ETV Bharat / state

మే 1 నుంచి ప్రభుత్వ నిర్వహణలోకి రానున్న హైదరాబాద్‌ మెట్రో

హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - మే 1 నుంచి ప్రభుత్వ నిర్వహణలోకి రానున్న హైదరాబాద్‌ మెట్రోరైలు - హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు నిర్వహణకు కమిటీ వేసిన ప్రభుత్వం

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 25, 2026 at 7:02 PM IST

|

Updated : April 25, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Key Decision on Hyderabad Metro Rail : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు విషయంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 1 నుంచి ప్రభుత్వ నిర్వహణలోకి హైదరాబాద్‌ మెట్రోరైలు రానుంది. ఈమేరకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు నిర్వహణకు ప్రభుత్వం కమిటీ వేసింది. సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు ఛైర్మన్‌గా మెట్రోరైలు కమిటీ ఏర్పాటు చేయగా హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ నిర్వహణకు 10 మంది సభ్యులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. హెఎంఆర్‌ఎల్‌ ఎండీగా ఐఏఎస్‌ అధికారి సర్ఫరాజ్‌ అహ్మద్‌ బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు. హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ డైరెక్టర్లుగా జయేశ్‌రంజన్‌, వికాస్‌రాజ్‌, సందీప్ కుమార్‌ సుల్తానియా, శివధర్‌రెడ్డి, అశోక్‌రెడ్డి, జితేశ్‌ వి.పాటిల్‌ ఉండగా హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ జాయింట్‌ ఎండీగా శివేంద్రప్రతాప్‌ నియామకమయ్యారు.

మెట్రో ఈక్విటీ కొనుగోలుకు రూ.13,615కోట్లు కావాలి : నెలాఖరులోగా(ఏప్రిల్) హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు స్వాధీనానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చకచకా అడుగులు వేస్తోంది. ఈ మేరకు మొదటి దశ స్వాధీనానికి అవసరమైనటువంటి ప్రక్రియకు సంబంధించి జీవో నం.127ను మెట్రోపాలిటన్‌ ప్రాంతం, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జయేశ్‌రంజన్‌ శుక్రవారం జారీచేశారు. ఎల్‌అండ్‌టీకి ఉన్న 100 శాతం ఈక్విటీ వాటా కొనుగోలు చేయడం, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ నుంచి లోన్​, ఒప్పందాల అమలు, ఇతర అంశాలతోపాటు కేబినెట్​ సబ్​కమిటీ చేసిన సిఫార్సులతో హైదరాబాద్‌ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్‌(హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌) ఎండీ పలు ప్రతిపాదనలు చేశారు. వీటిపై గురువారం కేబినెట్ భేటీలో తీసుకున్న నిర్ణయాల మేరకు తాజాగా ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

టేకోవర్‌కు సంబంధించి షేర్‌ పర్చేజ్‌ అగ్రిమెంట్, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ నుంచి లోన్​, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి అండర్‌టేకింగ్‌ లేఖ, ప్రభుత్వ గ్యారంటీ, ఆర్‌బీఐ(రిజర్వ్​ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా) నుంచి డైరెక్ట్‌ డెబిట్‌ మాండేట్, రుణ టర్మ్‌షీట్, త్రైపాక్షిక ఒప్పందం, హెచ్‌ఎండీఏ నుంచి ఈక్విటీ నిధుల సమీకరణతోపాటు పలు అంశాలను ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

  • మెట్రో ప్రాజెక్టు స్వాధీన ప్రక్రియను పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన షేర్‌ పర్చేజ్‌ అగ్రిమెంట్, త్రైపాక్షిక ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసేందుకు హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్‌(హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్) ఎండీకి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.
  • రూ.13,615 కోట్ల రుణం మంజూరుకు సంబంధించి ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌(ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ) టర్మ్‌షీట్‌ను సర్కారు ఆమోదించింది.
  • లావాదేవీని పూర్తి చేసేందుకు గ్యారంటీ పత్రాలు, అండర్‌టేకింగ్‌ లేఖ, డెబిట్‌ మాండేట్‌లపై సంతకం చేయడానికి ఆర్థిక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి లేదా ఆయన నియమించిన అధికారికి అధికారం ప్రభుత్వం ఇచ్చింది.
  • స్వాధీనం చేసుకునే ప్రక్రియలో భాగంగా సంబంధిత పక్షాలతో ఎల్‌అండ్‌టీ సంస్థ, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ, ఐడీబీఐతో కలిసి ఎస్క్రో అకౌంట్​లు తెరవడానికి, ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనుమతిని మంజూరు చేసింది.
  • ప్రాజెక్టు ఈక్విటీ కోసం సుమారు రూ.1,385 కోట్లను హెచ్‌ఎండీఏ(హైదరాబాద్‌ మెట్రోపాలిటన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ అథారిటీ) ద్వారా సమీకరణకు ఆమోదించింది.
  • మెట్రో సిబ్బంది నియామకానికి సంబంధించి ఎల్‌అండ్‌టీతో ఒప్పందానికి, ఇతర ఒప్పందాలు, పత్రాలపై సంతకం చేసేందుకు హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌ ఎండీకి అధికారాలను అప్పగించింది.
  • ఈక్విటీ మొత్తం రూ.2 వేల కోట్ల కంటే తక్కువగా ఉన్నందువల్ల కాంపిటీషన్‌ కమిషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా(సీసీఐ) ప్రస్తావన లేకుండానే లావాదేవీని కొనసాగించేందుకు హెచ్‌ఎంఆర్‌ఎల్‌కు అనుమతి ఇచ్చింది

TAGGED:

GOVT KEY DECISION ON METRO
TELANGANA GOVT ON HYDERABAD METRO
మెట్రోపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
HYDERABAD METRO RAIL PROJECT
GOVT KEY DECISION ON METRO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.