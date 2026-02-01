నిర్మలమ్మ ఈసారైనా కరుణించేనా? - కేంద్ర బడ్జెట్పై భారీ అంచనాలు, ఆశలు పెట్టుకున్న సర్కార్
నేడే పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ - రాష్ట్రానికి ఈసారైనా అధిక భాగం నిధులు దక్కుతాయని ఆశలు - ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయిస్తుందనే ఆశతో ఎదురుచూపులు
Published : February 1, 2026 at 7:34 AM IST
Telangana Govt Hopes on Union Budget 2026 : కేంద్ర బడ్జెట్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ అంచనాలు, ఆశలు పెట్టుకుంది. కేంద్రం నుంచి పలు ప్రాజెక్టులకు నిధులను కోరుకుంటోంది. వివిధ ప్రాజెక్టులకు రూ.లక్షా 63 వేల కోట్లు కావాలని ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో కేంద్రాన్ని రాష్ట్రం కోరింది. రీజనల్ రింగ్ రోడ్, మెట్రో రైలు, మూసీ అభివృద్ధి, హైదరాబాద్, వరంగల్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థకు నిధులపై నిర్మలమ్మ నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తుందనే ఆశతో సర్కారు ఉంది. నవోదయ, కేంద్రీయ విద్యాలయాల మంజూరుతో పాటు విభజన చట్టంలోని పలు అంశాలు బడ్జెట్లో ఉంటాయని నమ్మకంతో ఎదురు చూస్తోంది.
కేంద్ర బడ్జెట్పై కోటి ఆశలు : నేటి కేంద్ర బడ్జెట్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంది. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న పలు ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయిస్తుందన్న విశ్వాసంతో ఎదురు చూస్తోంది. విభజన చట్టంలోని పెండింగ్ హామీలపై నిర్మలా సీతారామన్ స్పందిస్తారని గంపెడాశలు పెట్టుకుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులకే సుమారు రూ.లక్షా 63 వేల కోట్లు అవసరమని ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నివేదికలు, వినతి పత్రాలు సమర్పించింది.
సుమారు రూ.34 వేల 367 కోట్లతో 350 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్న ప్రాంతీయ రింగురోడ్డలో సగం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుందని, మిగతా సగం నిధులు కేంద్రం కేటాయించాలని రాష్ట్రం కోరుతోంది. ట్రిపుల్ఆర్ నుంచి ఓఆర్ఆర్ వరకు రూ.45 వేల కోట్లతో ప్రణాళిక చేసిన పది కొత్త గ్రీన్ ఫీల్డ్ రేడియల్ రోడ్ల అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి నిధులను ఆశిస్తోంది. సుమారు రూ.24 వేల 269 కోట్లతో 76 కిలోమీటర్ల కొత్త కారిడార్లతో ప్రతిపాదించిన హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు 2ఏ దాదాపు రూ.19 వేల 759 కోట్లతో చేపట్టదలిచిన 2బీ దశ ప్రాజెక్టు వ్యయంలో కేంద్రం సమాన భాగస్వామ్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
ప్రాజెక్టులకు నిధులు దక్కేనా : సుమారు రూ.17వేల 212 కోట్లతో మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు, బాపూఘాట్ వద్ద గాంధీ సరోవర్ అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి ఆర్థిక సాయాన్ని రాష్ట్రం కోరుతోంది. సుమారు రూ.7 వేల 440 కోట్లతో చేపట్టనున్న గోదావరి - మూసీ నదుల అనుసంధానాన్ని అమృత్ 2.Oలో చేర్చాలని ఇప్పటికే కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఓఆర్ఆర్ వరకు విస్తరించిన హైదరాబాద్ అభివృద్ధి కోసం సుమారు రూ.55 వేల 652 కోట్లు ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్రం అడుగుతోంది.
గ్రీన్ హైదరాబాద్లో భాగంగా రూ.17 వేల 212 కోట్లతో ప్రతిపాదించిన సుమారు 7,444 కిలోమీటర్ల సివరేజీ మాస్టర్ ప్లాన్తో పాటు రూ.4,170 కోట్ల వరంగల్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ ప్రాజెక్టును కూడా అమృత్ 2.O కింద పరిగణించాలంటున్నారు. బందర్ పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్ డ్రై పోర్టుకు రూ.17 వేల కోట్ల అంచనా వ్యయంతో గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్డును మంజూరు చేస్తుందని ఆశిస్తోంది. ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్లు ప్రతిపాదించిన ఆరు పథకాల కోసం రూ.281 కోట్లు కేంద్రం మంజూరు చేయాలని కోరుకుంటోంది.
ఈసారైనా రాష్ట్రానికి న్యాయం జరిగేనా : ఆదిలాబాద్, పాల్వంచ, అంతర్గాం విమానాశ్రయాలను త్వరగా చేపట్టాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్రం కోరుతోంది. వికారాబాద్-కృష్ణా, కల్వకుర్తి-మాచర్ల, గద్వాల్-డోర్నకల్, కాచిగూడ-జగ్గయ్యపేట, పటాన్చెరు-ఆదిలాబాద్, బోధన్-లాతూర్ రోడ్డు, అక్కన్నపేట బైపాస్, పాండురంగాపురం-భద్రాచలం రోడ్ తదితర రైల్వే మార్గాల ప్రతిపాదనలను రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. హైదరాబాద్లో సెమీ కండక్టర్ మిషన్ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరుకుంటోంది.
పీఎం కుసుమ్ పథకంలో గిరిజన రైతులకు నిరంతరం సాగు నీరు అందేలా లక్ష సౌర పంపులు మంజూరు చేయాలన్న వినతిపై కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందిస్తుందని భావిస్తోంది. కాజీపేట రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, బయ్యారం ఉక్కు పరిశ్రమ, కొత్త రైల్వే లైన్లు, జాతీయ రహదారులకు నిధులను కేటాయించాలని కోరుకుంటోంది. తెలంగాణకు రావాల్సిన పన్నుల వాటా, కేంద్ర ప్రత్యేక పథకాల గ్రాంట్ల విషయంలో రాష్ట్రానికి ప్రతీసారి అన్యాయమే జరుగుతోందని అభిప్రాయంతో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈసారైనా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి రాష్ట్రంపై కరుణిస్తారేమోనని ఎదురు చూస్తోంది.
