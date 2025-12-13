ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు అభ్యర్థుల గెలుపు - మొదటి విడత ఎన్నికల్లో ఆసక్తికర విజయాలు
ఓ గ్రామంలో ఒకే కుటుంబం నుంచి సర్పంచ్, ముగ్గురు వార్డు సభ్యులు - ఒకచోట భార్య సర్పంచిగా భర్త ఉప సర్పంచి ఎన్నిక - చాలాచోట్ల స్వతంత్ర అభ్యర్థులను వరించిన అదృష్టం
Published : December 13, 2025 at 4:50 PM IST
TS Rural Elections Results 2025 : గురువారం ముగిసిన తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో పలు చోట్ల విచిత్ర ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో ఒకే కుటుంబం నుంచి సర్పంచ్, ముగ్గురు వార్డు సభ్యులుగా నెగ్గి, పదవులను కైవసం చేసుకున్నారు. మరోచోట భార్య సర్పంచిగా, భర్త ఉప సర్పంచిగా పదవులను దక్కించికున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమానమైన ఓట్లు వచ్చిన వారూ ఉన్నారు. ఇలాంటి ఫలితాలు వచ్చిన వారు లాటరీతో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ఫలితాల అనంతరం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలాంటి అనూహ్య ఘటనలెన్నో వెలుగు చూస్తున్నాయి.
ఒకే ఇంటి నుంచి నలుగురు : సీతంపేట మాజీ సర్పంచి పోతినేని శివశంకర్ ఈసారి జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరచిన అభ్యర్థిగా మళ్లీ సర్పంచి పదవికి పోటీ చేశారు. అతడి తల్లి జయమ్మ, తండ్రి ఇస్తారి, పిన్ని సావిత్రమ్మ కూడా వార్డు సభ్యులుగా పోటీలో నిలిచారు. ఈ ముగ్గురూ ఏకగ్రీవ విజయం సాధించారు. సర్పంచి బరిలో ఉన్న శివశంకర్ 116 ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.
తోడి కోడళ్లే ప్రత్యర్థులయ్యారు : జిల్లాలోని గడ్డంపల్లిలో ఈసారి జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికలు తీవ్ర రసవత్తరంగా సాగాయి. ఇక్కడ ఒకే కుటుంబంలోని ఇద్దరు సొంత అన్నదమ్ముళ్ల భార్యలు (తోడి కోడళ్లు) సర్పంచి అభ్యర్థులుగా బరిలో నిలబడ్డారు. అశోక్కుమార్ భార్య కృష్ణవేణి బీఆర్ఎస్ మద్దతుతో, వీరబాబు భార్య సమ్మక్కపై 104 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించింది.
అతిపెద్ద గ్రామ పంచాయతీలో : రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద గ్రామపంచాయతీగా ఉన్న భద్రాచలంలో, పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా నియోజక వర్గ ఎన్నికలను తలపించాయి. ఇక్కడ మొదటి విడతలో ఎన్నికలు జరిగగా, ఫలితాల్లో పలు విశేషాలు జరిగాయి.
- ఒకే ఇంటినుంచి ఇద్దరు అభ్యర్థులు వేర్వేరు వార్డు స్థానాల్లో పోటీ చేశారు. అందులో ఒకరు గెలిచి, మరొకరు ఓటమి చెందారు.
- కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి బలపరచిన నర్రా రాము ఏడో వార్డులో ఓడిపోయారు. కానీ, అయిదో వార్డులో నిలిచిన ఆయన వదిన వాణి గెలుపొందారు.
- 14వ వార్డులో ఏకంగా ఎనిమిది మంది పోటీ చేశారు. ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ మద్దతు కలిగిన తిరుపతిరావుకు, స్వతంత్ర అభ్యర్థి అశోక్కుమార్కు సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో చిట్టీల మీద పేర్లు రాసి తీయగా స్వతంత్ర అభ్యర్థి అశోక్కుమార్ను అదృష్టం వరించింది.
భార్యా భర్తలే సర్పంచి, ఉపసర్పంచి : బోనకల్లు గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన బానోతు కొండ గత ఎన్నికల్లో 90 ఓట్ల తేడాతోనే ఓటమి చెందారు. ఈ దఫా ఎన్నికలకు సంబంధించి జనరల్ మహిళకు రిజర్వ్ కావడంతో బానోతు కొండా తన భార్యను సర్పంచి బరిలో నిలబెట్టారు. తానూ వార్డు సభ్యుడిగా పోటీలో నిలిచారు. గురువారం వెలువడిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఆయన భార్య ఏకంగా 963 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందారు. ఆయన కూడా విజయం సాధించడంతో ఉపసర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.
గిరిజన కుటుంబానికి చెందిన బానోతు కొండా ఓ తాపీమేస్త్రీ. ఈయన సీఐటీయూ, సీపీఎంలలో భవన నిర్మాణ సంఘం నాయకునిగా పనిచేశారు. గతంలో బోనకల్లు జడ్పీటీసీ స్థానం ఎస్టీ సామాజిక వర్గానికి రిజర్వ్ కావడంతో సీపీఎం తరఫున పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. గత పంచాయతీ ఎన్నికల తర్వాత సీపీఎం నుంచి బీఆర్ఎస్లోకి మారారు. తాను కలలు కన్న సర్పంచి పదవి తనకు రాకున్నా, ప్రస్తుతం తన భార్యను గెలిపించేందుకు ఎంతో శ్రమించారు.
