తుది దశకు చేరుకున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు - ఈసారి పద్దు రూ.3.20 లక్షల కోట్లకు పైనే!

ఇవాళ పూర్తి కానున్న సన్నాహక సమావేశాలు - రానున్న బడ్జెట్ రూ.3.20 లక్షల కోట్లకుపైగా ఉండవచ్చని అంచనా - బడ్జెట్లో సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తారని సమాచారం
Published : March 10, 2026 at 7:39 AM IST
Telangana Budget 2026-2027 : రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు తుదిదశకు చేరుకుంటోంది. సన్నాహక సమావేశాలు ఇవాళ పూర్తి కానున్నాయి. అన్ని శాఖల నుంచి వచ్చిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి ఆదాయ, వ్యయాలను బేరీజు వేసుకొని పద్దులు ఖరారు చేయనున్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ రూ.3 లక్షల 4 వేల కోట్లకు పైగా ఉండగా, రానున్న బడ్జెట్ రూ.3.20 లక్షల కోట్లకు పైగా ఉండవచ్చని అంచనా.
ఈ నెల 16న బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం : 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ వచ్చే వారం ఉభయ సభల ముందుకు రానుంది. ఈ నెల 16వ తేదీ నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండగా, 20వ తేదీన రాష్ట్ర వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రాష్ట్ర వార్షిక ప్రణాళిక తయారీ కోసం కసరత్తు చాలా రోజులుగా కొనసాగుతోంది. అన్ని శాఖల నుంచి ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు అందాయి. కొన్ని శాఖలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలపై ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క ఇప్పటికే సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహించారు. మిగిలిన శాఖలకు సంబంధించిన సన్నాహక సమావేశాలను ఇవాళ పూర్తి చేయనున్నారు.
నేటితో సన్నాహక సమావేశాలు పూర్తి : తొమ్మిది మంది మంత్రులకు సంబంధించిన శాఖలతో పాటు ముఖ్యమంత్రి వద్ద ఉన్న పురపాలక, విద్య, హోం శాఖల ప్రతిపాదనలపై ఇవాళ సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సంబంధిత మంత్రులు, ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులతో డిప్యూటీ సీఎం సమావేశం అవుతారు. ఆయా శాఖల అవసరాలు, ఇప్పటికే అందించిన ప్రతిపాదనలు, సంబంధిత అంశాలపై పూర్తిస్థాయిలో సమీక్షించి ప్రతిపాదనలు ఓ కొలిక్కి తీసుకొస్తారు. నేటితో సన్నాహక సమావేశాలు పూర్తి చేసుకుని తదుపరి ప్రక్రియపై ఆర్థిక శాఖ కసరత్తు చేయనుంది. అన్ని శాఖల ప్రతిపాదనలను క్రోడీకరించి, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం రాష్ట్ర ఆదాయ, వ్యయాలను బేరీజు వేసుకొని బడ్జెట్ పద్దులకు తుదిరూపు ఇస్తారు.
బడ్జెట్ రూ.3.20 లక్షల కోట్లకుపైనే! : 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ పద్దు రూ.3,04,865 కోట్లు ఉంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో జనవరి నెలాఖరు వరకు పది నెలల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1,93,313 కోట్ల వ్యయం చేసింది. మిగిలిన రెండు నెలల్లో చేసే వ్యయం, ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని బడ్జెట్ అంచనాలను సవరించనున్నారు. సవరించిన బడ్జెట్ ఆధారంగా వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రభుత్వానికి పన్నులు, ఇతర మార్గాల్లో వచ్చే ఆదాయం, కేంద్ర నిధులు, అప్పులు, ఇతర అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం బడ్జెట్ పద్దు ఖరారు చేస్తారు. రానున్న బడ్జెట్ పద్దు రూ.3.20 లక్షల నుంచి రూ.3.30 లక్షల కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా. ఆర్థిక శాఖ కసరత్తు మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్ని అంశాలను పరిశీలించి బడ్జెట్కు తుది రూపు ఇస్తారు. సంక్షేమానికి బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేస్తారని సమాచారం.
మార్చి 22 నుంచి బడ్జెట్పై చర్చ : రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలకు రంగం సిద్ధమైంది. మార్చి 16వ తేదీ నుంచి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై ఫిబ్రవరి 23న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో చర్చించారు. మార్చి 16న తొలిరోజు గవర్నర్ ప్రసంగం ఉంటుంది. మార్చి 17, 18 తేదీల్లో గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతారు. మార్చి 19న ఉగాది ఉండటంతో 20వ తేదీ సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. ఆ మరుసటి రోజు సభ్యులకు (21వ తేదీన) సెలవు ఇచ్చి, మళ్లీ 22 నుంచి బడ్జెట్పై చర్చ ప్రారంభం కానుంది. మార్చి 30 వరకు అసెంబ్లీ నిర్వహించేలా మంత్రిమండలిలో చర్చ జరిగింది.
