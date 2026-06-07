విద్యార్థులకు గుడ్న్యూస్ - తెలంగాణలో వేసవి సెలవుల పొడిగింపు
జూన్ 15న పాఠశాలలు పునః ప్రారంభం - జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్ మార్పు
Telangana Schools to Reopen on June 15 (ETV Bharat)
Published : June 7, 2026 at 1:11 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 1:19 PM IST
Telangana Summer Holidays Extended : తెలంగాణ విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. వేసవికాలం సెలవులను పొడిగించింది. జూన్ 15న పాఠశాలలు పునః ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఉత్తర్వలు జారీ చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్ మార్పు చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం సెలవుకు బదులు జులై 11న తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.
Last Updated : June 7, 2026 at 1:19 PM IST