టెన్త్​ విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - రీవెరిఫికేషన్​, రీకౌంటింగ్​కు మే 14 వరకు అవకాశం

పదో తరగతి పరీక్షలో ఫెయిల్​ అయినవారికి విద్యాశాఖ నుంచి గుడ్​న్యూస్ - మార్కుల లెక్కింపుతో పాటు, సమాధాన పత్రాలు పొందేందుకు వీలు - మే 14 వరకు సప్లిమెంటరీ, రీవెరిఫికేషన్​, రీకౌంటింగ్​కు దరఖాస్తుకు అవకాశం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 7, 2026 at 12:23 PM IST

SSC Recounting and Re-verification Applications : పదో తరగతి పరీక్ష ఫలితాల్లో ఫెయిల్​ అయినా, రాసిన ఏ సబ్జెక్టుల్లోనైనా తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వారికి పునఃపరిశీలనకు విద్యాశాఖ మరో అవకాశం కల్పించింది. మార్కుల లెక్కింపుతో పాటు, సమాధాన పత్రాలు పొందేందుకు వీలు కల్పించింది. అయితే దీనిపై సరైన అవగాహన లేక చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేక పోతున్నారు. మే 14 వరకు సప్లిమెంటరీ, రీవెరిఫికేషన్​, రీకౌంటింగ్​కు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

పదో తరగతి పరీక్షలు గట్టెక్కడానికి కొందరు విద్యార్థులు ఎన్నో అవస్థలు పడుతున్నారు. కొంతమంది తాము రాసిన పరీక్షల్లో ఆశించిన దానికన్నా తక్కువగా మార్కులు వచ్చాయని చెబుతుంటారు. ఇలాంటి వారి కోసం ప్రభుత్వం మంచి అవకాశం కల్పించింది. పరీక్షల్లో అనుత్తీర్ణులైన వారు పునఃపరిశీలనతో పాటు త్వరలో నిర్వహించనున్న సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు సైతం దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. రెండింటికి ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ఒక్కో సబ్జెక్టుకు రూ.1000 చెల్లింపు : విద్యార్థులు జవాబు పత్రాలను పొందడంతో పాటు రీ-కరెక్షన్ ఒక్కో సబ్జెక్టుకు రూ.1000 చొప్పున ఫీజు చెల్లించాలి. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం విద్యాశాఖ ఆన్​లైన్ పోర్టల్​లోనే పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఆన్సర్​ షీట్​ జిరాక్స్​ పొందాలంటే మార్కుల పునఃపరిశీలనకు దరఖాస్తు అవసరం లేదు. దీనిలో అభ్యర్థుల సమాధాన పత్రాలు తిరిగి లెక్కిస్తారు. విద్యార్థి రాసిన అన్ని జవాబులు మార్కులు వేశారా లేదా అనే విషయాన్ని పరిశీలిస్తారు. ఒకవేళ మార్కులు వేయనివి ఉంటే పరిశీలించి మార్కులు కేటాయిస్తారు. రీవెరిఫికేషన్​ అనంతరం సమాధాన పత్రాలు విద్యార్థుల మొబైల్​కి పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. దరఖాస్తులను సంబంధిత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుల ద్వారా అవసరమైన పత్రాలను అప్లోడ్​ చేసి డీఈవో కార్యాలయానికి అందించిన వాటిని మాత్రమే అంగీకరిస్తారు. పోస్టు ద్వారా పంపిన దరఖాస్తులు ఆమోదించేందుకు అవకాశం లేదు.

రీకౌంటింగ్​కి ఆన్​లైన్​లో దరఖాస్తు : విద్యార్థులు సాధించిన మార్కుల లెక్కింపు కోసం ప్రతి సబ్జెక్టుకు రూ.500 చొప్పున దీనిని వ్యక్తిగతంగా బ్యాంకు చలానా రూపంలో చెల్లించి ఆన్​లైన్​లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు సంబంధిత సబ్జెక్టులో వచ్చిన మార్కులను లెక్కించి ఏవైనా తప్పులుంటే సరిచేస్తారు. కానీ ఆ సమాధానాలు ప్రత్యేక్షంగా వీక్షించే అవకాశం లేదు. గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. రీకౌంటింగ్​, రీవెరిఫికేషన్​లను వ్యక్తిగతంగా లేదా పాఠశాల ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

రీవెరిఫికేషన్​, రీకౌంటింగ్​కు ఇక సులువైనా పద్ధతిలో : ఈసారి గత ఏడాది తిప్పలు తప్పాయి. గత కొన్నేళ్లుగా ఇంటర్మీడియట్​ జవాబుపత్రాల పునఃలెక్కింపు, పునఃపరిశీలనకు వెబ్​సైట్​ నుంచి ఒక్క నిమిషంలో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ పదోతరగతి వచ్చేసరికి దరఖాస్తు ఫారాన్ని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం వెబ్​సైట్​ నుంచి డౌన్​లోడ్​ చేసుకొని బ్యాంకు చలానా తీసి జిల్లా కేంద్రాల్లో డీఈవో కార్యాలయాల్లో ఏర్పాటు చేసే కౌంటర్లలో ఇవ్వాలి.

ప్రస్తుతం డిజిటల్​ యుగంలో కూడా బ్యాంకులకు వెళ్లడం దరఖాస్తులను కార్యాలయాల్లో ఇవ్వడం ఎప్పటినుంచో కొనసాగుతూనే ఉంది. ఎంత మంచి డైరెక్టర్లు వచ్చినా టెక్నాలజీని వినియోగించుకొని ప్రక్రియను సులభతరం చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇక నుంచి పీడీఎఫ్ చేసి ఆయా పాఠశాలల్లోనే లాగిన్​లో సౌకర్యం ఉంచుతారు. అవసరమైతే విద్యార్థులు డౌన్​లోడ్​ చేసుకుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు త్వరగా జవాబు పత్రాలు అందుతాయని డైరెక్టర్​ శ్రీహరీ పేర్కొన్నారు. అలాగే కనీసం ఐదు కంప్యూటర్లు ఉన్న పాఠశాలలను ఎంపిక చేస్తున్నామని, అక్కడ సబ్జెక్టు నిపుణులు జవాబుపత్రాలను పునఃపరిశీలిస్తారని వివరించారు. విద్యాశాఖ రీవెరిఫికేషన్​కు, రీకౌంటింగ్​కు మే 14 లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

