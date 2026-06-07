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విద్యార్థులకు గుడ్​న్యూస్ - తెలంగాణలో వేసవి సెలవుల పొడిగింపు

జూన్ 15న పాఠశాలలు పునః ప్రారంభం - జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్ మార్పు

Telangana Schools to Reopen on June 15
Telangana Schools to Reopen on June 15 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 7, 2026 at 1:11 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 1:19 PM IST

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Telangana Summer Holidays Extended : తెలంగాణ విద్యార్థులకు విద్యాశాఖ గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. వేసవికాలం సెలవులను పొడిగించింది. జూన్ 15న పాఠశాలలు పునః ప్రారంభించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు అధికారులు ఉత్తర్వలు జారీ చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం, 14న ఆదివారం కావడంతో షెడ్యూల్​ మార్పు చేశారు. జూన్ 13 రెండో శనివారం సెలవుకు బదులు జులై 11న తరగతులు నిర్వహించనున్నారు.

వేసవి సెలవుల పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
వేసవి సెలవుల పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం (ETV Bharat)
Last Updated : June 7, 2026 at 1:19 PM IST

TAGGED:

SCHOOLS TO REOPEN IN TELANGANA
TELANGANA SUMMER HOLIDAYS EXTENDED
వేసవి సెలవులు పొడిగింపు
TELANGANA SCHOOLS TO REOPEN

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