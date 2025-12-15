Telangana Panchayat Elections Results2025

ఒక్క ఇల్లు కూడా లేని ఊరికి పంచాయతీ ఎన్నికలు

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో రెండో దశ ఎన్నికల్లో విచిత్రాలు - లేని ఊరికి ఎన్నికల నిర్వహణ - కారణమిదేనంటున్న అధికారులు

Telangana Panchayath Elections
Telangana Panchayath Elections (Etv Bharat)
Published : December 15, 2025 at 7:48 PM IST

TELANGANA RURAL ELECTIONS 2025 : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికలు చివరి అంకానికి చేరుకున్నాయి. మూడు విడతల్లో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో ఆదివారం నాటికి రెండో దశ ఎన్నికలు కూడా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో విశేషంగా ఒక్క ఇల్లు కూడా లేని ఓ గ్రామంలో అధికారులు ఎన్నికలు నిర్వహించారు. అక్కడ ఒక గ్రామపంచాయతీ కార్యాలయంతో పాటు అంగన్​వాడి కేంద్రం ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఈ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎవరూ లేని చోట ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కారణమేంటో తెలుసా?

అడవిలో ఎన్నికలెందు? : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా, చుంచుపల్లి మండలంలోని వెంకటేశ్‌ఖని పంచాయతీలో మొత్తం 183 మంది ఓటర్లున్నారు. నాలుగు వార్డులున్నాయి. మొత్తం 80 కుటుంబాలున్నాయి. ఇటీవలే అక్కడ ఓపెన్​కాస్ట్​ విస్తరణ పనులు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఆర్నెల్ల కిందటే గ్రామ ప్రజలు చెల్లా చెదురై, దగ్గర్లో ఉన్న కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని గంగాబిషన్, రామవరం బస్తీలకు వలస వెళ్లిపోయారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం, అంగన్​వాడి కేంద్రం మాత్రమే ఉన్నాయి.

Elections In Abonded village
ఇళ్లు లేని గ్రామంలో ఎన్నికల నిర్వహణ (Eenadu)

ఏం చేస్తారో మరి : అక్కడ సర్పంచ్​ పదవికి ముగ్గురు అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. వీరే ఆయా ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్న ఓటర్లను అక్కడికి పిలిపించి ఓటు వేయించారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ మద్దతుతో బొగ్గం రవీందర్ విజయం సాధించి, సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు. ఇళ్లు, నివాసాలు లేని ఆ పంచాయతీలో సర్పంచి పదవి చేపట్టబోతున్న వారు ఏమేం చేస్తారోనన్న ఆసక్తి రేపుతోంది.

ఒక్క ఓటుతో సీటు కైవసం : ఆదివారం జరిగిన రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీలో ఓటర్లు ఉత్సాహంతో వారి ఓటును వినియోగించుకున్నారు. దీంతో తొలి దశ కంటే అధికంగా, 85 శాతానికి పైగా పోలింగ్‌ నమోదు కావడం విశేషం. అయితే ఈసారి ఒక్క ఓటు తేడాతో చాలామంది అభ్యర్థులు గెలుపొంది పదవిని దక్కించుకున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిలిచిన అభ్యర్థులు దూరప్రాంతాల్లో ఉన్న స్థానిక ఓటర్లను రప్పించేందుకు ఎందుకు పరితపిస్తారో వీటిని గమనిస్తే అర్థమవుతోంది.

మామ ఓటే కీలకమైంది : నిర్మల్​ జిల్లాలోని బాగాపూర్​ పంచాయతీలో పోటీలో నిలిచిన ముత్యాల శ్రీవేద కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతోనే నెగ్గింది. అమెరికాలో ఉంటున్న ఆమె మామ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి వచ్చి ఓటేయడం, ఓటు తేడాతోనే గెలుపొందడంతో విశిష్టత సంతరించుకుంది. శ్రీవేదకు 189 ఓట్లు, మరో అభ్యర్థి హర్ష స్వాతికి 188 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో అనూహ్యంగా శ్రీవేద విజయం సాధించింది.

