనాభా లెక్కల సిబ్బంది రాకపోతే సమీపంలోని మున్సిపల్‌ లేదా గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో గురువారంలోగా తెలియజేయవచ్చని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

1.25 శాతం వార్షిక వృద్ధి రేటుతో : ఈ నెల 9 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదైన వివరాలతో ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్ర జనాభా 4.20 కోట్లు దాటిందని అధికార వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. 2010-11 లెక్కల ప్రకారం తెలంగాణ ప్రాంత జిల్లాల వారీగా చూస్తే జనాభా 3.50 కోట్లు ఉన్నట్లు తేలింది. అప్పటితో పోలిస్తే 1.25 శాతం వార్షిక వృద్ధి రేటుతో గత 16 ఏళ్లలో అదనంగా మరో 70 లక్షల మంది జనాభా పెరిగినట్లు తాజాగా అంచనాకు వచ్చారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్‌ఆర్‌) వరకూ ఉన్న మొత్తం పాత గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ నగర జనాభా అవలీలగా కోటిన్నర దాటవచ్చని భావిస్తున్నారు. 2011లో హైదరాబాద్, ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాల జనాభాను చూస్తే 92 లక్షలుగా ఉంది. 2010-11 లెక్కల ప్రకారం తెలంగాణలో 83 లక్షల కుటుంబాలు ఉంటే, తాజా గణన ప్రకారం కోటీ 20 లక్షలకు పెరిగినట్లు అంచనా.

రెండో దశ తర్వాతే : ప్రస్తుతం జనాభా లెక్కల సేకరణ మొత్తం రెండు ఫేజ్​లుగా జరుగుతుంది. మొదటి దశ కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి కట్టడం, ఇల్లు, అందులో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, కుటుంబ పెద్ద పేరు, కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య వివరాలను సేకరించారు. గత నెల రోజుల్లో 80 వేల మంది ఉద్యోగులు ఈ పని చేసి వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేశారు. రెండో దశ జనగణన వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభం కానుంది. అప్పుడు పూర్తిగా ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరిస్తారు. ఆ తర్వాత రెండు దశల వివరాలన్నీ క్రోడీకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వం జనాభా ఎంత అనే విషయాలను ప్రకటిస్తుంది. 2027 ఆఖరుకు లేదా 2028 ఆరంభానికల్లా అధికారికంగా జనాభా వివరాలను వెల్లడించే అవకాశాలున్నట్లు అంచనా ఉంది.

అప్పుడే స్పష్టమైన లెక్కలు తెలుస్తాయి : మొదటి దశ జనగణన మే 11న ప్రారంభమైంది. జూన్​ 9 వరకు ఇళ్ల సంఖ్య తదితర వివరాలను నమోదు చేశారు. ఔటర్ రింగ్​ రోడ్డు పరిధిలో ఉన్న 300 డివిజన్లను యూనిట్​గా తీసుకుని హైదరాబాద్​ మహానగరంలో జనాభా సంఖ్యను లెక్కించారు. మొత్తం 20 వేల హౌస్​ లిస్టింగ్ బ్లాక్​లుగా విభజించి ఇంటింటికీ సర్వే చేశారు. ఒక ప్రాథమిక అంచనాగా భాగ్యనగరంలో 45 లక్షల ఇళ్లు ఉండవచ్చని, వాటిలో కోటిన్నర జనాభా ఉంటుందని మాత్రం అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒక కుటుంబం వివరాలను రెండుసార్లు నమోదు చేయడం, సంబంధించిన విషయాలను తప్పులుగా రాయడం వంటివి సరిచేస్తే జనాభా సంఖ్యలో మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఫిబ్రవరి 2027లో జరగబోయే రెండో దశ జనగణనలో జనాభా లెక్కలపై స్పష్టమైన వివరాలు, సంఖ్య తెలుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

హైదరాబాద్​ జనాభా కోటిన్నర! - ఇప్పటివరకు లెక్క

జనగణనలో తప్పుడు సమాచారం నమోదు చేస్తే జైలుకే - ఎన్యుమరేటర్లకు కేంద్రం హెచ్చరిక

Last Updated : June 11, 2026 at 8:01 AM IST

TAGGED:

CENSUS IN TELANGANA
FAMILY DETAILS REGISTRATION PROCESS
HYDERABAD CITY POPULATION
TELANGANA STATE POPULATION
TELANGANA STATE POPULATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.