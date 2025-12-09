ETV Bharat / state

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటర్లకు అభ్యర్థుల గాలాలు - పట్టణాల్లో నివాసముంటున్న గ్రామ ప్రజలకు దావత్​లు - నగరానికీ వ్యాపిస్తున్న పంచాయతీ ఎన్నికల తాకిడి

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA RURAL ELECTIONS 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 9, 2025 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Telangana Rural Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికలు సమీపిస్తుండటంతో అభ్యర్థులు ప్రచారంలో జోరు పెంచారు. తొలి దశ ఎన్నికలు గురువారం జరగనుండటంతో మంగళవారం సాయంత్రానికే ప్రచారం ముగిసింది. దీంతో బరిలో నిలిచిన వారు ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రయత్నాన్ని ముమ్మరం చేశారు. ఖర్చులకు వెనకాడకుండా, గెలుపే ధ్యేయంగా ముందుకెళ్తున్నారు. ఎక్కువగా ఉపాధి నిమిత్తం పట్టణాల్లో నివసించే ఓటర్ల చెంతకు అభ్యర్థులే స్వయంగా వెళ్లి విందులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటి కోసం ఏకంగా మినీ ఫంక్షన్​ హాళ్లు, కమ్యూనిటీ భవనాలను వినియోగిస్తున్నారు. గ్రామానికి వచ్చి ఓటు వేసి, తిరిగి రావడానికి అయ్యే ఖర్చులను కూడా డిజిటల్ రూపంలో ఓటర్లకు చెల్లిస్తున్నారు.

విందిస్తాం ఓటేయండీ : మునుగోడు నియోజకవర్గం చౌటుప్పల్‌ మండలంలోని ఓ పల్లెలో మొత్తం 1,214 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. వీరిలో దాదాపు 600 మంది హైదరాబాద్‌లోనే నివాసం ఉంటున్నారు. ఈ ఓటర్ల నమ్మకాన్ని కూడగట్టుకునేందుకు సర్పంచ్​ బరిలో నిలిచిన ఓ అభ్యర్థి శనివారం రాత్రి హైదరాబాద్​లోనే విందుకు ఏర్పాటు చేశారు. చండూరు మండలంలోని ఓ గ్రామ సర్పంచి అభ్యర్థి కూడా మూడు రోజుల క్రితం హయత్‌నగర్‌లో తమ ఊరి ఓటర్లకు మటన్, చికెన్, మందుతో దావత్‌ ఇచ్చాడు.

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో : ఈ దావత్​ల సందడి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని మునుగోడు, నకిరేకల్ నియోజకవర్గాల్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లోని చాలామంది హయత్​నగర్ నుంచి దిల్​సుఖ్​నగర్ వరకు నివాసం ఉంటున్నారు. భువనగిరి వాసులు వరంగల్ హైవే వెంట ఉప్పల్, హబ్సిగూడ ఏరియాల్లో ఉన్నారు. అలాగే దేవరకొండకు చెందిన ఓటర్లు నాగార్జున సాగర్ హైవే వెంట బీఎన్​రెడ్డి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా నివసిస్తుండటంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈ దావత్​లు జోరుగా సాగుతున్నాయి.

గ్రామాల్లో సరైన ఉపాధి లేక ఎంతో మంది ప్రజలు హైదరాబాద్​కి వలస వస్తుంటారు. వారిలో ఎక్కువమంది తమ ఓటు హక్కును సొంత గ్రామాల్లోనే కలిగి ఉంటారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రతి ఓటూ కీలకమే కావడంతో, అభ్యర్థులు ఎవ్వరినీ వదిలి పెట్టకుండా, నగరానికి వచ్చి ఓటర్లతో సంప్రదింపులు జరిపి, విందులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దీంతో పంచాయతీ ఎన్నికల సందడి హైదరాబాద్​ నగరానికీ వ్యాపించింది.

గతంలో ఎంపీగా పోటీ, ఇప్పుడు వార్డు సభ్యుడి కోసం : ఈ అభ్యర్థి ఒకసారి పార్లమెంట్​ నియోజక వర్గ స్థానానికీ, రెండు సార్లు అసెంబ్లీ శాసన సభ్యుడిగా పోటీ చేసిన నాయకుడు. కానీ, ప్రస్తుతం పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేస్తుండటం సర్వత్రా ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. వరంగల్ జిల్లాలోని సంగెం మండలంలోని వంజరుపల్లికి చెందిన మోర్తాల చందర్​రావు 2004లో వరంగల్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా, 2008లో శాయంపేట, 2009లో పరకాల శాసన సభ నియోజక వర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఓడిపోయారు.

ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వంజరుపల్లిలో సర్పంచ్ స్థానాన్ని ఎస్టీ సామాజిక వర్గానికి కేటాయించగా, ఈ వర్గానికి చెందిన వారు గ్రామంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో చందర్​రావు వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేస్తున్నారు. గెలిస్తే ఉప సర్పంచి పదవి పొంది గ్రామాన్ని పాలించవచ్చనే లక్ష్యంతో ఆయన వార్డు సభ్యుడిగా పోటీలో నిలిచారు.

