ఆ 'లక్కీ భాస్కర్స్' ఎవరో? - రేపే మద్యం దుకాణాలకు లాటరీ
మద్యం దుకాణాల లాటరీ కోసం ఏర్పాట్లు పూర్తి - లాటరీ పద్ధతిలో మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ల ఎంపిక - రేపు కలెక్టర్ల చేతుల మీదుగా మద్యం దుకాణాల లాటరీ
Published : October 26, 2025 at 8:33 PM IST
Lottery for Liquor Shop Licenses in Telangana : మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ల ఎంపికను తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్వహించనుంది. రేపే లాటరీ పద్ధతిలో షాపులను ఎంపిక చేయనున్నారు. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్ల చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరపనున్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మద్యం దుకాణాల లాటరీ కోసం పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రంలో 2,620 మద్యం షాపులకు 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అత్యధికంగా శంషాబాద్లో 100 మద్యం షాపులకు 8,536 దరఖాస్తులు, సరూర్నగర్లో 134 మద్యం షాపులకు 7,845 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. మేడ్చల్లో 114 మద్యం షాపులకు 6,063 దరఖాస్తులు మల్కాజిగిరిలో 88 మద్యం షాపులకు 5,168 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అత్యల్పంగా కుమురంభీంలో 32 మద్యం షాపులకు 680 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
ఎక్కడ నుంచి ఎన్ని దరఖాస్తులు వచ్చాయంటే? : అదిలాబాద్లో 40 మద్యం షాపులకు 771 దరఖాస్తులు, కోమురమ్ భీం అసిఫాబాద్లో 32 షాపులకు 680, మంచిర్యాలలో 73 షాపులకు 1712, నిర్మల్లో 47 షాపులకు 3002, హైదరాబాదులో 82 షాపులకు 3201, సికింద్రాబాద్లో 97 షాపులకు 3022, జగిత్యాలలో 71 షాపులకు 1966, కరీంనగర్లో 94 షాపులకు 2730, పెద్దపల్లి 77 షాపులకు 1507, రాజన్న సిరిసిల్లలో 48 షాపులకు 1381, ఖమ్మంలో 122 షాపులకు 4430, కొత్తగూడెం 88 షాపులకు 3922, జోగులాంబ గద్వాలలో 36 షాపులకు 774, మహబూబ్నగర్లో 90 షాపులకు 2487 దరఖాస్తులు వచ్చాయి
నాగర్ కర్నూల్లో 67 షాపులకు 1518, వనపర్తిలో 37 షాపులకు 757, మెదక్లో 49 షాపులకు 1920, సంగారెడ్డి 101 షాపులకు 4432, సిద్దిపేట్లో 93 షాపులకు 2782, నల్లగొండ 155 షాపులకు 4906, సూర్యపేట్లో 99 షాపులకు 2771, యాదాద్రి భువనగరిలో 82 షాపులకు 2776, కామారెడ్డి 49 షాపులకు 1502, నిజామాబాద్ 102 షాపులకు 2786, మల్కాజిగిరిలో 88 షాపులకు 5168, మేడ్చల్లో 114 షాపులకు 6063, సరూర్నగర్లో 134 షాపులకు 7845, శంషాబాద్లో 100 షాపులకు 8536 వికారాబాద్ 59 షాపులకు 1808, జనగామాలో 47 షాపులకు 1697, భూపాలపల్లి 60 షాపులకు 1863, మహాబూబబాద్లో 59 షాపులకు 1800, వరంగల్ రూరల్లో 63 షాపులకు 1958, వరంగల్ అర్బన్లో 65 షాపులకు 3175 దరఖాస్తులు వచ్చాయి.
విక్రయాలు 10 రెట్లు దాటితే 10 శాతం పన్ను : -
- మద్యం దుకాణం టర్నోవర్ వార్షిక లైసెన్స్ రుసుముకు 10 రెట్లు దాటితే విక్రయాలపై 10 శాతం షాప్ టర్నోవర్ ట్యాక్స్ను వసూలు చేస్తారు. స్పెషల్ రిటైల్ ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఏటా రూ.5 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
- జీహెచ్ఎంసీకి అవతల ఐదు కి.మీ. పరిధిలోని దుకాణాలకు జీహెచ్ఎంసీలోని దుకాణాల లైసెన్స్ రుసుమే ఉంటుంది. ఇదే నియమం తెలంగాణలోని మిగిలిన కార్పొరేషన్లకూ వర్తించనుంది. మున్సిపాలిటీ లేదా సెమీ అర్బన్ ప్రాంతాల్లో ఈ పరిధిని రెండు కి.మీ.గా నిర్ణయించారు.
- తెలంగాణ రాష్ట్రమంతటా దుకాణాలను ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకే తెరిచేందుకు అనుమతి ఇచ్చారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మాత్రం రాత్రి 11 గంటల వరకు అమ్మకాలు సాగించే వెసులుబాటు కల్పించారు.
- రూ.5 లక్షలను అదనంగా చెల్లించి వాక్-ఇన్ స్టోర్ తరహాలో మద్యం దుకాణాన్ని నిర్వహించుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు.
- 2,620 దుకాణాల్లో గౌడ సామాజికవర్గానికి 15 శాతం, ఎస్సీలకు 10 శాతం, ఎస్టీలకు 5 శాతం రిజర్వేషన్లు కేటాయించారు.
రాష్ట్ర ఖజానాకు 'మద్యం' కిక్కు - దరఖాస్తులు తగ్గినా ఆదాయం మాత్రం సూపర్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా ఎక్సైజ్శాఖ వార్నింగ్ - పక్క రాష్ట్రాల నుంచి మద్యం తీసుకొస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవు!!