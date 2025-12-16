Telangana Panchayat Elections Results2025

పంచాయతీ పోరులో కోవర్టుల గుబులు - తలపట్టుకుంటున్న అభ్యర్థులు

ప్రత్యర్థులకు ఎప్పటికప్పుడు వ్యూహాల సమాచారం - గడిచిన రెండు దశల్లో కోవర్టుల ప్రభావంతో పరాభవం - మూడో విడతలోనూ అభ్యర్థుల ఆందోళన

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TS panchayath Elections 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 16, 2025 at 5:03 PM IST

Choose ETV Bharat

TS Grama Panchayath Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఇక తుదిపోరు మాత్రమే మిగిలింది. మూడు దశల్లో జరగాల్సిన ఎన్నికల్లో ఇప్పటికే రెండు విడతలు పూర్తయ్యాయి. ఆఖరి విడత ఎన్నికలకు ప్రచారానికి సైతం సోమవారం సాయంత్రంతో తెర పడింది. గడిచిన రెండు దశల ఎన్నికల ఫలితాలను గమనిస్తే, ఆఖరి విడత బరిలో నిలిచిన అభ్యర్థులకు కోవర్టుల గుబులు పట్టుకుంది. ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు వ్యూహ, ప్రతివ్యూహాల విషయాల పట్ల ఎంత గోప్యంగా వ్యవహరించినా ప్రత్యర్థులకు సులువుగా తెలిసిపోతున్నాయి. దీంతో వారి బలాలు, బలహీనతలతో పాటు ఇతర వ్యూహాలు కూడా ప్రత్యర్థులకు చేరుతున్నాయనే సందేహంతో అభ్యర్థులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.

ఎవరిని నమ్మాలో తెలియక : పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతూనే, ప్రత్యర్థులకు సమాచారమిస్తూ తమను బలహీన పరుస్తున్న కోవర్టులతో అభ్యర్థులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. సొంత పార్టీలోనే ఎవరిని నమ్మాలో, ఎవరిని నమ్మకూడదో తెలియక అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఇరు వర్గాల్లోని ముఖ్యమైన వారి బలహీనతలను ఆసరాగా చేసుకొని తమవైపుకు మళ్లించికునే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నా, వాటిని అడ్డుకోవడం అభ్యర్థులకు కత్తిమీద సాములా మారింది. ఎప్పటికప్పుడు కోవర్టులు సమాచారాన్ని చేరవేస్తుండటంతో పోటీదారులు నిరత్సాహం చెందుతున్నారు.

ఈ ప్రాంతాల్లో ఇదీ పరిస్థితి : ప్రస్తుత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గడిచిన రెండు దశల్లో పలు పంచాయతీల్లో జరిగిన తీరును గమనిస్తే కోవర్టుల ప్రభావం స్పష్టమవుతోంది.

  • చందుర్తి గ్రామ పంచాయతీకి రెండో విడతలో ఎన్నికలు జరిగాయి. సర్పంచి పదవికి ఇద్దరు బీజేపీ మద్దతుదారులు పోటీపడ్డారు. పార్టీ ఒక్కరికే మద్దతు ప్రకటించడంతో రెండో వ్యక్తిని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చింది. చివరికి ఇద్దరిలో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుడే విజయం పొందారు.
  • రుద్రంగిలో ప్రస్తుత పంచాయతీ పోరులో బీఆర్​ఎస్ మద్దతున్న ఇద్దరు మాజీ ఎంపీటీసీలు సర్పంచి పదవి కోసం బరిలో నిలిచారు. మాజీ ఎంపీపీ అభ్యర్థికి పార్టీ మద్దతు తెలపడంతో, ప్రత్యర్థిని కాంగ్రెస్ బలపర్చింది. ఫలితాల్లో బీఆర్​ఎస్ మద్దతుదారు ఓటమి చెందారు.
  • ఎల్లారెడ్డిపేట మండల కేంద్రంలో మూడో విడతలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇక్కడ ఏకంగా పదిమంది పోటీలో పాల్గొంటున్నారు. అందులో కాంగ్రెస్​ నుంచి ఇద్దరు, బీఆర్ఎస్ మరో ఇద్దరు రెబల్స్ బరిలో నిలిచారు. మరి ఇక్కడి ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయోనన్న ఆసక్తి రేపుతోంది.

ఫిరాయింపులు జరిగిన చోటే : సమాచారాన్ని చేరవేసే కోవర్టులు ఎవరని తెలయనప్పటికీ కొందరిపై అనుమానించాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​లో పంచాయతీలో రిజర్వేషన్​ ప్రకటించిన తర్వాత, కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల ఉత్తర్వులు వెల్లువడిన తర్వాత రెండు ప్రధాన పార్టీలైన బీఆర్​ఎస్, కాంగ్రెస్​లోనే పార్టీ ఫిరాయింపులు అధికంగా సాగాయి. ముఖ్యంగా మండల కేంద్రాలు, మేజర్​ గ్రామపంచాయతీల్లో ఎక్కువగా జరిగాయి. ఇలాంటి చోట్ల ఆయా పార్టీల నుంచి సర్పంచి అభ్యర్థులుగా ఒకరికి మించి ఎక్కువమంది నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.

కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్ పార్టీల రెబల్స్ మధ్య గట్టిపోటీ ఉన్న పంచాయతీల్లో, అక్కడ పోటీ చేస్తున్న ఇతర అభ్యర్థులు ఎవరు ఎవరికి మద్దతు తెలుపుతున్నారో అర్థంకాక గందరగోళానికి గురవుతున్నారు. ప్రత్యర్థులకు ఒక పార్టీ నుంచి మరో పార్టీ గూటికి చేరిన వారు సమాచారమిస్తున్నారా? తమ వర్గంలో ఉన్నవారే ఇస్తున్నారా? అనుకుంటూ అభ్యర్థులు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.

మరోవైపు మూడో విడత పంచాయతీ పోరుకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటికే ఎన్నికల సిబ్బంది ఆయా కేంద్రాల నుంచి పోలింగ్ సామాగ్రితో ఓటింగ్ జరిగే గ్రామాలకు బయలుదేరారు. రేపు ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. ఒంటిగంట వరకు లైన్​లో ఉన్న వారికి కూడా ఓటు వేసే అవకాశం కల్పిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి కౌంటింగ్ ప్రారంభిస్తారు. అన్ని వార్డుల ఫలితాలు, సర్పంచ్ ఫలితాలను కౌంటింగ్ పూర్తి కాగానే ప్రకటిస్తారు. వీలైతే ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక కూడా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు.

