ETV Bharat / state

సర్వే రిపోర్ట్ : తెలంగాణలో పెరుగుతున్న చిన్న కుటుంబాలు - ఆ సామాజికవర్గంలో వృద్ధులు ఎక్కువ, పిల్లలు తక్కువ

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న చిన్న కుటుంబాల సంఖ్య - ఓసీల్లో వృద్ధులు ఎక్కువ, పిల్లలు తక్కువ - ఆ రెండు సామాజిక వర్గాల్లో బాల్య వివాహాలు అధికం - వెల్లడించిన సమగ్ర కుటుంబ సర్వే

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 17, 2026 at 9:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Comprehensive Family Survey Report Revealed Key Facts : సమాజంలో ఒకప్పుడు ఎక్కువగా ఉమ్మడి కుటుంబాలే ఉండేవి. కానీ కాలంతో పాటు కుటుంబ వ్యవస్థలోనూ మార్పులు వస్తున్నాయి. క్రమంగా చిన్న ఫ్యామిలీల సంఖ్య పెరుగుతోంది. సగటున ఒక్కో కుటుంబ పరిమాణం 3.16గా ఉన్నట్లుగా తెలంగాణ కుటుంబ సర్వేల్లో వెల్లడైంది. రాష్ట్రంలో వివిధ సామాజిక వర్గాల వారీగా కుటుంబ పరిమాణం 2.9 నుంచి 3.5గా నమోదైంది. భర్త, భార్య, ఒకరు లేదా ఇద్దరు పిల్లల తరహాలో ఉండే కుటుంబాలు, ఇప్పుడు ఒక్కరే చాలు అన్నట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఓసీ కుటుంబాల్లో అత్యల్పంగా 2.9 మంది మాత్రమే ఉంటే, బీసీల్లో 3.1, ఎస్సీల్లో 3.2, ఎస్టీల్లో 3.3, ముస్లింలలో 3.5గా ఉంది.

తెలంగాణ లింగ నిష్పత్తి ఎంతంటే? : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి 1000 మంది పురుషులకు 979 మంది మహిళలు ఉన్నారు. లింగ నిష్పత్తి అత్యల్పంగా ఓసీల్లో, మెరుగ్గా బీసీ-సీ, ఎస్సీ వర్గాల్లో ఉంది. ఓసీల్లో ప్రతి 1000 మందికి 946 మంది మహిళలు ఉన్నారు. బీసీ-సీలో 1,023 మంది, ఎస్సీల్లో 1,007 మంది మహిళలు ఉన్నారు. ముస్లిం మైనార్టీల్లో 959 మంది ఉన్నట్లు సర్వేలో సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో వెల్లడైంది. ఎస్టీల్లో 961, బీసీల్లో 983గా ఉంది. బీసీల్లో వర్గీకరణ ప్రకారం పరిశీలించినట్లయితే బీసీ-ఏలో 987, బీసీ-బీలో 988, బీసీ-సీలో 1023, బీసీ-డీలో 986, బీసీ-ఈలో 959గా ఉంది.

ఓసీల్లో పిల్లలు తక్కువ - వృద్ధులు ఎక్కువ : రాష్ట్రంలో వయసుల వారీగా జనాభాను పరిశీలించినట్లయితే ఓసీల్లో వృద్ధులు అధికంగా ఉన్నారు. చిన్నారులు, వయోజనులు, బాలల సంఖ్య తక్కువగా ఉంటోంది. 30-64 ఏళ్లలోపు వయసున్న వారి సంఖ్య మిగతా సామాజికవర్గాల వారితో పోల్చినట్లయితే ఎక్కువగా ఉంది. 0-14 ఏళ్లలోపు పిల్లలను పరిశీలిస్తే బీసీ-ఈలో అధికంగా ఉన్నారు. ఐదేళ్లలోపు చిన్నారులు 9.8 శాతం ఉండగా, 6-14 ఏళ్లలోపు పిల్లలు 16.6 శాతం మంది ఉన్నారు.

