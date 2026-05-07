YUVA : అమెరికాలో అరుదైన అవకాశం వదులుకొని - తక్కువ ధరకే క్యాన్సర్‌కు మందు కనుక్కోవాలనే లక్ష్యం

శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికైన జీప్‌ డ్రైవర్‌ కుమారుడు - 2012గేట్‌ పరీక్షలో ఆలిండియా 792వ ర్యాంకు - ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఆలిండియా 2వ ర్యాంకు - అమెరికా రీసెర్చ్ సంస్థలో పనిచేసే అరుదైన అవకాశం

Published : May 7, 2026 at 1:46 PM IST

Telangana Scientist Sridhar Returns from USA : అమెరికాకు వెళ్లడం అదృష్టంగా భావించే రోజులివి. అలాంటిది అగ్రరాజ్యమే ఆహ్వానించి శాస్త్రవేత్తగా నెలకు లక్షల్లో వేతనం ఇస్తానన్నా వదులుకున్నాడు ఆ యువకుడు. పుట్టిన దేశానికి సేవ చేయాలన్నఆకాంక్ష, క్యాన్సర్ మహమ్మారికి తక్కువ ధరలో మందు కనుగొనాలన్న లక్ష్యంతో తిరిగి సొంత గడ్డపై అడుగుపెట్టాడు. ఐదేళ్ల అమెరికా అనుభవం తర్వాత హైదరాబాద్‌లోని ఐఐసీటీలో సైంటిస్టుగా ఎంపికయ్యాడు మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన శ్రీధర్‌. మరి జీప్‌ డ్రైవర్‌ కుమారుడిగా మొదలైన అతడి ప్రస్థానం నేడు ప్రపంచం గర్వించే స్థాయికి ఎలా సాగిందో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

అమెరికా వెళ్లాలన్నది చాలా మంది యువత కల. అలాంటి దేశం పిలిచి మరీ శాస్త్రవేత్తగా అవకాశం ఇచ్చింది. మంచి వేతనమూ దొరుకుతుంది అంటే ఎవరూ మాత్రం కాదంటారు. అలాంటి అవకాశం రావడమే ఆలస్యం అక్కడే స్థిరపడిపోవాలని కోరుకుంటారు. కానీ అతడు మాత్రం అలా అనుకోలేదు. తన పరిశోధన ఏదైనా సొంత దేశానికే ముందు ఉపయోగపడాలని అనుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్‌లోని సీఎస్​ఐఆర్​-ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (ఐఐసీటీ) లో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యాడు.

ఇంజినీరింగ్​లో ఉచిత సీటు పొందిన యువకుడు : ఈ యువకుడు శ్రీధర్‌ గౌడ్‌. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి స్వస్థలం. యాదగిరి, సుగుణ దంపతులకు ముగ్గురు కుమారులు. తండ్రి జీప్‌ డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. చిన్నవాడైన శ్రీధర్‌ స్థానిక జిల్లా పరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో పది, ప్రైవేట్‌ కళాశాలలో ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. ఎలాంటి శిక్షణ తీసుకోకుండానే ఎంసెట్‌లో ఉత్తమ ర్యాంకు సాధించి రంగారెడ్డి జిల్లా లోని పట్నం రాజేందర్‌ రెడ్డి మెమోరియల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలో బీఫార్మసీలో ఉచిత సీటు సంపాదించాడు.

క్యాన్సర్‌పై పరిశోధనకు అడుగులు : 2012లో గేట్‌ పరీక్ష రాసి ఆలిండియా 792వ ర్యాంకుతో కేయూలో ఎం.ఫార్మసీలో ఉచిత ప్రవేశం పొందాడు శ్రీధర్‌. నెలకు రూ.10వేల ఉపకార వేతనంతో చదువుకుని ఉత్తమ మార్కులతో గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించాడు. పీహెచ్ఏ ప్రవేశ పరీక్షల్లో ఆలిండియాలో 2వ ర్యాంకు సాధించి రీసెర్చ్‌ స్కాలర్‌గా నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ ఫార్మాస్యూటికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ అండ్‌ రీసెర్చ్‌లో చోటు సంపాదించి క్యాన్సర్‌పై పరిశోధనకు అడుగులు వేశాడు. పీహెచ్‌ అనంతరం నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్‌లో జూనియర్ సైంటిస్టుగా ఏడాదిన్నర పని చేశాడు.

''క్యాన్సర్​పై ఎలా రీసెర్చ్​ చేయాలని అనే దానిపై జూనియర్​ అసిస్టెంట్​గా ఒకటిన్నరి ఏడాది పని చేశాను. ఆ క్రమంలోనే అమెరికా దేశం వాషింగ్టన్​లో ప్రపంచంలోనే ప్రతిష్టాత్మికమైన నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ నుంచి శాస్త్రవేత్తగా ఆహ్వానం అందింది. నేను అమెరికాకు 2020, నవంబరు​ కరోనా సమయంలో వెళ్లాను. అది 5 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్​ ఉండటంతో ఆ ఐదేళ్లు అక్కడే ఉండి రీసెర్చ్​ కొనసాగించాను. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్​​ రీసెర్చ్​ టెక్నిక్​ నేర్చుకున్నాను. అలాగే అక్కడ వివిధ దేశాల శాస్త్రవేత్తలతో కలిసి, వాళ్లతో పని చేసి నా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకున్నాను'' - శ్రీధర్ గౌడ్ , శాస్త్రవేత్త

ఎన్​ఐహెచ్​లో ఐదేళ్లపాటు శాస్త్రవేత్తగా : అమెరికాలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ హెల్త్ ఎన్​ఐహెచ్​ రీసెర్చ్ సంస్థలో పనిచేసేందుకు 2020లో ఆహ్వానం అందుకున్నాడు శ్రీధర్‌. అరుదైన అవకాశం దక్కడంతో ప్రపంచంలోనే దిగ్గజ శాస్త్ర వేత్తలతో కలిసి పరిశోధనలు కొనసాగించాడు. 50కి పైగా అతడి వర్క్స్, వివిధ జర్నల్స్ ప్రచురిత మయ్యాయి. శ్రీధర్ ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి రోజూ 10-12 గంటలపాటు శ్రమించాడు. అమెరికాలోని ఎన్​ఐహెచ్​లో ఐదేళ్లపాటు శాస్త్రవేత్తగా పని చేసి అనుభవం సంపాదించాడు శ్రీధర్‌. అంతకుముందు నుంచే మాతృ దేశానికి ఏదైనా చేయాలని తాపత్రయం ఉండేది. తిరిగి భారత్‌కి వచ్చే ప్రయత్నంలోనే హైదరాబాద్​లోని సీఎస్​ఐఆర్-ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ (ఐఐసీటీ)లో శాస్త్రవేత్తగా ఎంపికయ్యాడు.

ఈ ఉద్యోగానికి భారత సంతతికి చెందిన వివిధ దేశాల్లో పనిచేస్తున్న చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు తీవ్రంగా పోటీ పడ్డారు. కానీ శ్రీధర్‌ తన నైపుణ్యంతో సత్తా చాటి 2 నెలలుగా పరిశోధన కొనసాగిస్తున్నాడు. శ్రీధర్​ చిన్నప్పటి నుంచే చదవులో ముందంజలో ఉండేవాడని, నేడు శాస్త్రవేత్తగా ఎదగడం పట్ల గర్వంగా ఉందని శ్రీధర్​ అన్న రాజు తెలిపారు. ప్రస్తుతం తను క్యాన్సర్​ వ్యాధికి అతి తక్కువ ధరకు మందు కనుక్కోనాలనే లక్ష్యంతో నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాడు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

