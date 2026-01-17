నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్ - ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు ఉచిత శిక్షణ
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నిరుద్యోగులకు శుభవార్త - సర్కారు కొలువుల దారి చూపుతున్న వరంగల్ ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ - ఈ నెల 30 వరకు దరఖాస్తులకు గడువు
Published : January 17, 2026 at 3:55 PM IST
Telangana SC Study Circle Free Training 2026 : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతీ, యువకులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక మంచి అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ప్రభుత్వ కొలువుల లక్ష్యంగా ఉచిత శిక్షణ పొందేందుకు వరంగల్ ఎస్సీ, స్టడీ సర్కిల్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. రెండు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత మళ్లీ ఈ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం ఉద్యోగార్థుల్లో కొత్త ఆశలను రేకెత్తిస్తోంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఐదు నెలల ఫౌండేషన్ కోర్సు నిర్వహించనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఉచిత శిక్షణతో పాటు వసతి, భోజనం : ఈ శిక్షణా కార్యక్రమంలో ఎంపికైన 100 మందికి పూర్తిగా ఉచితంగా శిక్షణ అందించడంతో పాటు భోజనం, వసతి సదుపాయాలను కూడా కల్పించనున్నారు. ఇది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఖరీదైన కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లలేని విద్యార్థులకు ఈ స్టడీ సర్కిల్ మంచి అవకాశం కల్పించింది.
విస్తృతంగా పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం : ఈ శిక్షణలో సాధారణ పోటీ పరీక్షలతో పాటు ఆర్ఆర్బీ, బ్యాంకింగ్, స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ (ఎస్ఎస్సీ) వంటి ముఖ్యమైన కేంద్ర స్థాయి ఉద్యోగ పరీక్షలకు కూడా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకుల ద్వారా పాఠ్యాంశాల బోధన, మాక్ టెస్టులు, ఇంటర్వ్యూ మార్గదర్శకత్వం అందించనున్నారు. దీంతో అభ్యర్థులు అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొనేలా సిద్ధం చేస్తారు.
అర్హులెవరంటే? : ఈ ఉచిత శిక్షణకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. అలాగే కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ.3 లక్షలకు మించకూడదు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన యువతీ, యువకులు మాత్రమే అర్హులు. ఈ నిబంధనలు నిజమైన అవసరమున్న వారికి అవకాశాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో రూపొందించారు.
దరఖాస్తు విధానం, గడువు : అర్హులైన అభ్యర్థులు ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు http://///tsstudycircle.in వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. గడువు ముగిసిన తరువాత దరఖాస్తులు స్వీకరించబోమని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఆలస్యం చేయకుండా దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఎంపిక విధానం, ప్రవేశ పరీక్ష : ప్రవేశ పరీక్ష ఆధారంగా మొత్తం 100 మందిని ఎంపిక చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఫిబ్రవరి 8న ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు జరుగుతుంది. ఎంపిక ప్రక్రియ సమయంలో పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ ప్రొవిజినల్ సర్టిఫికెట్, మార్కుల మెమోలు, కుల ధ్రువపత్రం, ఆదాయ ధ్రువపత్రం, ఆధార్ కార్డు వంటి పత్రాలను వెంట తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది.
రిజర్వేషన్లకు ప్రాధాన్యం : రిజర్వేషన్ విధానాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేస్తారు. మొత్తం సీట్లలో ఎస్సీలకు 75 శాతం, ఎస్టీలకు 10 శాతం, బీసీలకు 15 శాతం కేటాయించారు. అదనంగా మహిళలకు 33 శాతం, దివ్యాంగులకు 5 శాతం సీట్లు కేటాయించడం ద్వారా సామాజిక సమానత్వానికి పెద్ద పీట వేశారు.
యువత భవిష్యత్తుకు బలమైన అడుగు : వరంగల్ ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ చేపడుతున్న ఈ శిక్షణా కార్యక్రమం నిరుద్యోగ యువతకు బంగారు అవకాశంగా నిలుస్తోంది. సర్కారు కొలువుల లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైన మార్గదర్శకత్వం, వసతులు ఒకేచోట లభించడం ఎంతో అరుదైన అవకాశం ఇది. పూర్తి వివరాలకు 040-23546552, 95428 34507 నంబర్లలో సంప్రదించాలని అధికారులు సూచించారు. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని యువత తమ భవిష్యత్తును ఉజ్వలంగా మలచుకోవాలని వారు పిలుపునిచ్చారు.
జత దుస్తులతో వస్తే చాలు ఉచిత విద్య, వసతి - జనవరి 20 లాస్ట్ డేట్