తెలంగాణ ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ప్రారంభం - కొత్తహెల్త్ కార్డులు అందజేసిన మంత్రులు
సచివాలయంలో నూతన ఈహెచ్ఎస్ ప్రారంభ కార్యక్రమం - ఉద్యోగుల హెల్త్కార్డులను ఆవిష్కరించిన భట్టి విక్రమార్క, రాజనరసింహ - 9.5 లక్షల మంది ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేలా ఈహెచ్ఎస్ తెచ్చామన్న భట్టి
Published : July 17, 2026 at 3:50 PM IST
Telangana Govt Launches New Health Scheme : ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు నగదు రహిత చికిత్సలు అందించేందుకు ఉద్దేశించిన నూతన ఈహెచ్ఎస్ పథకం ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు సచివాలయంలో ఎన్ఈహెచ్ఎస్ పోర్టల్, హెల్త్కార్డుల పంపిణీని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి దామోదరరాజనర్సింహాలు ప్రారంభించారు. అనంతరం ఉద్యోగ సంఘాల నేతలకు కొత్త హెల్త్ కార్డులు అందజేశారు. ఈ స్కీమ్లో భాగంగా ఉద్యోగుల నుంచి ప్రతి నెలా మూల వేతనంలో 1.5 శాతం చందా వసూలు చేస్తారు. అంతే మొత్తాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది. వైద్య చికిత్సలకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ (సీజీహెచ్ఎస్) రేట్లను వర్తింపజేస్తారు.
విద్యా, వైద్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం : ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో నూతన అధ్యాయం మొదలైందని అన్నారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయటంలో ఉద్యోగులు ఎంతో కీలకమని భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. ఉద్యోగులంతా మన బిడ్డలే అని ప్రభుత్వం బావించిందన్న భట్టి విక్రమార్క, వారి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు సమన్వయంతో పనిచేశామన్నారు. వైద్యఖర్చులను భరించలేని స్థితిలో ఉన్నామని ఉద్యోగులు గతంలో చెప్పారని ఆయన గుర్తుచేశారు. 9.5 లక్షల మంది ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం చూపేలా ఈహెచ్ఎస్ తెచ్చామన్నారు.
నగదు రహిత చికిత్స విషయంలో ఉద్యోగులు ఇకపై ధైర్యంగా ఉండొచ్చన్నారు. విద్య, వైద్యానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యమిస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పరిమితి రూ.10 లక్షలకు పెంచిందన్నారు. రాష్ట్రంలో 1.06 కోట్ల మంది పేదలకు ఆరోగ్యశ్రీ కింద కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందిస్తున్నామన్నారు. నగదు రహిత చికిత్స పథకాన్ని కావాలని ఉద్యోగులు ఏళ్లుగా అడుగుతున్నారని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఉద్యోగులు పదేళ్లపాటు అడిగినా ఈ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదన్నారు. ఉద్యోగుల మెడికల్ బిల్లులను కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పెండింగ్లో పెట్టిపోయిందన్నారు. ప్రజాప్రభుత్వం రూ.2వేల కోట్ల పెండింగ్ బిల్లులు క్లియర్ చేసిందన్నారు.
కొత్తగా మరో 24 వెల్నెస్ సెంటర్లు ప్రారంభిస్తాం : ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనరసింహ మాట్లాడుతూ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్కేర్ ట్రస్ట్ కింద ఖరీదైన వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో దాదాపు 91 శాతం మందికి రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు ఉన్నాయన్నారు. ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులను ఆదుకునే బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందన్నారు. కొత్తగా మరో 24 వెల్నెస్ సెంటర్లు ప్రారంభించనున్నట్లుగా తెలిపారు.