26 ఎంపీ సీట్లు, 182 అసెంబ్లీ స్థానాలు? - డీలిమిటేషన్తో మారనున్న తెలంగాణ రాజకీయ ముఖచిత్రం
Delimitation Impact on Telangana State : డీలిమిటేషన్తో రాష్ట్రంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ స్థానాలు పెరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఎంత వరకు ఉంటుందనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : November 28, 2026 at 7:26 AM IST
డీలిమిటేషన్ (నియోజకవర్గాల పునర్విభజన), మహిళా రిజర్వేషన్ల బిల్లు ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రంలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న 119 అసెంబ్లీ స్థానాలు 182 లేదా 192కు పెరిగే అవకాశం ఉంది. లోక్సభ స్థానాలు 17 నుంచి 26 స్థానాలకు చేరుకోనున్నాయి. ఫలితంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వుడు స్థానాలు పెరగడంతో పాటు మహిళా ప్రజా ప్రతినిధుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది.
పెరగనున్న లోక్సభ స్థానాలు
డీలిమిటేషన్, మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు సంబంధించిన బిల్లులు ఈ నెల 30న లోక్సభ ముందుకు రానుండటంతో వాటి ప్రభావం తెలంగాణలో ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది. ఈ రెండు బిల్లులు ఆమోదం పొందితే రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అనేక మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 17 లోక్సభ స్థానాలుండగా, బిల్లు ఆమోదం పొందితే ఈ సంఖ్య 26కు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అసెంబ్లీ స్థానాలు 119 నుంచి 182కు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాలతో పోల్చుకుంటే గ్రేటర్ హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఎక్కువ సీట్లు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అంతే కాకుండా ఎస్సీ, ఎస్టీ స్థానాల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు కొత్తగా రాబోయే రిజర్వేషన్ల వల్ల మహిళా ప్రజాప్రతినిధుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది. రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభకు 8 లేదా 9 మంది, శాసనసభకు సుమారు 60 మంది మహిళలు ఎన్నికయ్యే అవకాశం ఉంది.
అసెంబ్లీ స్థానాలు పెరిగే ఛాన్స్
2014 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో ప్రతీ లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో అదనంగా రెండు అసెంబ్లీ సీట్ల చొప్పున పెంచాలని ప్రతిపాదించారు. దీని ప్రకారం 34 సీట్లు పెరగాల్సి ఉండగా, తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న బిల్లులో ప్రతి రాష్ట్రంలో నేరుగా 50 శాతం స్థానాలు పెంచేలా ప్రతిపాదించారు. ఇది ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రానికి కొత్తగా 60 అసెంబ్లీ స్థానాలు వస్తాయి.
కానీ ప్రతి లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏడు సెగ్మెంట్ల చొప్పున ఉండేలా లెక్కగడితే మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు 192కు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా అనేక మంది కొత్తవారికి పోటీ చేసే అవకాశం లభించడంతో పాటు పాత వారి స్థానాలు తారుమారయ్యే పరిస్థితి ఉంది. డీలిమిటేషన్ బిల్లు పాసైతే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలోని కొందరు నాయకులు మాత్రం వ్యతిరేకత ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను మార్చడానికి, కొందరిని ఒకచోట నుంచి ఇంకోచోటకు పంపించడానికి పునర్విభజన తోడ్పడుతుందనే అభిప్రాయంతో ఉన్నారు.
రాష్ట్ర సగటును పరిగణనలోకి తీసుకుని
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనను 2011 నాటి జనాభా లెక్కల ఆధారంగా చేయనున్నందున పాత 10 జిల్లాలనే యూనిట్లుగా తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ముందుగా జనాభా, మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాల ఆధారంగా రాష్ట్ర సగటును పరిగణనలోకి తీసుకొని ఒక జిల్లాలో అసెంబ్లీ స్థానాలను ఖరారు చేస్తారు. మొదట జిల్లాలోని అసెంబ్లీ స్థానాలను నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ జిల్లాలో జనాభా సరాసరి ఆధారంగా పరిధిని నిర్ణయిస్తారు. ఒక శాసనసభ నియోజకవర్గం పూర్తిగా సంబంధిత ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలోనే ఉండేలా విభజించే అవకాశం ఉంది. జిల్లాల వారీగా నియోజకవర్గాలను ఖరారు చేసిన తర్వాత ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వుడ్ స్థానాలను నిర్ణయిస్తారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
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