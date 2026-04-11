బీఎండబ్ల్యూ కారుపై బోల్తా పడిన సిమెంట్ ట్యాంకర్ - హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీనివాసరావు మృతి
కీసర టోల్ప్లాజా వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం - ప్రమాదంలో తెలంగాణ హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది బొద్దులూరి శ్రీనివాసరావు మృతి - బీఎండబ్ల్యూ కారుపై పడిన సిమెంట్ ట్యాంకర్ను తొలగించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 8:19 PM IST
High Court Advocate Srinivasa Rao Died in Road Accident in AP : ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మండలం కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. చూస్తుండగానే ఒక నిండు ప్రాణం గాలిలో కలిసిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఓ సీనియర్ న్యాయవాది సిమెంట్ ఫ్లైయాష్ ట్యాంకర్ కింద పడి మృతిచెందారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా కంచికచర్ల మండలం కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారుపై సిమెంట్ ఫ్లైయాష్ లోడుతో వెళ్తున్న లారీ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. ప్రమాదంలో కారులో ప్రయాణిస్తున్న తెలంగాణ హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది శ్రీనివాసరావు మృతిచెందారు. ట్యాంకర్ను అతి కష్టం మీద పక్కకుతీసి కారును బయటకు తీశారు. విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కారు టోల్ కట్టేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కీసర టోల్ ప్లాజా వద్ద ఆగింది. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి అటువైపుగా వేగంగా ఓ అతి భారీ లారీ ట్యాంకర్ దూసుకొచ్చింది. బ్రేకులు పెయిలవ్వడంతో ఒక్కసారిగా భారీ ట్యాంకర్ ఒకవైపునకు ఒరిగిపోయి పక్కనే ఉన్న BMW కారుపై బోల్తాపడింది. 16 చక్రాల అతి భారీ ట్యాంకర్ మీద పడటంతో కారు నుజ్జునుజ్జయింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న తెలంగాణ హైకోర్టు న్యాయవాది బొద్దులూరి శ్రీనివాసరావు అక్కడికక్కడే మృతిచెందారు.
తెలంగాణ న్యాయవాదుల సంఘం సంతాపం : ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన టోల్గేట్ సిబ్బంది, పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. భారీ ట్యాంకర్ కింద నలిగి నుజ్జునుజ్జయిన కారును బయటకు తీయడానికి తీవ్రంగా శ్రమించారు. భారీ క్రెయిన్లు, ఇతర యంత్రాల సహాయంతో అతి కష్టమ్మీద ట్యాంకర్ను పక్కకు తొలగించారు. ప్రమాదానికి గురైన కారు నంబరు TS 09 FT 6662. మృతుడు శ్రీనివాసరావు హైదరాబాద్ ఎల్లారెడ్డిగూడలోని మూర్తి ఎన్ క్లేవ్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు. న్యాయవాది శ్రీనివాసరావు మృతి పట్ల తెలంగాణ న్యాయవాదుల సంఘం సంతాపం తెలిపింది.
జాతీయ రహదారిపై నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్ : ప్రమాదం వల్ల విజయవాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. వారాంతం కావడంతో వాహనాదల రద్దీ అధికంగా ఉంది. ప్రమాదం జరగడం వల్ల కాసేపు వాహనాలను పోలీసులు ఒకవైపు మాత్రమే పంపించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీస్ కమిషనర్ రాజశేఖరబాబు స్వయంగా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు.
ప్రముఖుల సంతాపం : శ్రీనివాసరావు మృతి సమాచారం తెలిసి పలువురు న్యాయవాదులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. నిన్న ఏపీ హైకోర్టు అడ్వొకేట్స్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఆయన, తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరగడం న్యాయవాద లోకాన్ని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఎందరో కక్షిదారులకు న్యాయం అందించిన సీనియర్ న్యాయవాది ఇలా అకాల మరణం చెందడం పట్ల పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. ఎవరికైనా వివాదాలు వస్తే కూర్చొని పరిష్కరించుకోవాలని శ్రీనివాసరావు చెబుతుంటారని, ఏనాడూ కేసు కోసం చూడలేదని, అలాగే అమరావతిలో శ్రీనివాసరావు ఆఫీస్ నిర్మాణం చేస్తున్నారని, ఈ భవనాన్ని చూడటానికి వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు బిల్డర్ నిమ్మగడ్డ మోహన్ తెలిపారు.
