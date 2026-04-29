పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల - ఒక్క క్లిక్​తో మీ రిజల్ట్స్​ తెలుసుకోండి

తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల - రిజల్ట్స్​ను రిలీజ్​ చేసిన ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు - సప్లమెంటరీ పరీక్షల తేదీలు, అత్యధిక, అత్యల్ప ఉత్తీర్ణతలు సాధించిన జిల్లాల వివరాల ప్రకటన

Telangana SSC Results 2026
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 2:01 PM IST

Updated : April 29, 2026 at 2:19 PM IST

Telangana SSC Results 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. విద్యాశాఖ సెక్రటరీ యోగితా రాణా, స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్​ డిపార్ట్​మెంట్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్​లతో కలిసి ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు ఫలితాలను విడుదల చేశారు. మొత్తంగా 95.15 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. బాలికల్లో 96.26 శాతం, బాలురు 94.07 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు చేశారు. 5,731 పాఠశాలల్లో 100 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదు కాగా, 6 పాఠశాలల్లో 0 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. ములుగు జిల్లాలో అత్యధికంగా 99.30 శాతం, అత్యల్పంగా హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 89.23 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాల్లో 99.10 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల్లో 89.14 శాతం, ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థుల్లో 95.86 శాతం, ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థుల్లో 86.71 శాతం మంది ఉత్తీర్ణులయ్యారు. ఫలితాల కోసం ఈ లింక్​లపై క్లిక్ చేయండి.

  • ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 86.18 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • జడ్పీ పాఠశాలల్లో 93.53 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • మోడల్ పాఠశాలల్లో 97.83 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • కేజీబీవీ పాఠశాలల్లో 98 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • ప్రైవేటు పాఠశాలాల్లో 95.81 శాతం ఉత్తీర్ణత
  • సున్నా శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించిన ఆరు పాఠశాలలు ప్రైవేటువే
  • మొత్తం 2,065 జడ్పీ పాఠశాలల్లో నూరు శాతం ఉత్తీర్ణత

రీకౌంటింగ్ ఎప్పటినుంచంటే? రేపటి నుంచి మే 15 వరకు రీకౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ దరఖాస్తులకు అవకాశం కల్పించారు. జూన్ 5 నుంచి 12 వరకు పదో తరగతి అడ్వాన్స్​డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. రేపట్నుంచి మే14 వరకు అడ్వాన్సుడు సప్లిమెంటరీ ఫీజు చెల్లింపునకు అవకాశం కల్పించారు.

