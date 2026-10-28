అర్నబ్ తుపాన్ విధ్వంసం - ఏపీకి అండగా నిలిచిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం
Telangana Help AP Cyclone : అర్నబ్ తుపాన్ వేళ ఏపీకి అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు అవసరమైన సిబ్బందిని, సామగ్రిని పంపేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:43 PM IST
Telangana Help AP Cyclone : అర్నబ్ తుపాన్ వేళ ఏపీకి అండగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. ఏపీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికి తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఫోన్ చేసి తుపాన్ తీవ్రత, జరిగిన నష్టంపై ఆరా తీశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన చేపట్టిన నష్ట నివారణ చర్యలు, ఇప్పటివరకు జరిగిన నష్టం, విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనుల గురించి గొట్టిపాటి వివరించారు. విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు అవసరమైన సిబ్బందిని, సామగ్రిని పంపేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు. కష్టకాలంలో ఏపీకి మద్దతుగా నిలిచేందుకు ముందుకొచ్చిన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మంత్రి గొట్టిపాటి రవి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఏపీలో అర్నబ్ తుపాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తోన్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. తుపాను కారణంగా రహదారులపై చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో వందలాది గ్రామాలు అంధకారంలో ఉన్నాయి.
విద్యుత్ శాఖపై అధికారులతో సమీక్ష : అర్నబ్ తుపాను ఎఫెక్ట్పై మంత్రి గొట్టిపాటి విద్యుత్ శాఖపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. 'ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. పరిస్థితిని అర్థంచేసుకుని ప్రజలు సహకరించాలి. 883 ఫీడర్లకు 391 ఫీడర్లు దెబ్బతిన్నాయి. కొన్నిచోట్ల ప్రమాదాల నివారణకు ముందస్తుగా విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశాం. వర్షాలు పడేచోట విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులకు ఆటంకం ఉంది. పరిస్థితి అనుకూలించగానే విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎక్కడైనా వైర్లు తెగిపడినట్లు కనిపిస్తే 1912 కు ఫిర్యాదు చేయాలి. చెట్లుపడి దెబ్బతిన్న విద్యుత్ స్తంభాలను పునరుద్ధరించే పనిలో సిబ్బంది ఉన్నారు' మంత్రి గొట్టిపాటి తెలిపారు.
నేలకొరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు : అర్నబ్ తుపాను డాక్టర్ బీ.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాను అతలాకుతలం చేసింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా వీచిన ఈదురుగాలులకు భారీ వృక్షాలు, విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగి రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. వేలాది ఎకరాల్లో వరి, అరటి, కొబ్బరి పంటలు నేలమట్టమయ్యాయి. విద్యుత్, ఇంటర్నెట్ సేవలు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కొత్తపేట నియోజకవర్గంలో తుపాను కారణంగా రహదారులపై చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడ్డాయి. విపరీతమైన ఈదురుగాలుల కారణంగా రావులపాలెం, ఆత్రేయపురం, ఆలమూరు, కొత్తపేట మండలాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి చెట్లు నేలకొరిగాయి. ప్రభుత్వ భవనాల వద్ద ఉన్న చెట్లు భవనాలపై పడటంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో గరిష్ఠ వర్షపాతాలు : అర్నబ్ తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో గరిష్ఠ వర్షపాతాలు నమోదయ్యాయి. ఈ మేరకు అధికారులు వెల్లడించారు. విజయనగరం జిల్లా గరివిడిలో 26 సె.మీ, అనకాపల్లిలో 25 సె.మీ, శృంగవరపు కోట, వేపాడలో, చీపురుపల్లిలో 25 సె.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు తెలిపారు. విశాఖపట్నం జిల్లా భీమునిపట్నం, మెంటాడ (విజయనగరం), ఎలమంచిలి (అనకాపల్లి)లో 24 సె.మీ, గంట్యాడ (విజయనగరం), రణస్థలం (శ్రీకాకుళం)లో 23 సె.మీ, గజపతినగరం (విజయనగరం)లో, నెల్లిమర్ల (విజయనగరం), విశాఖ సిటీ, మెరకముడిదాం (విజయనగరం)లో 22 సె.మీ. విజయనగరంలో 21 సె.మీ వర్షపాతం నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
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