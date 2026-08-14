ఈ నెల 23 అర్ధరాత్రి నుంచి ఆటోలు, క్యాబ్లు బంద్ - ప్రకటించిన కార్మిక సంఘాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరవధిక సమ్మె - ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని డిమాండ్ - డ్రైవర్లకు రూ.12,000 అందించే పథకంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి
Published : August 14, 2026 at 12:47 PM IST
Auto Cab Drivers Announce Strikes : ఆటో కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ నెల 23 అర్ధరాత్రి నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరవధిక సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు వివిధ కార్మిక సంఘాల నాయకులు ప్రకటించారు. హైదరాబాద్లోని బాగ్ లింగంపల్లిలో ఉన్న సుందరయ్య కళా నిలయంలో రాష్ట్ర ఆటో, యాప్ ఆధారిత రవాణా సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గురువారం జరిగిన సమావేశంలో 17 కార్మిక సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు.
లక్షలాది ఆటో, రిక్షాలతో హైదరాబాద్ దిగ్బంధిస్తాం : ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించకపోతే, సమ్మెలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి నివాసం, అసెంబ్లీ, ప్రజా భవన్లను ముట్టడించే కార్యక్రమాలు చేపడతామని ఐకాస కన్వీనర్ బి.వెంకటేశం తెలిపారు. లక్షలాది ఆటో రిక్షాలతో హైదరాబాద్ను దిగ్బంధిస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఆటో, రవాణా రంగాల కార్మికుల కోసం సంక్షేమ మండలిని ఏర్పాటు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలకు అనుగుణంగా ఆటో మీటర్ ఛార్జీలను పెంచాల్సిన అవసరాన్ని వారు నొక్కి చెప్పారు.
ప్రభుత్వం కొత్త యాప్ను ప్రవేశపెట్టాలి : ఓలా, ఉబర్, ర్యాపిడో స్థానంలో ప్రభుత్వం సొంతంగా కొత్త యాప్ను ప్రవేశపెట్టాలని వారు కోరారు. అలాగే ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.12,000 ఆర్థిక సహాయం అందించే పథకం అమలుపై దృష్టి సారించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అనంతరం గాజుల ముఖేశ్ గౌడ్, మారయ్య, శ్రీకాంత్, రవిశంకర్, ప్రవీణ్, మల్లేశ్ గౌడ్ తదితర నాయకులు సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఆటో, రిక్షా డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై వినతి పత్రాలు సమర్పించేందుకు ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులను కలిశామని వారు తెలిపారు. గతంలో జరిగిన ఒక రోజు సమ్మె సమయంలో తమ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని హామీలు ఇచ్చినప్పటికీ, ఇప్పటి వరకు ఒక్క హామీ కూడా నెరవేరలేదని వారు ఆరోపించారు.
డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం ఆగదు : తమ న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని వారు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా నిరవధిక బంద్ను తెలియజేసే పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాదగిరి (టీఎన్టీయూసీ), శివానంద్ (టీఏఎమ్డీయూ), శ్రీనివాస్ (జీయూటీఎస్), జామా (జీహెచ్ఏడీయూ), దయానంద్ (టీటీడబ్ల్యూయూ), కొమురయ్య (టీఏడీయూ) రాజు గౌడ్ (క్యాబ్ యూనియన్), ఐకాస నేతలు రవికుమార్, సలీం, మజాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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