'అక్కాచెల్లెళ్లకు సీఎం రేవంత్ కానుక' - ఒక్కొక్కరికి రెండు చీరలు - ఎప్పుడిస్తారంటే?

ఎస్​హెచ్​జీల మహిళలకు ఉచిత చీరలు పంపిణీ చేయాలని యోచిస్తున్న ప్రభుత్వం - ఈ నెల 19న పంపిణీకి ఏర్పాట్లు - రాష్ట్రంలో 65 లక్షల మంది మహిళలకు ఉచితంగా చీరలు ఇస్తామని గతంలో ప్రకటన

Govt To distribute sarees To SHG Members
Govt To distribute sarees To SHG Members (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Govt To distribute sarees To SHG Members : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పొదుపు సంఘాల మహిళలకు గుడ్​న్యూస్. ఈ నెల 19న మాజీ ప్రధాని దివంగత ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరలను వారికి కానుకగా ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందుకోసం అధికారులు ముమ్ముర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. వాస్తవానికి దసరా, బతుకమ్మ సంబరాల సందర్భంగా చీరలను పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం భావించింది. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అది అమలుకు నోచుకోలేదు. దీంతో అప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలోని మహిళలు చీరల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వం చీరలను పంపణీ చేసేందుకు ఎదురుచూస్తోంది. ఈ మేరకు డీఆర్​ర్డీవో అధికారులకు ఆదేశాలు వచ్చాయి.

'అక్కాచెల్లెళ్లకు రేవంతన్న కానుక పేరు'తో : గత ప్రభుత్వ కాలంలో రేషన్‌కార్డులో ఉన్నవారికి ఒక చీర చొప్పున సరఫరా చేయగా, ప్రస్తుత కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఇందిరా మహిళా శక్తి కార్యక్రమంలో భాగంగా పొదుపు సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్నవారికి ‘అక్కా చెల్లెళ్లకు రేవంతన్న కానుక’ పేరుతో ఏడాదికి రెండు చేనేత చీరలను పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇందుకు అవసరమైన చీరలు ఇప్పటికే జిల్లాలకు రాగా, వాటిని గోదాముల్లో భద్రపరిచారు. మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలోని సెర్ప్, మెప్మా పరిధిలో మొత్తం 9229 పొదుపు సంఘాలు ఉన్నాయి. 99,856 మంది మహిళలు సభ్యులుగా ఉన్నారు. మొదటి విడతగా ఒక్కో మహిళకు ఒక చీరను అందించనున్నారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి వచ్చే ఆదేశాల ప్రకారం పంపిణీ చేపడతామని డీఆర్డీవో(జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ) ఏపీడీ శ్రీనివాసులు తెలిపారు.

ఈసారి కేవలం వారికి మాత్రమే చీరలు : తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయనుంది. అయితే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆధార్​ కార్డులున్న ప్రతి మహిళకు చీరలను బతుకమ్మ కానుకగా ఇచ్చేవారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఇందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని(ఎస్​హెచ్​జీ) సభ్యులకు మాత్రమే చీరలను ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 65 లక్షల మంది ఎస్​హెచ్​జీ మహిళలకు చీరలను ఉచితంగా ఇస్తామని గత ఏడాది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఇందుకు అనుగుణంగా కార్యచరణ కూడా పూర్తయినట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం రూ.318 కోట్లు విడుదల చేయడంతో మార్చి నుంచి వీటి తయారీని చేనేత, జౌళి శాఖ చేపట్టింది. చీరలను ఇచ్చేందుకు బీవోపీపీ లామినేటెడ్​ వోవెస్ బ్యాగులను కూడా తయారు చేశారు.

బతుకమ్మ చీరలపై విమర్శలు : గత ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని మొదలుపెట్టగా, ప్రజల నుంచి పలు విమర్శలు వచ్చాయి. నాసిరకం చీరలను కానుకగా ఇస్తున్నారని కొంతమంది మహిళలు ఆరోపించారు. పండుగకు ఇలాంటి చీరలు ఎవరైనా ధరిస్తారా అంటూ ఇచ్చిన వారిపై మండిపడ్డారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ చీరలను బట్టలు తీసుకుని వస్తువులు ఇచ్చేవారికి ఇచ్చేవారు. అప్పట్లో ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. కొంతమంది అయితే వాటిని కాల్చేసిన ఉదంతాలు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటిని పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ చేయక పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనే ఉండిపోయాయి.

మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ - ఒక్కొక్కరికి రెండు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ

బతుకమ్మకు ఆ మహిళలందరికీ రెండేసి చీరలు : 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక'

