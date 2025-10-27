ఇదేంటి శ్రీనివాసా! - ఒక్కరిని పిలిస్తే ఏకంగా 2 వేల మంది పలికారు
46 వాట్సప్ గ్రూపుల్లో 25,000 మంది శ్రీనివాసులు - టీఎస్ఎస్ఎస్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఆత్మీయ సమ్మేళనం - కరీంనగర్లో నిర్వహణ - సంస్థ పేరుతో సమాజానికి ఉపయోగపడేలా కార్యక్రమాలు
Published : October 27, 2025 at 11:45 AM IST
Telangana Srinivas Seva Samstha : అది కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం మల్కాపూర్ శివారులోని ఓ ఫంక్షన్ హాలు. ఆదివారం అక్కడ నిర్వహించిన ఓ సమ్మేళనానికి రెండు వేల మంది హాజరయ్యారు. అందరి నుదుటన తిరునామాలు. శ్రీనివాసా అని పిలిస్తే వారంతా ముక్తకంఠంతో పలికారు. ఎందుకంటే అందరి పేరూ అదే. 'శ్రీనివాస్' పేరున్న వారందరినీ ఏకతాటిపైకి తీసుకు రావాలన్న సంకల్పంతో కరీంనగర్కు చెందిన వూటుకూరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి 2023లో 'తెలంగాణ శ్రీనివాసుల సేవా సంస్థ'ను ప్రారంభించారు. చిన్న వాట్సప్ గ్రూపుతో మొదలైన ఈ ఉత్సాహం, రెండేళ్లలో వేల మందికి విస్తరించింది. తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల్లో శ్రీనివాస్ పేరున్న సుమారు 25,000 మంది తెలుగు వారిని 46 వాట్సప్ గ్రూపుల ద్వారా ఏకం చేశారు.
రెండు వేల మంది శ్రీనివాస్లు ఒకేచోట : తెలంగాణ శ్రీనివాసుల సేవా సంస్థ - టీఎస్ఎస్ఎస్ ద్వితీయ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కరీంనగర్లో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి విశేష స్పందన వచ్చింది. పలు రాష్ట్రాల నుంచి తరలివచ్చిన శ్రీనివాస్ పేరు ఉన్న సుమారు 2 వేల మంది ఒకేచోట చేరారు. శ్రీనివాసులంతా గోవింద నామాలు ధరించి వచ్చారు. శ్రీనివాస అంటే ఒక్కసారి రెండువేల మందికిపైగా పలికారు.
తలసేమియా బాధితుల కోసం నిర్వహించిన రక్తదానంలో సుమారు 300 మంది పాల్గొన్నారు. అనంతరం అయోధ్యలో బాలరాముని ఆలయంలో పూజలు అందుకున్న బంగారు రామ పాదుకలను దర్శించుకున్నారు. వారంతా గోవింద నామాలు పఠించే సమయంలో ప్రాంగణమంతా గోవింద నామస్మరణతో మార్మోగింది. జగిత్యాలకు చెందిన ఓ శ్రీనివాస్ తిరుమల వెంకటేశ్వరస్వామి వేషధారణలో అందరినీ అలరించారు.
సమాజానికి ఉపయోగపడేలా కార్యక్రమాలు : సుమారు రెండు నెలల నుంచి సలహా మండలి ఆధ్వర్యంలో సామాజిక మాధ్యమాల్లో ప్రచారం కల్పించటంతో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి శ్రీనివాసులు తరలివచ్చారు. సమాజంలో విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతామంటూ వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా వారు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. 2023 లో ఓ అధ్యాత్మిక కార్యక్రమంలో భాగంగా వచ్చిన ఆలోచనకు అనుగుణంగా వూట్కూరి శ్రీనివాస రెడ్డి వాట్సాప్ గ్రూప్ను ప్రారంభించారు.
ప్రస్తుతం తెలంగాణ శ్రీనివాసుల సేవ సంస్థ పేరుతో 43 శ్రీనివాసుల గ్రూపులుండగా, సుమారు 25 వేల మంది సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆ సమ్మేళనాన్ని వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గుర్తించి అవార్డు అందించారు. సమాజానికి ఉపయోగపడేలా తమ సంస్థ పని చేస్తుందని టీఎస్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ వూట్కూరి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు.
అనాథలకు అన్నదానాలు : టీఎస్ఎస్ఎస్ తరపున వృద్ధులకు, అనాథలకు అన్నదానాలు చేస్తున్నామని గ్రూప్ ఛైర్మన్ శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు. ఈ రోజు తమలోని ఓ వ్యక్తి పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఓ పుచ్చకాయను కట్ చేయించాం అని చెప్పారు. దీనివల్ల రైతన్నకు ఉపయోగం, సాలువ కప్పడం వల్ల నేతన్నకు ఉపయోగమని అన్నారు. జన్మదినం సందర్భంగా అతనికి ఒక భగవద్గీతను బహుకరించామని తెలిపారు.
"ఇలా శ్రీనివాస్లు అంతా బృందంలా ఏర్పాటవ్వాలనేది కాళేశ్వరంలోని ఆచార్య శ్రీనివాస్ ఆలోచన. దీనికి రూపం దిద్దుతూ నేను కరీంనగర్ జిల్లా శ్రీనివాస్ గ్రూపును ప్రారంభించాను. ఇప్పటి వరకు 1200 మందికి లైవ్ డొనేషన్స్ను ఇచ్చాము. రక్తదానాలు చేశాము. ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని విద్యార్థులకు పెన్నులు, పుస్తకాలు పంచుతూ ప్రతిభకు పట్టాభిషేకం అనే కార్యక్రమం చేపట్టాం. " - వూటుకూరి శ్రీనివాస్, టీఎస్ఎస్ఎస్ ఛైర్మన్
వారంతా స్నేహితులే - ఏనాడు కలవరు - వారి సంకల్పం మాత్రం సాయం చేయడమే!!
శ్రీనివాసులంతా ఒకే చోట - అరుదైన ఘట్టానికి వేదిక కానున్న కరీంనగర్