ETV Bharat / state

Municipal Results : క్యాంపు రాజకీయాలు షురూ! - అభ్యర్థులకు ఎస్ఈసీ హెచ్చరికలు జారీ

Municipal Results - కొనసాగుతున్న మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు - క్యాంపు రాజకీయాలకు తెరలేపిన పార్టీలు - అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం - కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే విజేతలపై చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక

Telangana State Election Commission
Telangana State Election Commission (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 13, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : పురపోరులో క్యాంపు రాజకీయాలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అప్రమత్తమైంది. కలెక్టర్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులకు ఎస్‌ఈసీ మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఈ నెల 16న ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నిక పూర్తయ్యే ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోనే ఉంటుందని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. ముగ్గురికి మించి కలిసి ఉండరాదని, ఎన్నికల కోడ్‌కు విరుద్ధంగా బస్సుల్లో వెళ్లరాదని తెలిపింది. ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఎన్నికల నియమావళికి కట్టుబడి ఉంటామని డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఇండిపెండెంట్లకు, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులకు గాలం : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. దీంతో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో క్యాంపు రాజకీయాలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అప్రమత్తమైంది. ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు ఈ నెల 16వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు మున్సిపాల్టీల్లో ఛైర్‌పర్సన్, వైస్ ఛైర్‌పర్సన్, కార్పొరేషన్లలో మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నిక జరగనుంది. దీంతో క్యాంపు రాజకీయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. విజేతలను ఆయా పార్టీలు వివిధ ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్లు చేజారకుండా రాజకీయ పార్టీలు జాగ్రత్త పడుతున్నాయి. పలు చోట్ల ఇండిపెండెంట్లకు, ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులకు గాలం వేస్తున్నారు.

విజేతలు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలి : ఈ పరిస్థితులపై అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కలెక్టర్లు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, జిల్లాల ఎన్నికల అధికారులకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. నిఘా, తనిఖీల బృందాలను మరింత అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ నెల 16న ఛైర్‌పర్సన్లు, మేయర్ల ఎన్నికలు ముగిసే వరకు ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉంటుందని ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఎన్నిక ధ్రువపత్రం స్వయంగా విజేతలకే అందచేయాలని తెలిపింది. ఎన్నికల కోడ్‌కు కట్టుబడి ఉంటామని విజేతలు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. డిక్లరేషన్ నమూనాను ఎన్నికల అధికారులకు ఎస్‌ఈసీ పంపించింది.

కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే విజేతలపై చర్యలు : బీఎన్‌ఎస్‌ఎస్‌ 163 సెక్షన్ అమలులో ఉంటుందని ముగ్గురికి మించి గుంపుగా ఉండరాదని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఎన్నికల కోడ్‌ ఉల్లంఘించేలా ప్రైవేట్, టూరిస్టు బస్సుల్లో వెళ్లవద్దని పేర్కొంది. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘించిన విజేతలు, పార్టీలకు వెంటనే నోటీసు ఇవ్వాలని జిల్లాల అధికారులను ఎస్‌ఈసీ ఆదేశించింది. కోడ్ ఉల్లంఘిస్తే డిక్లరేషన్, ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు విజేతలపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు పంపించాలని ఎస్‌ఈసీ తెలిపింది.

TAGGED:

ELECTION RESULTS 2026
STATE ELECTION COMMISSION
తెలంగాణ మున్సిపల్ ఫలితాలు
CAMP POLITICS
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.