కరవు రైతులకు భారీ ఊరట - 365 మండలాల్లో 'పంట రుణాల రీషెడ్యూల్'కు ఎస్ఎల్బీసీ గ్రీన్ సిగ్నల్!
Rescheduling Of Crop Loans In Telangana : తెలంగాణలో కరవు ప్రభావిత 365 మండలాల్లో రైతుల పంట రుణాల రీషెడ్యూల్కు రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది.
Published : November 29, 2026 at 11:46 AM IST
ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో చాలా ప్రాంతాల్లో పంటలు దెబ్బతిని రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులను ఆదుకునేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కరవుతో ప్రభావితమైన 365 మండలాల్లో పంట రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేయాలని రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల కమిటీ (ఎస్ఎల్బీసీ) నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో ఎంతో మంది రైతులకు ఎంతో ఉపశమనం కలగనుంది. అన్ని జిల్లాల్లోనూ దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి.
రైతులకు సిబిల్ స్కోరు పడిపోతుందనే భయం లేదు
బ్యాంకు అధికారులు అర్హులైన రైతుల జాబితాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ రీషెడ్యూల్ ప్రకారం ఏప్రిల్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 30 మధ్య తీసుకున్న పంట రుణాలకు సంబంధించి అసలు, వడ్డీ చెల్లింపులను ఒక ఏడాది పాటు వాయిదా వేయనున్నారు. అంటే రైతులు వెంటనే రుణం తీర్చాల్సిన అవసరం లేదు. వచ్చే ఏడాది పంట వచ్చిన తర్వాత చెల్లించవచ్చు. ఇది రైతులపై ఉన్న ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ రీషెడ్యూల్ వల్ల రుణగ్రహీతల సిబిల్ స్కోరుపై ఎటువంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదని బ్యాంకర్ల కమిటీ స్పష్టం చేసింది. ఇది రైతులకు ఎంతో ఊరటనిచ్చే విషయం. ఎందుకంటే సాధారణంగా రుణం చెల్లించకపోతే సిబిల్ స్కోర్ పడిపోతుందని రైతులు భయపడుతుంటారు. కానీ ఈసారి అలాంటి భయం అవసరం లేదు. ఈ విషయాన్ని వ్యవసాయ శాఖకు కూడా తెలియజేసింది.
సమ్మతి పత్రాన్ని సమర్పించాలి
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన ఇటీవల జరిగిన ఎస్ఎల్బీసీ సమావేశంలో ఈ రుణాల రీషెడ్యూల్కు సంబంధించిన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ సమావేశంలోనే రైతుల సమస్యలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఎస్ఎల్బీసీ నిర్ణయం మేరకు అన్ని జిల్లాల లీడ్ బ్యాంక్ అధికారులకు సూచనలు అందాయి. అమలుకు అవసరమైన సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. మొదటగా అర్హులైన రైతుల వివరాలను వారి సంబంధిత గ్రామాల్లో ప్రదర్శిస్తారు. రీషెడ్యూల్ కోరుకునే రైతులు తమ బ్యాంకుకు సమ్మతి పత్రాన్ని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. శనివారం నాడు రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి సురేంద్ర మోహన్ ఈ వెసులుబాట్ల గురించి రైతులకు పూర్తి అవగాహన కల్పించాలని వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులను, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు.
ఆరుతడి పంటలకు సబ్సిడీ సదుపాయం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాసంగి సీజన్లో ఆరుతడి పంటల సాగును ప్రోత్సహించేందుకు రాయితీలు కల్పించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని, అవసరమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మద్దతు ఇచ్చేందుకు సుముఖత వ్యక్తం చేసిందని సురేంద్ర మోహన్ తెలిపారు. శనివారం సచివాలయం నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా 'రైతు నేస్తం' కార్యక్రమంలో భాగంగా, వివిధ 'రైతు వేదికల' వద్ద సమావేశమైన రైతులతో ఆయన మాట్లాడారు. ఆరుతడి పంటలను సాగు చేస్తున్న రైతుల అనుభవాలను ఇతర రైతులతో పంచుకునేలా, రైతు నుంచి రైతుకు శిక్షణా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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