ఆ 'ఒక్క' అభ్యర్థులు వీరే :

  • నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని సిరికొండ పంచాయతీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ​ మద్దతుదారుడైన చిట్యాల రవిశంకర్​​ 735 ఓట్లపై, బీఆర్​ఎస్​ బలపరిచిన అభ్యర్థిగా సాయిచరణ్ 736 ఓట్లతో గెలుపొంది, సీటును సొంతం చేసుకున్నారు.
  • కరీంనగర్‌ జిల్లా మానకొండూర్‌ మండలం ముంజంపల్లి పంచాయతీలో కాంగ్రెస్​ మద్దతుదారుగా నిలిచిన కనకలక్ష్మి 898 ఓట్లు సాధించింది. బీఆర్​ఎస్​ బలపర్చిన అభ్యర్థి కొమురమ్మకు 897 ఓట్లు రావడంతో, ఒక్క ఓటు తేడాతో కనకలక్ష్మి విజయం సాధించింది.
  • వరంగల్‌ జిల్లా సంగెం మండలం ఆశాలపల్లి పంచాయతీ సర్పంచి అభ్యర్థులుగా కొంగర మల్లమ్మ, రాయపురం నవ్యశ్రీలు పోటీ చేశారు. కాంగ్రెస్ మద్దతుతో మల్లమ్మ 705 ఓట్లు పొందారు. బీఆర్​ఎస్ బలపర్చిన అభ్యర్థి నవ్యశ్రీకి 704 ఓట్లు వచ్చాయి. ఒక్క ఓటు తేడా మల్లమ్మను సర్పంచిని చేసింది.
  • రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం గుండాలలో కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన బుచ్చిరెడ్డికి 909 ఓట్లు, బీఆర్​ఎస్ మద్దతుదారు కాంతారెడ్డికి 908 ఓట్లు వచ్చాయి. ఓటు తేడాతో బుచ్చిరెడ్డిని అధికారం వరించింది.
  • కరీంనగర్‌ జిల్లా మానకొండూర్‌ మండలం పెద్దూరుపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో బీఆర్​ఎస్ బలపర్చిన గంగినేని హరీశ్‌కు 126 ఓట్లు వచ్చాయి. కాంగ్రెస్​ మద్దతుతో రామడుగు హరీశ్‌కు 127 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో కేవలం ఒక ఓటుతోనే గెలుపొందారు.
  • కరీంనగర్‌ జిల్లా శంకరపట్నం మండలం అంబాల్‌పూర్‌లో ఒక్క ఓటుతో కాంగ్రెస్‌ మద్దతుదారు వడ్లకొండ వెంకటేశ్ గెలుపొందారు. ఇక్కడ సర్పంచి అభ్యర్థులుగా వడ్లకొండ వెంకటేశ్, వేగుర్ల ఎల్లయ్య, మహ్మద్‌ మొయినోద్ధీన్‌ పోటీ పడ్డారు. వెంకటేశ్‌కు 449, ఎల్లయ్యకు 448, మొయినోద్ధీన్‌కు 126 ఓట్లు వచ్చాయి. ఓటు తేడాతోనే సమీప ప్రత్యర్థిపై వెంకటేశ్‌ గెలుపొందారు.
  • కామారెడ్డి జిల్లా గాంధారి మండలంలో పోతంగల్‌ కుర్ధు గ్రామపంచాయతీలో కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన సంతోష్‌కు 280 ఓట్లు, స్వతంత్ర అభ్యర్థి శ్రీనివాస్‌కు 279 ఓట్లు వచ్చాయి. అదే మండలంలో కరక్‌వాడి గ్రామంలో కాంగ్రెస్‌ బలపర్చిన సుధాకర్‌రావుకు 114 ఓట్లు, బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు చందర్‌రావుకు 113 ఓట్లు వచ్చాయి.

