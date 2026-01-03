ETV Bharat / state

'బల్దియా పీఠం మనదే అవ్వాలి!' : పుర పోరుకు పార్టీల సమాయత్తం

రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు 20వ తేదీలోగా నోటిఫికేషన్‌! - రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా బలమైన అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపే పనిలో పార్టీ ముఖ్య నేతలు - పార్టీల పేరుతో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు

Municipal Elections In Telangana
Municipal Elections In Telangana (EENADU)
Municipal Elections In Telangana : పురపాలక సంఘాల పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అధికార యంత్రాంగం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన ప్రకారం ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను వార్డుల వారీగా అధికారులు ప్రకటించి అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు బల్దియాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించుకునేందుకు అవసరమైన వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా బలమైన అభ్యర్థులను బరిలో నిలిపేందుకు క్షేత్ర స్థాయిలో బలమున్న అభ్యర్థులను గుర్తించే పనిలో పార్టీల ముఖ్యనేతలు సర్వేలు చేపడుతున్నారు.

  • ఎన్నికలు పార్టీ గుర్తులతో : పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీల గుర్తులు లేకుండా జరిగాయి. పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలు పార్టీల గుర్తుల మీద నిర్వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలైన కాంగ్రెస్, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీలు ఈ పోరును ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నాయి.
  • అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని మెజార్టీ బల్దియాల్లో జెండా ఎగుర వేసేందుకు ప్రత్యేక వ్యూహాలను సిద్ధం చేస్తోంది. ముఖ్యంగా డీసీసీ అధ్యక్షులపైనే ఈ బాధ్యతలు మోపాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ఎమ్మెల్యేలు, నియోజకవర్గ పార్టీ బాధ్యులను సమన్వయం చేసుకొని పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందేందుకు అవసరమైన కసరత్తు చేపట్టాలని రెండు రోజుల కిందట పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్‌ గౌడ్‌ డీసీసీలకు ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను డీసీసీల పనితీరుకు ప్రామాణికంగా తీసుకుంటామని వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది.
  • బీఆర్​ఎస్​ ముఖ్య నేత హరీశ్​రావు బల్దియా ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచే పావులు కదుపుతున్నారు. పటాన్‌చెరు నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా ఐదు పురపాలికలున్నాయి. వీటిలో గెలుపొంది సత్తా చాటేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టారు. బలమైన నేతలకు క్షేత్రస్థాయిలో పని చేసుకోవాలని సంకేతాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. ఇందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
  • బీజేపీ సైతం అన్ని పురపాలికల్లో పోటీ చేసి మెజార్టీ కౌన్సిలర్లు గెలిపించేందుకు అవసరమైన కసరత్తు చేస్తోంది.

మూడు జిల్లాలో ఓటర్ల సంఖ్య :

  • సంగారెడ్డి జిల్లాలో 11 పురపాలికలు, 256 వార్డులు, 3,54,167 ఓటర్లు ఉన్నారు.
  • సిద్దిపేట జిల్లాలో 4 పురపాలికలు, 72 వార్డులు, 1,01,090 ఓటర్లు ఉన్నారు.
  • మెదక్​ జిల్లాలో 4 పురపాలికలు, 75 వార్డులు, 87,615 ఓటర్లు ఉన్నారు.

జనవరి మూడో వారం నాటికి సిద్దంగా : రాష్ట్రంలో కొన్ని రోజుల క్రితం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఆ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలతో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉత్సాహంగా​ ఉంది. ఇదే దూకుడుతో రాష్ట్రంలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధమవుతోంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్​ మొదలయ్యేలోపు అంటే ఫిబ్రవరి రెండో వారం నాటికి ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని చూస్తోంది. జనవరి మూడో వారం నాటికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​కు సూచించినట్లు సమాచారం. సర్కారు సూచనల మేరకు అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు సైతం మొదలుపెట్టారు.

20వ తేదీలోగా నోటిఫికేషన్‌ : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు షెడ్యూల్‌ సిద్ధమైంది. ఈ నెల 11 లేదా 20వ తేదీలోగా నోటిఫికేషన్‌ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకు తగ్గట్లుగా ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ కసరత్తు మొదలుపెట్టాయి. గడువు ముగిసిన 117 మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయించింది. ఎన్నికల సంఘం జనవరి 1న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించింది. ఈ నెల 10న తుది జాబితా వెలువరిస్తుంది. దీంతో ఈ నెల 11న ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ సంక్రాంతి పండగ, సెలవుల కారణంగా కుదరకపోతే 20న విడుదల చేస్తారు. ఇందుకు అనుగుణంగా, మిగతా ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా పురపాలక పట్టణాభివృద్ది శాఖ సిద్ధమవుతోంది.