ఎస్సీల్లో వితంతువులు ఎక్కువ : సమగ్ర కుటుంబ సర్వే వివరాలు పరిశీలించినట్లయితే వితంతువులు ఎస్సీ (షెడ్యూల్డ్​ క్యాస్ట్​)లో ఎక్కువగా ఉన్నారు. జనాభాలో 5.4 శాతం మంది వితంతు మహిళలు ఉన్నారు. ఎస్సీ జనాభాలో అది 6.2 శాతంగా ఉంది. వితంతు జనాభా అతి తక్కువగా ముస్లింలలో 4.1గా నమోదైంది. ఎస్టీల్లో 4.9, బీసీల్లో 5.5, ఓసీల్లో 4.6 శాతంగా ఈ సంఖ్య ఉంది. భార్య మరణించగా ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన పురుషులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 0.6 శాతం మంది ఉంటే, అత్యధికంగా బీసీ-సీలో 0.9 శాతంగా ఉంది. వివాహ బంధం నిలబడకపోవడం వల్ల విడాకులు తీసుకున్న వారి శాతం 0.6గా నమోదైంది. ఈ సంఖ్య అత్యధికంగా బీసీ-సీలో 0.9 శాతం ఉంది.

ఆ రెండు వర్గాల్లో బాల్య వివాహాలు అధికం : బాలికలకు 18 సంవత్సరాల్లోపు, బాలురకు 21 ఏళ్లలోపు వివాహాలు చేయడమనేది చట్ట వ్యతిరేకం. కుటుంబ సర్వేలో వెల్లడైన సమాచారం మేరకు బాల్య వివాహాలు ఎక్కువగా ఓసీ, ముస్లిం వర్గాల్లో జరిగాయి. బాలికల వివాహాల శాతం ఆయా సామాజిక వర్గాల్లో 6.9 శాతం ఉంది. బాలుర వివాహాల్లో ఓసీల్లో 6.5, బీసీ-ఈలో 6.4 శాతంగా నమోదైంది. రాష్ట్రంలో బాలికల వివాహాలు 5.6 శాతంగా ఉండగా, బాలుర వివాహాలు 5.0 శాతంగా ఉంది. బాలుర వివాహాల శాతం బీసీ-బీ, బీసీ-డీ వర్గాల్లో అత్యంత తక్కువగా ఉన్నాయి.

పురుషులదే ఆధిపత్యం : కుటుంబ యజమానిగా మహిళలకు అన్ని రంగాల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెద్ద పీట వేస్తున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో పురుషుల ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. వాస్తవానికి 25.1 శాతం కుటుంబాలకు మహిళలే యజమానులుగా ఉన్నారు. మహిళలు కుటుంబ యజమానులుగా కొనసాగుతున్న సామాజిక వర్గాల్లో ఎస్సీ, ముస్లిం వర్గాలు ముందున్నాయి. ఈ వర్గాల్లో మహిళలు యజమానులుగా ఉన్న కుటుంబాలు 27.9 శాతంగా ఉంది. ఎస్టీల్లో ఇది 23.5 శాతం, ఓసీ వర్గాల్లో 20.6 శాతంగా ఉంది.

80.2 శాతం మందికి మాతృభాష తెలుగు : రాష్ట్రంలో 80.2 మంది ప్రజలకు తెలుగు మాతృభాష. గిరిజన భాషలు అధికంగా మాట్లాడే షెడ్యూల్ తెగల్లో 31.7 శాతం, ఉర్దూ ప్రధానంగా మాట్లాడే ముస్లింలలో 23.2 శాతం మంది తెలుగు భాష మాట్లాడుతున్నారు. సంచార జీవనాన్ని గడిపే బీసీ-ఏ కేటగిరీలో తెలుగు భాష మాట్లాడే వారి సంఖ్య 83.6 శాతంగా ఉంది. ఎస్సీ, బీసీల్లో మిగతా వర్గాల్లో తెలుగు మాట్లాడే వారి శాతం 93 నుంచి 96.4 శాతం వరకు ఉన్నట్లుగా సమగ్ర కుటుంబ సర్వేలో వెల్లడైంది. గిరిజనుల్లో 66.4 శాతం మంది పలు గిరిజన భాషలు మాట్లాడుతున్నారని సర్వేలో తెలిసింది.

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.