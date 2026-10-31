మంత్రి శ్రీధర్బాబు డిజిటల్ రూపం - 'ఏఐ మినిస్టర్'ను ఆవిష్కరించిన స్టార్టప్ సంస్థ
AI Minister Telangana : మంత్రి శ్రీధర్బాబు డిజిటల్ క్లోన్ను టెన్సర్ గో స్టార్టప్ సంస్థ ఆవిష్కరించింది. దీనికి 'ఏఐ మినిస్టర్' అనే నామకరణ చేసింది. ఇది ప్రభుత్వ విధానాలపై ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది.
Published : October 31, 2026 at 9:36 AM IST
సాంకేతికత రోజురోజుకూ అభివృద్ధి చెందడంతో ఏఐ వినియోగం కూడా భారీగా పెరుగుతోంది. దీంతో ఫొటోలు, వీడియోలను ఎడిట్ చేసేందుకు, కంటెంట్ క్రియేట్ చేసేందుకు అనేక రకాలుగా ఏఐను వినియోగిస్తున్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వ విధివిధానాలపై సందేహాలు తీర్చేందుకు 'ఏఐ మినిస్టర్'ను ఆవిష్కరించనుంది ఓ స్టార్టప్ సంస్థ.
ఏఐ మినిస్టర్
ఒకే రోజులో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడం, వారి హావభావాలను అర్థం చేసుకొని తగిన విధంగా సమాధానమివ్వడం ఏ ప్రజా ప్రతినిధికైనా చాలా కష్టమైన పని. అయితే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాంకేతికత అటువంటి పనిని చాలా సులభతరం చేస్తుందని హైదరాబాద్కు చెందిన 'టెన్సర్ గో' అనే కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ పనికి 'ఏఐ మినిస్టర్' అని పేరు పెట్టింది. ఏఐ సాంకేతికత సహాయంతో రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు డిజిటల్ క్లోన్ రూపాన్ని సృష్టించింది. ఈ డిజిటల్ రూపం ప్రజలతో మాట్లాడగలదు. ప్రభుత్వ పథకాలు, విధానాలపై వారు అడిగే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది. ప్రశ్న అడిగిన వారి భావోద్వేగాలకు అనుగుణంగా స్పందిస్తుంది.
రియల్ టైమ్లో సమాధానం
ఇది తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ మాధ్యమాలలో ఏ భాషలోనైనా ప్రశ్నలకు రియల్ టైమ్లో సమాధానమిస్తుంది. సమాచారాన్ని గుర్తుంచుకోవడం, విశ్వసనీయమైన సమాచారం ఆధారంగా స్పందించడం వంటి ప్రత్యేకతలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఆడియో, విజువల్ సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా సంభాషణలోని సూక్ష్మాంశాలను, సంకేతాలను అర్థం చేసుకొనేలా దీనిని రూపొందించారు. సుమారు 3,300 మంది సాంకేతిక నిపుణుల సమక్షంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు, ఇటీవల ఈ అధునాతన సాంకేతికతను ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏఐకి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న నేపథ్యంలో డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీలలో జరగనున్న 'ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్'లో ఈ మోడల్ను ప్రదర్శించనున్నారు.
ఏఐ పనిచేసే విధానం
ప్రస్తుతం దీనికి వివిధ ప్రభుత్వ విధానాలు, పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించిన సమస్యలు, రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రాధాన్యతలపై శిక్షణ ఇచ్చారు. మొదటి దశలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి ప్రణాళికలు, పారిశ్రామిక విధానాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడంతోపాటు పౌరుల నుంచి ప్రశ్నలు, అభిప్రాయాలు సేకరించి వాటిని రోజువారీ నివేదికల రూపంలో మంత్రికి అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఏ ప్రాంతంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయో గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా, క్షేత్రస్థాయి అవసరాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి విధాన రూపకర్తలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రెండో దశలో ఏఐ మంత్రితో మాట్లాడటం ద్వారా ఫిర్యాదులు సమర్పించడం, వాటి స్థితిని తెలుసుకోవడం, స్థానిక సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావడం వంటి సౌకర్యాలను ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
బలమైన సహాయకుడిగా ఉపయోగం
ఏఐ మినిస్టర్ మోడల్ డిజిటల్ పాలనను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో సహాయపడుతుందని రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ సలహాదారు సాయి కృష్ణ అన్నారు. "ఈ మోడల్కు సంభాషణ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా కాంటాక్ట్లెస్ సెన్సార్ల నుంచి పొందిన సమాచారంతో ప్రశ్న అడిగిన వ్యక్తుల హృదయ స్పందన రేటు, రక్తపోటు, శ్వాస రేటు, రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయి వంటి శారీరక సూచికలను అంచనా వేయగల సాంకేతిక సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి. అయితే ఏఐ మినిస్టర్ అనే సాంకేతిక మానవ మేధస్సునకు, నాయకత్వానికి ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ప్రభుత్వ పాలన విధానాల్లో, పథకాల అమలులో, ప్రజా సమస్యలను స్వీకరించి విశ్లేషించడంలో దీనిని ఒక బలమైన సహాయకుడిగా ఉపయోగించవచ్చు" అని సాయి కృష్ణ తెలిపారు.